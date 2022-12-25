İşte rakamlarla CHP’nin İBB’de kadrolaşması! Ekrem İmamoğlu’nun liyakatı kendi partisine kadar

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde personel alımına yönelik hazırlanan rapor tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen 578 sayfalık rapor, Memur Suçları ve Özel Soruşturma Bürosu'na teslim edildi.
İMAMOĞLU'NUN ALDIĞI PERSONEL SAYISI ORTAYA ÇIKTI
2019'da AK Parti'nin 'kadrolaştığını' iddia eden ve 'liyakat' vaadiyle seçime giren CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun söz konusu raporla İBB'ye aldığı işçi sayısı da ortaya çıktı.
6 Haziran 2022'de İçişleri Bakanlığı'nın verdiği onayla 1 Ocak 2019-31 Aralık 2021 tarihleri arasını kapsayan teftiş sonrası ortaya çıkan rapora göre, İBB'ye 25 bin 361 personel işe alındı. İBB bünyesinde 1984, İSKİ'de 454, İETT'de 66 ve İBB iştiraki 30 şirkette 22 bin 857 kişinin işe alındığı tespit edildi.