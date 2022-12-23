Çıkmaza giren masada yeni senaryo: İmamoğlu kartını açan Akşener'in İYİ Partisi, Kılıçdaroğlu'nun tasfiyesi için HDP ile iş tutmaya hazır

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masada adaylık kaosu sürüyor.
ABD ve Londra'da icazet yoklayıp sonrasında "Bay Kemal'i bekleyin" diyerek adaylığına ilan eden Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı İYİ Parti 'Ekrem İmamoğlu' kartını açtı.
Meral Akşener ve İmamoğlu merkez üssü Saraçhane olan mağduriyet temelli bir adaylık tiyatrosuna girişti. Bu durum üzerine CHP ve İYİ Parti arasında ipler iyiden iyiye gerildi.
Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu Ankara'ya çağırıp saksı muamelesi yaptı. Akşener'e de 'İç işlerimize karışma' diyerek 'Baba - oğul' arasına girilmez mesajı verdi.
AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: FENA ÇARPARIM
İYİ Parti lideri bu sözlerin altında kalmayarak Kılıçdaroğlu'nu yaylım ateşine tuttu.
Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Beni aramadı' ifadelerine "Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağım. Böyle bir şey yok söyleyeni fena çarparım" yanıtını verdi.
"EKREM İMAMOĞLU İÇİN BU ŞARKI BİTMEZ"
Kılıçdaroğlu'na 'senden aday maday olmaz' mesajı veren İYİ Parti lideri, Ekrem İmamoğlu'na aleni bir şekilde desteğini sürdürerek "Ekrem İmamoğlu için de bu şarkı bitmeyecek. Ama sadece 16 milyon çerçevesi içine konulursa o şarkı biter" dedi.