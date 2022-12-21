Akşener saksı muamelesi gören İmamoğlu'na sahip çıktı, Kılıçdaroğlu'nu bombaladı! Olay sözlere fondaş Nevşin Mengü'den manidar yorum







Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Ekrem İmamoğlu ile Saraçhane'de adaylık tiyatrosuna girişen Meral Akşener'den ses getirecek bir çıkış geldi.



"EKREM KARDEŞİMİN YANINA KOŞTUM" DEDİ KILIÇDAROĞLU'NU BOMBALADI

Saraçhane'deki sürece ilişkin "Ekrem kardeşimin yanına koştum" ifadelerini kullanan Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ise sert sözlerle hedef aldı.



Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Herkes kendi partisiyle ilgilensin" uyarısını yaparak Akşener'e "İç işlerimize karışma" çıkışında bulunmuştu.