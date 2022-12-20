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    • 20.12.2022 22:08
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    İmamoğlu ile Akşener CHP'lileri atlatıp baş başa ne görüştü? DP'li Cemal Enginyurt'tan 'Saraçhane' itirafı: Önceden planlanmış olabilir...

    Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener, Saraçhane'de el ele vererek mağduriyet temelli bir adaylık tiyatrosuna girişmiş, bu durum CHP tabanı ve Kılıçdaroğlu'nu sinirlendirmişti. Tüm bu yaşananların gölgesinde Saraçhane'deki tiyatroya katılım sağlayan Demokrat Partili Cemal Enginyurt'tan ses getirecek bir itiraf geldi. Enginyurt, İmamoğlu ve Akşener'in Saraçhane'de CHP'li kurmayları atlatıp baş başa sır bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Sözlerinin devamında Saraçhane organizasyonunun önceden planlanmış olabileceğine dikkat çekti. Takvim.com.tr detayları sizler için ele aldı.

    takvim.com.tr
    İmamoğlu ile Akşener baş başa ne görüştü?

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği masada 'adaylık' kaosu sürüyor.

    Siyasi ikballeri doğrultusunda İstanbul'a ve İstanbulluya hizmeti bir kenara bırakan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Partili lideri Meral Akşener ile işbirliği yaparak merkez üssü Saraçhane olan bir adaylık tiyatrosuna girişti.

    Akşener, sarılıp destek verdiği, "Çak! Yeni başlıyoruz" diyerek sırtını sıvazladığı İmamoğlu'nun arkasında 85 milyonun olduğunu söyledi.

    Bu durum CHP tabanı ve Kılıçdaroğlu'nu oldukça sinirlendirdi.

    İmamoğlu'na kürsüden 'senin yerin belediye, 16 milyona hizmet et' mesajı veren CHP lideri, Meral Akşener'e de 'İç işlerimize karışma' ifadelerini kullanarak ayar verdi.



    SARAÇHANE'DEKİ TİYATROYA KATILAN ENGİNYURT'TAN BOMBA İTİRAF
    Saraçhane'de icra edilen mağduriyet temelli adaylık tiyatrosuna katılım sağlayan isimlerden biri de Demokrat Partili Cemal Enginyurt idi.

    Enginyurt yaşanan bu gelişmelerin ışığında bomba bir çıkışa imza attı ve Akşener - İmamoğlu ikilisini topa tuttu.

    İMAMOĞLU VE AKŞENER'DEN BAŞ BAŞA SIR GÖRÜŞME
    Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in Saraçhane'de CHP'li kurmayları atlatıp baş başa sır bir görüşme gerçekleştirdiğini itiraf eden Cemal Enginyurt, yok sayıldıklarını söyledi.



        SİTEM ETTİ, "SARAÇHANE ÖNCEDEN PLANLANMIŞ OLABİLİR" DEDİ
        Otobüse geçildiğinde sadece Akşener'e konuşma imkanı verilmesine de tepki gösteren Enginyurt, "En azından ismimizi anons edebilirlerdi" ifadelerini kullandı.

        Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, Saraçhane organizasyonunun önceden planlanmış olabileceğine de dikkat çekti.

        KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA SAKSI MUAMELESİ
        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'mağduriyet' algısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na çektiği operasyonun yankıları sürerken flaş bir gelişme yaşandı.

        Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Grup toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da davet etti. Ekrem İmamoğlu dün sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, "I speech kürsü" ifadeleriyle bugün konuşma yapacağının sinyalini verirken büyük bir şok yaşadı.



        Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı uzun konuşmanın ardından "Bay Kemal'i bekleyin" diyerek konuşmasını sonlandırdı ve İmamoğlu'na söz hakkı vermedi. Bu durum İmamoğlu'na yakın isimler tarafından eleştirilirken Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın da "İstanbul'dan saksı olması için mi çağırdı?" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na yüklendi.
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        Haberler Güncel İmamoğlu ile Akşener CHP'lileri atlatıp baş başa ne görüştü? DP'li Cemal Enginyurt'tan 'Saraçhane' itirafı: Önceden planlanmış olabilir...
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