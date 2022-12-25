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    • 25.12.2022 16:21
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    • 25.12.2022 16:45
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yine başa sardı: Başbakan olacağım!

    Türk milletinin karşısına Ekrem İmamoğlu ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu’na düzenlediği Saraçhane tiyatrosuyla çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hala Başbakanlık sevdasında. Partisinin Ankara’da düzenlediği kadın etkinliğine katılan Akşener, salona girmeden önce dışarıda kalan partililere yaptığı konuşmada birinci parti olup Başbakan olacağını iddia etti. Akşener’in pazarlık ile ilgili net tavrı ise Kılıçdaroğlu ile yaşanan gerilimi akıllara getirdi.

    Akşener yine başa sardı: Başbakan olacağım!

    İyi Parti Ankara'da kadın etkinliği düzenliyor.

    Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "Büyük Kadın Buluşması"na İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de katıldı.

    Akşener salona girmeden önce dışardaki partililere hitap etti.

    Akşener'in konuşmasında birinci parti olama ve pazarlık ifadeleri dikkat çekti.

    "BİRİNCİ PARTİ OLARAK BAŞBAKAN OLACAĞIM"

    Akşener şöyle konuştu:

    "Onunla bununla pazarlık ederek değil, milletimizin iradesiyle, partimiz 1. parti olarak Başbakan Meral olacak. Siz istediğiniz için olacak. Ona buna yalvararak değil, onun bunun karşısında eğilerek değil millet iradesiyle, sizin iradenizle."

        İYİ PARTİ-CHP ÇEKİŞMESİ

        Akşener'in bu sözleri son dönemde İyi Parti ve CHP arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkma ve cumhurbaşkanlığı adaylığı konularında yaşanan gerilimi akıllara getirdi.

        Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun Akşener'i partisinin iç işlerine karışmakla itham etmesi ve akabinde Akşener'in bu imaları 'ahmaklık' olarak nitelendirmesi gündeme gelmişti.

        KILIÇDAROĞLU'NA EKREM SALVOLARI

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun giriştiği 'Saraçhane Operasyonu' savaşı kızıştırdı.

        YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı mahkumiyet cezasının ardından 'mağduriyet' algısıyla adaylık için yeniden kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de sahneye çıktı.

        AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NUN ALMANYA'DA OLUŞUNU FIRSAT BİLDİ
        Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de İmamoğlu'na en büyük desteği vererek adaylık yolunda Kılıçdaroğlu'nun karşısında durduğunu belli etti.

        Kemal Kılıçdaroğlu bu gelişmeler yaşanırken 'adaylık elden gidiyor' telaşıyla Türkiye'ye 'jet' bir dönüş yaptı ve '16 milyona hizmet etmeye devam edeceksin' diyerek İmamoğlu'nun veto etti.

        Akşener Kılıçdaroğlu'nun çıkışına karşı "84 milyon" söylemiyle yine Ekrem İmamoğlu'nu aday yapma isteğinde ısrarcı olduğunu gösterdi.

        KEMAL KILIÇDAROĞLU'DAN AKŞENER'E TEPKİ
        CHP durumdan rahatsız olup İYİ Parti'ye yönelik 'Akşener bizim adayımızı beliryemez' mesajları veriken bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu topa girdi.

            "İÇİŞLERİMİZE KARIŞMA"
            Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu'nun çağrısından bilgim yoktu" açıklamasını yaparak İmamoğlu'nun başına buyruk hareket ettiğine dikkat çekti.

            Daha önce 'Akşener Saraçhane'ye giderken beni aramadı" diyen Kılıçdaroğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı iddiası için ise "Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Belediye Başkanlarımız görevlerinin başında" ifadeleriyle net bir mesaj verdi.

            MERAL AKŞENER'DEN PEŞ PEŞE BOMBALAR GELDİ
            İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Fox TV'de Kemal Kılıçdaroğlu'na sert yanıtlar verdi.

            Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Beni aramadı' ifadelerine "Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağım" yanıtını verdi.

            "İZİN ALMA MECBURİYETİM YOK SÖYLEYENİ FENA ÇARPARIM"
            Kılıçdaroğlu'nu aradığını ancak telefonunun kapalı olduğunu söyleyen Akşener, şu ifadeleri kullandı:

            "Ben Kılıçdaroğlu'nu aradım, telefonu kapalıydı. Ben de Almanya meselesini unutmuşum uçakta zannettim sonra anlaşıldı ki bir programdaymış. Sonra döndüm bir kalabalık güç oluşturabilelim diye Gültekin Uysal'ı aradım, konuştuk. Bir kısmına gideceğim dedim. Yanlış anlaşılmasın izin almaya aramadım öyle bir durum yok. Gövde gösteresi yapmak istedim. Ben zaten kimseden izin alma mecburiyetim yok söyleyeni de fena çarparım. Çünkü bu belediye başkanları iki partinin ittifakıyla seçilmiş belediye başkanları..."

            Akşener, "Ekrem İmamoğlu için de bu şarkı bitmeyecek. Ama sadece 16 milyon çerçevesi içine konulursa o şarkı biter" ifadeleriyle İmamoğlu'nun adaylığını istediğini bir kez daha gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun adaylık meselesine ilikin ise dikkat çeken bir açıklama yaptı.

            AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME: BÖYLE AHMAKLIK GÖRMEDİM
            CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'İçişlerimize karışmasın' uyarısına ve CHP'lilerin eleştirilerine gönderme yapan Akşener, "Bir kesim de siyasi nezakete uymuyor dedi. Sonra siyasi terbiyesizliğe döndü. Demek ki Sayın İmamoğlu'nu orada yalnız bırakmak siyasi terbiyeymiş. Ben böyle bir ahmaklık görmedim." dedi.

            Akşener sunucu İlker Karagöz'ün "Kılıçdaroğlu adaylığını getirirse tutumunuz nasıl olur?" sorusuna ise "Bilmiyorum. Bu talep gelsin, görelim. Partimle görüşürüm. Aday olmayı istemek herkesin hakkıdır." ifadeleriyle sert bir gönderme yaptı.

            MASA DAĞILMAYA YAKIN
            Yaşananlar masanın artık dağılmanın eşiğinde olduğunu gösterdi. Ekrem İmamoğlu'nun aday yapılmazsa Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı çoklu aday sistemini masaya getirerek kendi adaylığını yeniden gündeme alabileceği de kulislerde konuşuyor.

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