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    • 22.12.2022 16:24
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    CHP'deki adaylık savaşında Ekremciler harekete geçti! Özlem Gürses'in hedefi Kılıçdaroğlu'nun vizyon toplantısı: "Kimsenin haberi olmamış"

    Son dakika haberi! 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği masada kaos sürerken Saraçhane'deki adaylık tiyatrosu sonrası birbirine giren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yeni cepheler açılıyor. Gündemde Saraçhane tiyatrosu varken İmamoğlu'nu yeniden potaya sokmak için çalışmalara başlayan muhalif isimlerden Özlem Gürses, Kılıçdaroğlu'nun fiyaskoya dönen "İkinci Yüzyıl Vizyonu" toplantısıyla ilgili bir anketi paylaştı.

    takvim.com.tr
    Adaylık savaşında Ekremciler harekete geçti!

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği masada 'adaylık' kaosu sürüyor.

    ADAYLIK SAVAŞINDA EKREMCİLER HAREKETE GEÇTİ! VİDEO İZLE



    Siyasi ikballeri doğrultusunda İstanbul'a ve İstanbulluya hizmeti bir kenara bırakan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Partili lideri Meral Akşener ile işbirliği yaparak merkez üssü Saraçhane olan bir adaylık tiyatrosuna girişti.

    Akşener, sarılıp destek verdiği, "Çak! Yeni başlıyoruz" diyerek sırtını sıvazladığı İmamoğlu'nun arkasında 85 milyonun olduğunu söyledi.

    AKŞENER'E 'İÇ İŞLERİMİZE KARIŞMA' AYARI
    Bu durum CHP tabanı ve Kılıçdaroğlu'nu oldukça sinirlendirdi.

    İmamoğlu'na Saraçhane'deki kürsüden 'senin yerin belediye, 16 milyona hizmet et' mesajı veren CHP lideri, Meral Akşener'e de 'İç işlerimize karışma' ifadelerini kullanarak ayar verdi.

    KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA SAKSI MUAMELESİ
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'mağduriyet' algısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na çektiği operasyonun yankıları sürerken Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle daha geldi.

    Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Grup toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu davet etti. İmamoğlu sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, "I speech kürsü" ifadeleriyle konuşma yapacağının sinyalini verirken büyük bir şok yaşadı.

    Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı uzun konuşmanın ardından "Bay Kemal'i bekleyin" diyerek konuşmasını sonlandırdı ve İmamoğlu'na söz hakkı vermedi.

    Bu durum İmamoğlu'na yakın isimler tarafından eleştirilirken Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın da "İstanbul'dan saksı olması için mi çağırdı?" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na yüklendi.



        ANKARA'DA GÖRDÜĞÜ MUAMELE SONRASI AĞIZ DEĞİŞTİRDİ: ADAYIM KILIÇDAROĞLU
        Ankara'da gördüğü muamele sonrası soluğu İstanbul'da alan İmamoğlu, daha önce "Bu omuzlar her yükü taşır. Gencim, kararlıyım..." söylemlerine bir kenara bırakarak, "Ben CHP'liyim. Her CHP'linin ailesinin lideri olan Kemal Kılıçdaroğlu adaydır" ifadelerini kullandı.

        Akşener ile ittifak yaparak genel başkanını çiğneyen İmamoğlu'nun son gelişmeler sonrası "Adayım Kılıçdaroğlu'dur" açıklamasını yapması tüm dikkatleri üzerine topladı.

        Bu durum kulislerde "İmamoğlu havlu attı" gibi yorumlansa da kimileri bekleme pozisyonuna geçtiğini iddia etti.




        Tüm bu yaşananların etkisi sürerken CHP medyasındaki Ekremci ve Kemalci unsurlar da birbirine düştü. İmamoğlu, TV yasağı olduğu için programlara çıkamıyor ancak gazeteleri ziyaret ediyor ve basına röportaj vererek Kılıçdaroğlu'na karşı yeni bir operasyon başlatıyor.

