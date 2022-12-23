Çıkmaza giren masada yeni senaryo: İmamoğlu kartını açan Akşener'in İYİ Partisi, Kılıçdaroğlu'nun tasfiyesi için HDP ile iş tutmaya hazır

HDP: İYİ PARTİLİLER HDP VE PKK'YA GÖNÜL VERENLERİN OYLARIYLA MECLİSTE

Akşener, daha evvelden "HDP'nin olduğu masa biz olmayız" açıklamasında bulunmuş, yerel seçimlerde yine aynı HDP ile iş tutmuştu...

İttifakı HDPKK'lı Fatma Kurtulan ortaya çıkarmış, "İYİ Partililer, HDP ve PKK oylarıyla milletvekili seçilip mecliste oturtabiliyorlar" ifadelerini kullanmıştı.





DEMİRTAŞ'A KAHVALTI YANLAMASI, 'CB ADAYI OLMALI' ÇAĞRISI...

Akşener daha önceden de Selahattin Demirtaş ile kahvaltı yapmak istediğini dile getirmiş, HDP'nin Kürtlerin siyasi temsilcisi olduğunu belirterek "Sayın Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olmalıdır" şeklinde konuşmuştu.



