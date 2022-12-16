Dünden bugüne İmamoğlu-Akşener ikilisinin Saraçhane tiyatrosu! Asıl hedef Kılıçdaroğlu: ABD, Almanya, CIA, FETÖ aynı anda düğmeye bastı

Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet cezası verildi.
Bu gelişme üzerine merkez üssü Saraçhane olan mağduriyet temelli bir adaylık tiyatrosu sahnelendi. Oyunun baş aktörleri 2023 emelleri doğrultusunda kollarını sıvayan Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına her seferinde set çeken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener idi.
Kılıçdaroğlu'na kurulan 'Almanya' tezgahı ise işin bir başka boyutu. Böyle bir iklimde CHP liderini hangi akıl bile isteye Almanya'ya göndertti bilinmez ama Akşener - İmamoğlu ittifakını gören Bay Kemal, apar topar özel jetle Türkiye'ye döndü. İlk işi de İmamoğlu'na senin işin 16 milyona hizmet etmek mesajını vermek oldu.
Dün de Saraçhane'de icra edilen mağdur edebiyatlı adaylık tiyatrosunun ikinci perdesi sahnelendi.
6'lı masa liderleri İBB binasının olduğu yerleşkede konuşmalar yaptı. Söz konusu etkinlikte üç nüans ise tüm dikkatleri üzerine topladı.
Birincisi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Saraçhane'ye adım atmaması... Bu durumun CHP'li Yıldırım Kaya'nın AGD'yi hedef alan sözlerine tepki amaçlı gerçekleştiği kulislerde konuşuluyor.