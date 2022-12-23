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    • 23.12.2022 17:53
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    Türkiye'den GKRY'nin korsan sondaj faaliyetlerine sert tepki: "İznimiz olmadan yapılması söz konusu değildir"

    Son dakika haberi! Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Doğu Akdeniz'de yürüttüğü tek yanlı faaliyetlere ilişkin sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığımızda, hiçbir ülkenin, şirketin veya geminin iznimiz olmadan hidrokarbon arama-çıkarma faaliyetinde bulunması söz konusu değildir." dedi.

    takvim.com.tr
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    Korsan sondaja sert tepki: Söz konusu olamaz

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Doğu Akdeniz'de yürüttüğü tek yanlı faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının dün konuyla ilgili yaptığı açıklamaya tam destek verdiğini söyleyen Bilgiç, GKRY'nin söz konusu faaliyetleri, Ada'nın tüm doğal kaynaklarının ortak sahibi olan KKTC'nin iznini almadan tek taraflı olarak sürdürdüğü için Kıbrıs Türklerinin haklarını ihlal ettiğini söyledi.

    Bilgiç, "Bu aynı zamanda Doğu Akdeniz'de gerginliği de artırmaktadır. Barış ve istikrarı tehdit etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Doğu Akdeniz konferansı önerisi ile KKTC'nin hidrokarbon kaynakları konusunda GKRY tarafına yaptığı dört işbirliği önerisi hala masadadır. Hal böyleyken Doğu Akdeniz'de gerginliğin bu şekilde tırmandırılması hiçbir tarafın yararına değildir." ifadelerini kullandı.

        Bilgiç, bunu, hem bölge ülkelerine, hem de Kıbrıs Rum kesiminin arkasına saklandığı üçüncü taraflara hatırlatmak istediğini söyleyerek,"Türkiye, Doğu Akdeniz'de, hem kendi, hem de KKTC'nin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir. Türkiye, KKTC'nin de önümüzdeki dönemde yapacağı hidrokarbon arama faaliyetlerine desteğini sürdürecektir." diye konuştu.

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Doğu Akdeniz'de yürüttüğü tek yanlı faaliyetlere karşı KKTC ve Türkiye'nin gerekli tedbirleri almaya devam edeceğini bildirdi.

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        Haberler Güncel Türkiye'den GKRY'nin korsan sondaj faaliyetlerine sert tepki: "İznimiz olmadan yapılması söz konusu değildir"
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