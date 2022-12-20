Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na 'saksı' muamelesi! Kürsüye çağırmadı İmamoğlu'nun o tweeti havada kaldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine 'Saraçhane' operasyonu çeken Ekrem İmamoğlu'na saksı muamelesi yaptı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun giriştiği 'Saraçhane Operasyonu' CHP'de dengeleri değiştirdi.
YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı mahkumiyet cezasının ardından 'mağduriyet' algısıyla adaylık için hamle yapan Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de sahneye çıktı.
AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NUN ALMANYA'DA OLUŞUNU FIRSAT BİLDİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Berlin'de oluşunu fırsat bilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu'na en büyük desteği vererek adaylık yolunda Kılıçdaroğlu'nun karşısında İmamoğlu'nun yanında durduğunu bir kez daha belli etti.
Kemal Kılıçdaroğlu bu gelişmeler yaşanırken 'adaylık elden gidiyor' telaşıyla Türkiye'ye özel jetle dönüş yaparak '16 milyona hizmet etmeye devam edeceksin' ifadeleriyşe İmamoğlu'na yerini bil mesajı verdi.
Akşener Kılıçdaroğlu'nun çıkışına karşı "84 milyon" söylemiyle yine Ekrem İmamoğlu'nu aday yapma isteğinde ısrarcı olurken parti kurmayları çeşitli açıklamalarla birbirlerine yüklendi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU TOPA GİRDİ
Son olarak dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu topa girdi.
AKŞENER'E MESAJI: İÇ İŞLERİMİZE KARIŞMA
Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu'nun çağrısından bilgim yoktu" açıklamasını yaparak İmamoğlu'nun kendisinden habersiz iş yaptığını kamuoyu ile paylaştı
Kılıçdaroğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın isimlerini Cumhurbaşkanı adaylığı için dillendirmesine de tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu "Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Belediye Başkanlarımız görevlerinin başında" ifadeleriyle Akşener'e net bir mesaj verdi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN 'GEL BAKALIM EKREM' ÇIKIŞI
Yaşananlar sonrası dün gece flaş bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu TBMM Grup toplantısına çağırdığı öğrenildi.
Kimileri, "Kemal Kılıçdaroğlu'na biat edecek" yorumlarını yaparken kimileri de "Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanacak mı?" sorusunu sorarken Google'da yaşanan bir gelişme ortalığı karıştırdı.
GOOGLE İLE İŞBİRLİĞİ İDDİASI
Google arama motoruna Ekrem İmamoğlu'nun ismi yazıldığı vakit "Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" ibaresinin yer alması tüm dikkatleri üzerine topladı.
Kılıçdaroğlu'nun kendisini apar topar Ankara'ya grup toplantısına çağırması sonrası kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu ve ekibi, tutmayan Saraçhane tiyatrosu sonrası bu olay üzerinden kendilerine alan açmak isteği olarak yorumlandı.