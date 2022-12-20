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    • 20.12.2022 16:18
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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na 'saksı' muamelesi! Kürsüye çağırmadı İmamoğlu'nun o tweeti havada kaldı

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na saksı muamelesi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'mağduriyet' algısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na çektiği operasyonun yankıları sürerken flaş bir gelişme yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Grup toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da davet etti. Ekrem İmamoğlu dün sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, "I speech kürsü" ifadeleriyle yarın konuşma yapacağının sinyalini verirken büyük bir şok yaşadı. Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı uzun konuşmanın ardından "Bay Kemal'i bekleyin" diyerek konuşmasını sonlandırdı ve İmamoğlu'na söz hakkı vermedi. Bu durum İmamoğlu'na yakın isimler tarafından eleştirilirken Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın da "İstanbul’dan saksı olması için mi çağırdı?" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

    takvim.com.tr
    Ekrem’e saksı muamelesi!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine 'Saraçhane' operasyonu çeken Ekrem İmamoğlu'na saksı muamelesi yaptı.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun giriştiği 'Saraçhane Operasyonu' CHP'de dengeleri değiştirdi.

    YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı mahkumiyet cezasının ardından 'mağduriyet' algısıyla adaylık için hamle yapan Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de sahneye çıktı.

    AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NUN ALMANYA'DA OLUŞUNU FIRSAT BİLDİ
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun Berlin'de oluşunu fırsat bilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu'na en büyük desteği vererek adaylık yolunda Kılıçdaroğlu'nun karşısında İmamoğlu'nun yanında durduğunu bir kez daha belli etti.

    Kemal Kılıçdaroğlu bu gelişmeler yaşanırken 'adaylık elden gidiyor' telaşıyla Türkiye'ye özel jetle dönüş yaparak '16 milyona hizmet etmeye devam edeceksin' ifadeleriyşe İmamoğlu'na yerini bil mesajı verdi.

    Akşener Kılıçdaroğlu'nun çıkışına karşı "84 milyon" söylemiyle yine Ekrem İmamoğlu'nu aday yapma isteğinde ısrarcı olurken parti kurmayları çeşitli açıklamalarla birbirlerine yüklendi.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU TOPA GİRDİ
    Son olarak dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu topa girdi.

    AKŞENER'E MESAJI: İÇ İŞLERİMİZE KARIŞMA
    Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu'nun çağrısından bilgim yoktu" açıklamasını yaparak İmamoğlu'nun kendisinden habersiz iş yaptığını kamuoyu ile paylaştı

    Kılıçdaroğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın isimlerini Cumhurbaşkanı adaylığı için dillendirmesine de tepki gösterdi.

    Kılıçdaroğlu "Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Belediye Başkanlarımız görevlerinin başında" ifadeleriyle Akşener'e net bir mesaj verdi.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN 'GEL BAKALIM EKREM' ÇIKIŞI
    Yaşananlar sonrası dün gece flaş bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu TBMM Grup toplantısına çağırdığı öğrenildi.

    Kimileri, "Kemal Kılıçdaroğlu'na biat edecek" yorumlarını yaparken kimileri de "Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanacak mı?" sorusunu sorarken Google'da yaşanan bir gelişme ortalığı karıştırdı.

    GOOGLE İLE İŞBİRLİĞİ İDDİASI
    Google arama motoruna Ekrem İmamoğlu'nun ismi yazıldığı vakit "Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" ibaresinin yer alması tüm dikkatleri üzerine topladı.


    Kılıçdaroğlu'nun kendisini apar topar Ankara'ya grup toplantısına çağırması sonrası kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu ve ekibi, tutmayan Saraçhane tiyatrosu sonrası bu olay üzerinden kendilerine alan açmak isteği olarak yorumlandı.


        BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALARAK PAYLAŞIM YAPTI: I SPEECH KÜRSÜ
        Google'daki "Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" ibaresini siyasi malzeme olarak kullanıp söz konusu olaya göstermelik bir tepki veren Ekrem İmamoğlu, Başkan Erdoğan'ı seviyesiz bir şekilde hedef aldı.



        Erdoğan'ın 2019'daki Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ndeki kullandığı "I speech kürsü" ifadesine gönderme yapan İmamoğlu, paylaşımına Google Türkiye'yi, de işaretledi.

        İmamoğlu'nun bu paylaşımı TBMM'de konuşacağının habercisi olurken bugün büyük bir şok yaşadı.

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında kabul etti.

        Kılıçdaroğlu'nun makam odasına girmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Ekrem İmamoğlu sadece "Güzel bir gün olacak" ifadelerini kullandı.

        Toplantı öncesinde basına kapalı bir görüşme yapılırken ikili grup salonuna geldi.

        Kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu'nu İmamoğlu en öndeki sıradan takip etti.

            EKREM İMAMOĞLU'NU KONUŞTURMADI
            Kemal Kılıçdaroğlu uzun bir konuşma yaparak en son İmamoğlu meselesine geldi.

            Tüm bu olanlar yaşanmamış gibi Ekrem İmamoğlu ile "Baba-oğuluz" şeklinde ilginç bir mesaj veren Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu ise konuşturmadı.

            HERKES BAY KEMAL'İ BEKLESİN
            Kılıçdaroğlu konuşmasını "Herkes Bay Kemal'i beklesin" ifadeleriyle noktaladı.

            Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:
            "Çok işimiz var. Bu saçmalıklara ayıracak vaktimiz yok. Adalet bugün olmasa yarın tecelli edecek. Herkes Bay Kemal'i beklesin"

            Bu ifadeler hem Akener'e hem de İmamoğlu'na mesaj olarak yorumlanırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ekrem İmamoğlu her sabah 100 bin aşkın aileye her sabah süt veriyor" ifadeleri ve o anlarda İmamoğlu'nun yüzünün aldığı şekil sosyal medyada viral oldu.

            EKREM'İN SONER YALÇIN'I TEPKİ GÖSTERDİ: SAKSI OLMASI İÇİN Mİ ÇAĞRILDI
            Bu durum İmamoğlu'na yakın isimler tarafından eleştirilirken İBB tarafından fonlandığı bilinen Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın da "İstanbul'dan saksı olması için mi çağırdı?" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

            Yalçın şu paylaşımı yaptı;

            "Kılıçdaroğlu, siyasi yasak getirmek istenen İmamoğlu'nu neden kürsüye davet etmedi? İstanbul'dan saksı olması için mi çağırdı?"
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