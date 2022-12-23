Türkiye'den GKRY'nin korsan sondaj faaliyetlerine sert tepki: "İznimiz olmadan yapılması söz konusu değildir"

Bilgiç, bunu, hem bölge ülkelerine, hem de Kıbrıs Rum kesiminin arkasına saklandığı üçüncü taraflara hatırlatmak istediğini söyleyerek,"Türkiye, Doğu Akdeniz'de, hem kendi, hem de KKTC'nin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir. Türkiye, KKTC'nin de önümüzdeki dönemde yapacağı hidrokarbon arama faaliyetlerine desteğini sürdürecektir." diye konuştu.