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    • 23.12.2022 18:32
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    Orta gelirliye sosyal konutta detaylar ortaya çıktı: İstanbul'a özel çalışma!

    Son dakika haberi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün yaptığı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yürüttüğümüz orta ve orta üste hitaben bir projemiz var." ifadelerini kullanmıştı. Orta gelirliye sosyal konut hamlesinde detaylar ortaya çıktı. Buna göre, sosyal konut projesinin "ulaşılabilir konut" olması için taksit ödemelerine devlet desteği sağlanması bekleniyor. Projenin konut sahibi olmayıp, sıfır konut alacakları kapsaması hedefleniyor. Proje kapsamında İstanbul özelinde azami konut fiyatları ve konut metrekare fiyatlarının özel olarak çalışıldığı biliniyor.

    takvim.com.tr
    Orta gelirliye sosyal konutta detaylar ortaya çıktı

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün katıldığı programda orta gelir grubuna yönelik konut kampanmyasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni konut hamlesinin detaylarının tamamlandığını belirten Bakan Kurum, detayların kamuoyuyla paylaşılacağı tarihi de duyurdu.

    TÜRK MÜTEAHHİTLER DÜNYADA ÖNEMLİ PREOJELERE İMZA ATIYOR
    Bakan Kurum, ATO Congresium'da düzenlenen "İmkon Yapı ve İnovasyon Zirve Programı"nda yaptığı konuşmada, tüm dünyada sosyal devlet anlayışının rafa kalktığını, ülkelerin kendi ekonomilerini çevirmekle uğraştığını ve enflasyonla mücadele ettiğini belirterek, bugün dünyada Türk müteahhitlerinin en ön sıralarda yer aldığını, Türkiye'den 44 müteaahhidin dünyanın pek çok noktasında önemli projelere imza attığını söyledi.

    İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN GSYİH'DAKİ DOĞRUDAN PAYI YÜZDE 7
    Kurum, inşaat sektörünün gayrisafi yurt içi hasıladaki doğrudan payının yüzde 7 olduğunu, dolaylı payı eklendiğinde bu rakamın çok daha yükseldiğini ifade ederek, sektörün 250 alt sektörü etkilediğini ve ekonomiye, kalkınmaya katkı sağladığını vurguladı.

    Her zaman inşaat ve gayrimenkul sektörünün ülke ekonomisinin lokomotifi olduğunu dile getiren Kurum, ülkenin 20 yıldır kalkınmasına destek olan inşaat sektörünün yanında olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

        Bakan Kurum, 2019'da yaptıkları düzenlemeyle 127 bin müteahhidi sınıflandırdıklarını ve ciro şartları ve ortaklık yapılarında kolaylıklar gibi önemli imkanlar getirdiklerini ifade etti.

        DEPREMLE MÜCADELE TERÖRLE MÜCADELE KADAR ÖNEMLİDİR
        Kurum, Türkiye'nin muhteşem bir coğrafyası olduğunu ama pek çok zorlukla da mücadele edildiğini, bu zorlukların başında da depremin geldiğini kaydetti.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlattıkları kentsel dönüşüm seferberliğini kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Kurum, "Depremle mücadele terörle mücadele kadar önemlidir. Biz bu konuyu siyaset üstü görüyoruz." dedi.

            Bugüne kadar 3,2 milyon konutun dönüşümünü tamamladıklarını aktaran Kurum, "13 milyon vatandaşımızı güvenli, sağlıklı, iklim dostu konutlara yerleştirdik. Şu anda halihazırda deprem dönüşümüne girmesi gereken konutlarımızla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hedefimiz 2035 yılına kadar dönüşüme girmemiş hiçbir alan kalmasın istiyoruz." diye konuştu.

