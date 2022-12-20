Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na 'saksı' muamelesi! Kürsüye çağırmadı İmamoğlu'nun o tweeti havada kaldı

EKREM İMAMOĞLU'NU KONUŞTURMADI

Kemal Kılıçdaroğlu uzun bir konuşma yaparak en son İmamoğlu meselesine geldi.

Tüm bu olanlar yaşanmamış gibi Ekrem İmamoğlu ile "Baba-oğuluz" şeklinde ilginç bir mesaj veren Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu ise konuşturmadı.

HERKES BAY KEMAL'İ BEKLESİN

Kılıçdaroğlu konuşmasını "Herkes Bay Kemal'i beklesin" ifadeleriyle noktaladı.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Çok işimiz var. Bu saçmalıklara ayıracak vaktimiz yok. Adalet bugün olmasa yarın tecelli edecek. Herkes Bay Kemal'i beklesin"