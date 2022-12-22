CHP'deki adaylık savaşında Ekremciler harekete geçti! Özlem Gürses'in hedefi Kılıçdaroğlu'nun vizyon toplantısı: "Kimsenin haberi olmamış"

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği masada 'adaylık' kaosu sürüyor.
ADAYLIK SAVAŞINDA EKREMCİLER HAREKETE GEÇTİ! VİDEO İZLE
Siyasi ikballeri doğrultusunda İstanbul'a ve İstanbulluya hizmeti bir kenara bırakan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Partili lideri Meral Akşener ile işbirliği yaparak merkez üssü Saraçhane olan bir adaylık tiyatrosuna girişti.
Akşener, sarılıp destek verdiği, "Çak! Yeni başlıyoruz" diyerek sırtını sıvazladığı İmamoğlu'nun arkasında 85 milyonun olduğunu söyledi.
AKŞENER'E 'İÇ İŞLERİMİZE KARIŞMA' AYARI
Bu durum CHP tabanı ve Kılıçdaroğlu'nu oldukça sinirlendirdi.
İmamoğlu'na Saraçhane'deki kürsüden 'senin yerin belediye, 16 milyona hizmet et' mesajı veren CHP lideri, Meral Akşener'e de 'İç işlerimize karışma' ifadelerini kullanarak ayar verdi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA SAKSI MUAMELESİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'mağduriyet' algısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na çektiği operasyonun yankıları sürerken Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle daha geldi.
Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Grup toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu davet etti. İmamoğlu sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, "I speech kürsü" ifadeleriyle konuşma yapacağının sinyalini verirken büyük bir şok yaşadı.
Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı uzun konuşmanın ardından "Bay Kemal'i bekleyin" diyerek konuşmasını sonlandırdı ve İmamoğlu'na söz hakkı vermedi.
Bu durum İmamoğlu'na yakın isimler tarafından eleştirilirken Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın da "İstanbul'dan saksı olması için mi çağırdı?" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na yüklendi.