        GÜNDEM SARAÇHANE TİYATROSU EKREMCİLER VİZYONA TAKILDI
        Son olarak İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen muhalif gazeteci Özlem Gürses, gündemde Saraçhane tiyatrosu varken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İkinci Yüzyıl Vizyonu" toplantısını hedef aldı. Fiyaskoya dönen toplantıyla ilgili Kılıçdaroğlu'nun başarısızlığını kanıtlamak isteyen Gürses, arkadaşının sahip olduğu anket şirketinin yayınladığı verileri paylaştı.


        Gürses, "CHP'de ikinci yüzyıl vizyonu toplantısı yaptı. Sorun şu ki kimsenin haberi olmamış. Nereden biliyoruz. İstanbul Ekonomi Araştırma Can Selçuki'nin direktörü olduğu Türkiye Raporu bunu seçmenlere sordu. "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan vizyon belgesi hakkında ne düşünüyorsunuz?"
        CHP'nin tutarsız bir belge: %19
        Ülkenin ihtiyaçları karşılamıyor: %11
        CHP çok iyi hazırlandı: %20
        Bilmiyorum takip etmedim: %50
        Bence masadaki en önemli sorun…"         dedi.


            6'LI MASANIN DİĞERLERİ ÇALIŞIYOR CHP HATA YAPIYOR
            Gürses'in bu anketi paylaşması tesadüf görünse de yaptığı yayında ayrıntılar dikkat çekiyor. Gürses, anketi paylaşmadan hemen önce diğer partilerin başarılı çalışmalarından bahseden Gürses, "İyi Parti muazzam bir çalışma yaptı, keza DEVA Partisi bu çalışmaları yapıyor." dedikten hemen sonra anketi paylaşarak vizyon toplantısından ve CHP yönetiminin başarısızlığından bahsetti. Sosyal medya platformu YouTube'da yayın yapan Gürses daha önce İmamoğlu'nu destekleyen Halk TV'de çalışmıştı.





            "EKREM KARDEŞİMİN YANINA KOŞTUM" DEDİ KILIÇDAROĞLU'NU BOMBALADI
            Öte yandan Ekrem İmamoğlu ile Saraçhane'de adaylık tiyatrosuna girişen Meral Akşener'den ses getirecek bir çıkış gelmişti. Saraçhane'deki sürece ilişkin "Ekrem kardeşimin yanına koştum" ifadelerini kullanan Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ise sert sözlerle hedef aldı.

            Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Herkes kendi partisiyle ilgilensin" uyarısını yaparak Akşener'e "İç işlerimize karışma" çıkışında bulunmuştu.




            Partisinin gup toplantısında bu sözlere yanıt niteliğinde açıklamalarda bulunan Meral Akşener, "Hiç kimse merak etmesin. 'Önce şahsım, önce partim' diyenlere inat, 'önce millet' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

            Akşener, "Büyük Türk milleti iradesini yok sayanı yok sayar. Sabrını sınayanı yok sayar" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.




                FONDAŞ MENGÜ: ERDOĞAN'A SÖYLEDİĞİNİ SANIYORLAR AMA BU SÖZLER KILIÇDAROĞLU'NA
                Gelişme üzerine CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü'den de dikkat çeken bir yorum gelmişti.

                Mengü, Akşener'in bu açıklamalarının ana odağının Kemal Kılıçdaroğlu olduğuna dikkart çekerek "Akşener'in 'Önce şahsım, önce partim diyenlere inat, önce millet diyeceğiz!" lafı direkt Kemal Kılıçdaroğlu'na. Normal, düz vatandaş bunu dinlese 'Erdoğan'a diyor' der. Erdoğan'a demiyor. Onu Kemal Kılıçdaroğlu'na söylüyor" açıklamasını yaptı.

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                Haberler Güncel CHP'deki adaylık savaşında Ekremciler harekete geçti! Özlem Gürses'in hedefi Kılıçdaroğlu'nun vizyon toplantısı: "Kimsenin haberi olmamış"
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