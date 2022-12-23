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    • 23.12.2022 19:55
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    • 23.12.2022 20:16
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    Çıkmaza giren masada yeni senaryo: İmamoğlu kartını açan Akşener'in İYİ Partisi, Kılıçdaroğlu'nun tasfiyesi için HDP ile iş tutmaya hazır

    Ekrem İmamoğlu - Meral Akşener - Kemal Kılıçdaroğlu üçgeninde Saraçhane tiyatrosunun yol açtığı gerilim giderek büyürken 6'lı masanın gölge ortağı HDP'den 'ortak aday' çıkışı geldi. HDP'nin bu çağrısına İYİ Parti yeşil ışık yaktı. Bilindiği üzere İYİ Parti, kendi çıkarları doğrultusunda "HDP ile iş tutarız ama aynı masaya oturmayız" algısıyla hareket ediyor. Tıpkı 2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi... Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nu parlattığı bu denklemde Mansur Yavaş'a karşı katım tutum sergileyen HDP'nin İmamoğlu'na 'hayır' demeyeceği öngörülüyor. İmamoğlu kartını açan Akşener'in İYİ Partisi, Kılıçdaroğlu'nun tasfiyesi için HDP ile iş tutmaya hazır olduğu kulislerde konuşulanlar arasında.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İP-HDP’nin İmamoğlu ittifakı! KK’yı tasfiye planı

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masada adaylık kaosu sürüyor.

    ABD ve Londra'da icazet yoklayıp sonrasında "Bay Kemal'i bekleyin" diyerek adaylığına ilan eden Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı İYİ Parti 'Ekrem İmamoğlu' kartını açtı.

    Meral Akşener ve İmamoğlu merkez üssü Saraçhane olan mağduriyet temelli bir adaylık tiyatrosuna girişti. Bu durum üzerine CHP ve İYİ Parti arasında ipler iyiden iyiye gerildi.

    Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu Ankara'ya çağırıp saksı muamelesi yaptı. Akşener'e de 'İç işlerimize karışma' diyerek 'Baba - oğul' arasına girilmez mesajı verdi.

    AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: FENA ÇARPARIM
    İYİ Parti lideri bu sözlerin altında kalmayarak Kılıçdaroğlu'nu yaylım ateşine tuttu.


    Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Beni aramadı' ifadelerine "Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağım. Böyle bir şey yok söyleyeni fena çarparım" yanıtını verdi.

    "EKREM İMAMOĞLU İÇİN BU ŞARKI BİTMEZ"
    Kılıçdaroğlu'na 'senden aday maday olmaz' mesajı veren İYİ Parti lideri, Ekrem İmamoğlu'na aleni bir şekilde desteğini sürdürerek "Ekrem İmamoğlu için de bu şarkı bitmeyecek. Ama sadece 16 milyon çerçevesi içine konulursa o şarkı biter" dedi.



        Tüm bu gelişmelerin ışığında masanın gölge ortağı HDPKK'dan dikkat çeken bir adım geldi.

        HDP vekili Garo Paylan katıldığı canlı yayında, "Biz yargının bağımsız olmasını, basının özgür olmasını savunuyoruz. 6'lı Masa savunmuyor mu? Biz parlamenter demokrasiye dönelim diyoruz onlar demiyor mu? O zaman neden ortak bir cumhurbaşkanı belirlemeyelim?" diyerek ittifak ortaklarına 'ortak aday' çağrısı yaptı.



        İYİ PARTİ'DEN HDPKK'YA YEŞİL IŞIK
        HDP'li Paylan'ın bu çağrısına İYİ Parti yeşil ışık yaktı.

        İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu konuya ilişkin "Bu altılı masanın diğer ortaklarına, genel başkanlarına, görüşlerine belki sunulabilecek bir konudur. Önümüzdeki günlerde hep birlikte irdelemeye devam ederiz" açıklamasını yaptı.



        Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu ile Saraçhane tiyatrosuna girişen İYİ Parti'nin bu manidar adımı ise tüm odakları üzerine topladı.

        ÇIKMAZA GİREN MASADA YENİ SENARYO: İP VE HDP'NİN KK'YI TASFİYE PLANI
        Bilindiği üzere İYİ Parti, kendi çıkarları doğrultusunda "HDP ile iş tutarız ama aynı masaya oturmayız" algısıyla harekete ediyor. Bu durum 2019 yerel seçimlerinde somut bir şekilde gözler önüne serilmişti.



            2023 emelleri doğrultusunda kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu da her seferinde terör tutuklusu HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a selam çakıp methiyeler düzerek HDP seçmeninin oylarına oynuyor.

            İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nu parlattığı bu denklemde, Mansur Yavaş'a karşı katım tutum sergileyen HDP'nin İmamoğlu'na 'hayır' demeyeceği öngörülüyor.



            HDP ile 'Ekrem İmamoğlu' ortak paydasında buluşan ve daha önce yerel seçimlerde aleni bir şekilde ittifak yürüten İYİ Parti'nin "Kılıçdaroğlu'nun tasfiyesi için HDP ile iş tutmaya hazır olduğu" kulislerde konuşulanlar arasında.

            HDP: İYİ PARTİLİLER HDP VE PKK'YA GÖNÜL VERENLERİN OYLARIYLA MECLİSTE
            Akşener, daha evvelden "HDP'nin olduğu masa biz olmayız" açıklamasında bulunmuş, yerel seçimlerde yine aynı HDP ile iş tutmuştu...

            "HDP'lilerin oylarıyla burada oturuyorsunuz"

            İttifakı HDPKK'lı Fatma Kurtulan ortaya çıkarmış, "İYİ Partililer, HDP ve PKK oylarıyla milletvekili seçilip mecliste oturtabiliyorlar" ifadelerini kullanmıştı.



            DEMİRTAŞ'A KAHVALTI YANLAMASI, 'CB ADAYI OLMALI' ÇAĞRISI...
            Akşener daha önceden de Selahattin Demirtaş ile kahvaltı yapmak istediğini dile getirmiş, HDP'nin Kürtlerin siyasi temsilcisi olduğunu belirterek "Sayın Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olmalıdır" şeklinde konuşmuştu.
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