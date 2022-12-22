CHP'deki adaylık savaşında Ekremciler harekete geçti! Özlem Gürses'in hedefi Kılıçdaroğlu'nun vizyon toplantısı: "Kimsenin haberi olmamış"





ANKARA'DA GÖRDÜĞÜ MUAMELE SONRASI AĞIZ DEĞİŞTİRDİ: ADAYIM KILIÇDAROĞLU

Ankara'da gördüğü muamele sonrası soluğu İstanbul'da alan İmamoğlu, daha önce "Bu omuzlar her yükü taşır. Gencim, kararlıyım..." söylemlerine bir kenara bırakarak, "Ben CHP'liyim. Her CHP'linin ailesinin lideri olan Kemal Kılıçdaroğlu adaydır" ifadelerini kullandı.



Akşener ile ittifak yaparak genel başkanını çiğneyen İmamoğlu'nun son gelişmeler sonrası "Adayım Kılıçdaroğlu'dur" açıklamasını yapması tüm dikkatleri üzerine topladı.

Bu durum kulislerde "İmamoğlu havlu attı" gibi yorumlansa da kimileri bekleme pozisyonuna geçtiğini iddia etti.