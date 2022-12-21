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    • 21.12.2022 18:19
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    Akşener saksı muamelesi gören İmamoğlu'na sahip çıktı, Kılıçdaroğlu'nu bombaladı! Olay sözlere fondaş Nevşin Mengü'den manidar yorum

    Ekrem İmamoğlu'nun Meral Akşener ile el ele vererek Saraçhane'de giriştiği adaylık tiyatrosu sonrası CHP ve İYİ Parti arasında ipler gerildi. Akşener'e 'iç işlerimize karışma' diyerek rest çeken Kılıçdaroğlu, Ankara'ya çağırdığı İmamoğlu'na da saksı muamelesi yaparak söz hakkı vermedi. "Gel bakalım Ekrem" ayarı yiyen CHP'li İBB Başkanı "Adayım genel başkanım" demekle yetindi. Öte yandan Meral Akşener'den bomba bir çıkış geldi. Akşener, Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "Hiç kimse merak etmesin. 'Önce şahsım, önce partim' diyenlere inat, 'önce millet' diyeceğiz. Büyük Türk milleti iradesini yok sayanı yok sayar. Sabrını sınayanı yok sayar" dedi. Fondaş Nevşin Mengü de "Sözlerin muhatabı Erdoğan değil Kılıçdaroğlu" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Akşener, Kılıçdaroğlu’nu bombaladı!

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği masada 'adaylık' kaosu sürüyor.

    Siyasi ikballeri doğrultusunda İstanbul'a ve İstanbulluya hizmeti bir kenara bırakan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Partili lideri Meral Akşener ile işbirliği yaparak merkez üssü Saraçhane olan bir adaylık tiyatrosuna girişti.

    Akşener, sarılıp destek verdiği, "Çak! Yeni başlıyoruz" diyerek sırtını sıvazladığı İmamoğlu'nun arkasında 85 milyonun olduğunu söyledi.

    AKŞENER'E 'İÇ İŞLERİMİZE KARIŞMA' AYARI
    Bu durum CHP tabanı ve Kılıçdaroğlu'nu oldukça sinirlendirdi.

    İmamoğlu'na Saraçhane'deki kürsüden 'senin yerin belediye, 16 milyona hizmet et' mesajı veren CHP lideri, Meral Akşener'e de 'İç işlerimize karışma' ifadelerini kullanarak ayar verdi.

    KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA SAKSI MUAMELESİ
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'mağduriyet' algısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na çektiği operasyonun yankıları sürerken Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle daha geldi.

    Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Grup toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu davet etti. İmamoğlu sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, "I speech kürsü" ifadeleriyle konuşma yapacağının sinyalini verirken büyük bir şok yaşadı.

    Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı uzun konuşmanın ardından "Bay Kemal'i bekleyin" diyerek konuşmasını sonlandırdı ve İmamoğlu'na söz hakkı vermedi.

    Bu durum İmamoğlu'na yakın isimler tarafından eleştirilirken Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın da "İstanbul'dan saksı olması için mi çağırdı?" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na yüklendi.



        ANKARA'DA GÖRDÜĞÜ MUAMELE SONRASI AĞIZ DEĞİŞTİRDİ: ADAYIM KILIÇDAROĞLU
        Ankara'da gördüğü muamele sonrası soluğu İstanbul'da alan İmamoğlu, daha önce "Bu omuzlar her yükü taşır. Gencim, kararlıyım..." söylemlerine bir kenara bırakarak, "Ben CHP'liyim. Her CHP'linin ailesinin lideri olan Kemal Kılıçdaroğlu adaydır" ifadelerini kullandı.

        Akşener ile ittifak yaparak genel başkanını çiğneyen İmamoğlu'nun son gelişmeler sonrası "Adayım Kılıçdaroğlu'dur" açıklamasını yapması tüm dikkatleri üzerine topladı.

        Bu durum kulislerde "İmamoğlu havlu attı" gibi yorumlansa da kimileri bekleme pozisyonuna geçtiğini iddia etti.




        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Ekrem İmamoğlu ile Saraçhane'de adaylık tiyatrosuna girişen Meral Akşener'den ses getirecek bir çıkış geldi.

        "EKREM KARDEŞİMİN YANINA KOŞTUM" DEDİ KILIÇDAROĞLU'NU BOMBALADI
        Saraçhane'deki sürece ilişkin "Ekrem kardeşimin yanına koştum" ifadelerini kullanan Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ise sert sözlerle hedef aldı.

        Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Herkes kendi partisiyle ilgilensin" uyarısını yaparak Akşener'e "İç işlerimize karışma" çıkışında bulunmuştu.




        Partisinin gup toplantısında bu sözlere yanıt niteliğinde açıklamalarda bulunan Meral Akşener, "Hiç kimse merak etmesin. 'Önce şahsım, önce partim' diyenlere inat, 'önce millet' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Akşener, "Büyük Türk milleti iradesini yok sayanı yok sayar. Sabrını sınayanı yok sayar" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.



            FONDAŞ MENGÜ: ERDOĞAN'A SÖYLEDİĞİNİ SANIYORLAR AMA BU SÖZLER KILIÇDAROĞLU'NA
            Gelişme üzerine CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü'den de dikkat çeken bir yorum geldi.

            Mengü, Akşener'in bu açıklamalarının ana odağının Kemal Kılıçdaroğlu olduğuna dikkart çekerek "Akşener'in 'Önce şahsım, önce partim diyenlere inat, önce millet diyeceğiz!" lafı direkt Kemal Kılıçdaroğlu'na. Normal, düz vatandaş bunu dinlese 'Erdoğan'a diyor' der. Erdoğan'a demiyor. Onu Kemal Kılıçdaroğlu'na söylüyor" açıklamasını yaptı.
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            Haberler Güncel Akşener saksı muamelesi gören İmamoğlu'na sahip çıktı, Kılıçdaroğlu'nu bombaladı! Olay sözlere fondaş Nevşin Mengü'den manidar yorum
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