İmamoğlu ile Akşener CHP'lileri atlatıp baş başa ne görüştü? DP'li Cemal Enginyurt'tan 'Saraçhane' itirafı: Önceden planlanmış olabilir...





SARAÇHANE'DEKİ TİYATROYA KATILAN ENGİNYURT'TAN BOMBA İTİRAF

Saraçhane'de icra edilen mağduriyet temelli adaylık tiyatrosuna katılım sağlayan isimlerden biri de Demokrat Partili Cemal Enginyurt idi.



Enginyurt yaşanan bu gelişmelerin ışığında bomba bir çıkışa imza attı ve Akşener - İmamoğlu ikilisini topa tuttu.



İMAMOĞLU VE AKŞENER'DEN BAŞ BAŞA SIR GÖRÜŞME

Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in Saraçhane'de CHP'li kurmayları atlatıp baş başa sır bir görüşme gerçekleştirdiğini itiraf eden Cemal Enginyurt, yok sayıldıklarını söyledi.