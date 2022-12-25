İşte rakamlarla CHP’nin İBB’de kadrolaşması! Ekrem İmamoğlu’nun liyakatı kendi partisine kadar

'Size güveniyoruz başkanım, artık umarım oturabileceğiz' diyerek İmamoğlu'na güzellemeler yapan Bahattin Çağış'ın asgari ücretin 2 bin 324 lira olduğu 2020'de, 8 bin lira maaşla İBB'de işe alındığı belirlenmişti.

SEÇİMDEN ÖNCE İŞÇİ ÇIKARILACAĞINI İTİRAF ETMİŞLERDİ

2019'daki seçimlere aylar kala CHP Silivri İlçe Gençlik Kolları'na ait bir WhatsApp sohbet grubundaki yazışmalar ifşa olmuştu. CHP'lilerin 'CV' topladığı ve 6 ayda 50 bin işçi çıkarılacağı ifade edilmişti.