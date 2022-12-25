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    • 25.12.2022 17:02
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    • 25.12.2022 17:26
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    İşte rakamlarla CHP’nin İBB’de kadrolaşması! Ekrem İmamoğlu’nun liyakatı kendi partisine kadar

    Liyakat vaadiyle İBB yönetimine gelen CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun CHP’lileri belediyeye nasıl doldurduğu bir kez daha ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği’nin raporunda belediyenin 25 bin 361 işçi aldığı, İmamoğlu yönetiminde 13 bin işçinin ise işten çıkarıldığı yer aldı.

    İşte rakamlarla CHP’nin İBB’de kadrolaşması!

    İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde personel alımına yönelik hazırlanan rapor tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen 578 sayfalık rapor, Memur Suçları ve Özel Soruşturma Bürosu'na teslim edildi.

    İMAMOĞLU'NUN ALDIĞI PERSONEL SAYISI ORTAYA ÇIKTI

    2019'da AK Parti'nin 'kadrolaştığını' iddia eden ve 'liyakat' vaadiyle seçime giren CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun söz konusu raporla İBB'ye aldığı işçi sayısı da ortaya çıktı.

    6 Haziran 2022'de İçişleri Bakanlığı'nın verdiği onayla 1 Ocak 2019-31 Aralık 2021 tarihleri arasını kapsayan teftiş sonrası ortaya çıkan rapora göre, İBB'ye 25 bin 361 personel işe alındı. İBB bünyesinde 1984, İSKİ'de 454, İETT'de 66 ve İBB iştiraki 30 şirkette 22 bin 857 kişinin işe alındığı tespit edildi.

        İBB'DEN NE KADAR İŞÇİ ÇIKARILDI?

        İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, katıldığı bir programda CHP'li yönetimin çıkardığı işçi sayısını açıklamıştı. Göksu, İBB'nin 13 bin 312 bin işçiyi işten çıkardığını söylemişti.

        'SEÇİM PROPAGANDASI' YAPTIĞI KİŞİYİ İŞE ALDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

        31 Mart Yerel Seçimleri öncesi bir sokak röportajında "Yılbaşı'nda büyük ikramiye çıkarsa kendime metrobüs alacağım" diyerek gündeme gelen ve sonrasında İmamoğlu ile birlikte metrobüs yolculuğu yapan "Metrobüs Bahattin" adıyla ünlenen Bahattin Çağış'ın belediyede işe alındığı ortaya çıkmıştı.

        'Size güveniyoruz başkanım, artık umarım oturabileceğiz' diyerek İmamoğlu'na güzellemeler yapan Bahattin Çağış'ın asgari ücretin 2 bin 324 lira olduğu 2020'de, 8 bin lira maaşla İBB'de işe alındığı belirlenmişti.

        SEÇİMDEN ÖNCE İŞÇİ ÇIKARILACAĞINI İTİRAF ETMİŞLERDİ

        2019'daki seçimlere aylar kala CHP Silivri İlçe Gençlik Kolları'na ait bir WhatsApp sohbet grubundaki yazışmalar ifşa olmuştu. CHP'lilerin 'CV' topladığı ve 6 ayda 50 bin işçi çıkarılacağı ifade edilmişti.

            "HİÇ KİMSENİN İŞİNE DOKUNMAYACAĞIZ" DEMİŞTİ

            27 Aralık 2018'de Haliç Kongre Merkezi'nde seçim vaatlerini açıklayan İmamoğlu, şunları söylemişti:

            ''Sizlerin huzurunuzda söz vermek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan tüm emekçi kardeşlerime sesleniyorum. Hiç kimsenin işine ve emeğine dokunmayacağız.''
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