            SOSYAL KONUTTA KURALAR NE ZAMAN TAMAMLANACAK?
            Türk kültüründe eve sadece barınma ihtiyacını karşılayan yer olarak bakılmadığını, evin "ocak, aş, gelenek, kültür, aile" anlamına da geldiğini anlatan Kurum, "20 yılda TOKİ Başkanlığımızla 1 milyon 170 bin sosyal konut ürettik, üretmeye de devam ediyoruz. Şu an 81 ilimizde tam 750 şantiyemiz var. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Halihazırda 138 bin konut ve projenin inşasına hızla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

            Kurum, 45 ilde kuraların tamamladığını belirterek, "Sosyal konut projemiz kapsamında 2023 Mart ayına kadar tüm illerimizde kuralarımızı tamamlayacağız. Hızımızı kesmeden, en geç 2 yıl içerisinde ilk 250 bin konutumuzu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." dedi.

            Bu projenin ikinci etabının da olacağını söyleyen Kurum, bu yatırımların 900 milyar lirayı aşan yatırım bedeliyle inşaat ve gayrimenkul sektörünün gücüne güç kattığını belirtti.

            ORTA GELİR GRUBUNA YÖNELİK KONUT KAMPANYASI
            Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, şunları kaydetti:
            Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yürüttüğümüz orta ve orta üste hitaben bir projemiz var. Bu proje kapsamında sizlerin de sorun yaşadığı, tüketicilerin ev alırken kullanacakları konut kredilerine ilişkin uzun zamandır bir çalışma yapıyoruz.

                Bir taraftan konut arzını artıralım, yüklenicilerimiz, geliştiricilerimiz yeni projeleri yapsınlar, diğer taraftan da evini yeni alacak kardeşlerimize, orta gelire Ankara, İstanbul, İzmir'de yaşayan memur kardeşlerimize bu imkanı tanıyalım istiyoruz.

                Bu konut hamlemimizin detaylarını tamamladık. İnşallah 2023'ün başı itibarıyla aziz milletimizle paylaşacağız ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hız kesmeden destek olmaya devam edeceğiz.

                Konuşmasının ardından Bakan Kurum, inşaat firmalarının projelerini tanıttığı stantları ziyaret etti.

                DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
                Orta gelirliyi ev sahibi yapacak projeyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. TRT'nin haberine göre, önümüzdeki günlerde detaylarının açıklanacağı sosyal konut projesinde; hedef kitlenin orta sınıf vatandaş olacağı, konut fiyatı için hanehalkının toplam geliri üzerinden bir sınırlama yapılacağı ön görülüyor.

                SIFIR KONUT ALACAKLARI KAPSAYACAK
                Projenin konut sahibi olmayıp, sıfır konut alacakları kapsayacağı düşünülüyor. Açıklanacak proje ile orta sınıfın ulaşabileceği konutlar için mevzuat altyapısı hazırlanarak "ulaşılabilir konut" tanımı yapılacak. Bu sayede taksit ödemelerinin hanehalkı gelirine oranının düşük bir seviyede tutulması için devlet tarafından vatandaşın destekleneceği tahmin ediliyor.

                    İSTANBUL İÇİN ÖZEL OLARAK ÇALIŞILIYOR
                    Proje kapsamında İstanbul özelinde azami konut fiyatları ve konut metrekare fiyatlarının özel olarak çalışıldığı biliniyor. Projenin kurumsallaştırılarak, sürekli bir imkan şeklinde vatandaşa sunulması ve konut üreticilerinin de taşın altına elini koyması için senaryoların masada olduğu değerlendiriliyor.

                    ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI | VİDEO İZLE

                    Yapılan çalışmanın mevcut konut fiyatlarına olumsuz yönde etkisi olmaması için ciddi tedbirler alınacağı tahmin edliyor.

                    Projede, tapu harcı açısından da alıcıya bir muafiyet tanınması gündemde. Muhtemelen sistem sayesinde edinilen konutların, uzun bir süre satışına da engel konulacaktır.

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                    Haberler Güncel Orta gelirliye sosyal konutta detaylar ortaya çıktı: İstanbul'a özel çalışma!
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