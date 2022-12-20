İmamoğlu ile Akşener CHP'lileri atlatıp baş başa ne görüştü? DP'li Cemal Enginyurt'tan 'Saraçhane' itirafı: Önceden planlanmış olabilir...

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği masada 'adaylık' kaosu sürüyor.
Siyasi ikballeri doğrultusunda İstanbul'a ve İstanbulluya hizmeti bir kenara bırakan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Partili lideri Meral Akşener ile işbirliği yaparak merkez üssü Saraçhane olan bir adaylık tiyatrosuna girişti.
Akşener, sarılıp destek verdiği, "Çak! Yeni başlıyoruz" diyerek sırtını sıvazladığı İmamoğlu'nun arkasında 85 milyonun olduğunu söyledi.
Bu durum CHP tabanı ve Kılıçdaroğlu'nu oldukça sinirlendirdi.
İmamoğlu'na kürsüden 'senin yerin belediye, 16 milyona hizmet et' mesajı veren CHP lideri, Meral Akşener'e de 'İç işlerimize karışma' ifadelerini kullanarak ayar verdi.
SARAÇHANE'DEKİ TİYATROYA KATILAN ENGİNYURT'TAN BOMBA İTİRAF
Saraçhane'de icra edilen mağduriyet temelli adaylık tiyatrosuna katılım sağlayan isimlerden biri de Demokrat Partili Cemal Enginyurt idi.
Enginyurt yaşanan bu gelişmelerin ışığında bomba bir çıkışa imza attı ve Akşener - İmamoğlu ikilisini topa tuttu.
İMAMOĞLU VE AKŞENER'DEN BAŞ BAŞA SIR GÖRÜŞME
Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in Saraçhane'de CHP'li kurmayları atlatıp baş başa sır bir görüşme gerçekleştirdiğini itiraf eden Cemal Enginyurt, yok sayıldıklarını söyledi.