Türkiye'den GKRY'nin korsan sondaj faaliyetlerine sert tepki: "İznimiz olmadan yapılması söz konusu değildir"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Doğu Akdeniz'de yürüttüğü tek yanlı faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının dün konuyla ilgili yaptığı açıklamaya tam destek verdiğini söyleyen Bilgiç, GKRY'nin söz konusu faaliyetleri, Ada'nın tüm doğal kaynaklarının ortak sahibi olan KKTC'nin iznini almadan tek taraflı olarak sürdürdüğü için Kıbrıs Türklerinin haklarını ihlal ettiğini söyledi.
Bilgiç, "Bu aynı zamanda Doğu Akdeniz'de gerginliği de artırmaktadır. Barış ve istikrarı tehdit etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Doğu Akdeniz konferansı önerisi ile KKTC'nin hidrokarbon kaynakları konusunda GKRY tarafına yaptığı dört işbirliği önerisi hala masadadır. Hal böyleyken Doğu Akdeniz'de gerginliğin bu şekilde tırmandırılması hiçbir tarafın yararına değildir." ifadelerini kullandı.