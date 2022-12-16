Dünden bugüne İmamoğlu-Akşener ikilisinin Saraçhane tiyatrosu! Asıl hedef Kılıçdaroğlu: ABD, Almanya, CIA, FETÖ aynı anda düğmeye bastı

Tüm bu gelişmelerin ışığında CHP'li Prof. Dr. Ümit Kocasakal'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.







"CIA DEVREDE KAYGILIYIM"

İmamoğlu - Akşener ikilisinin eliyle Saraçhane'de sergilenen adaylık tiyatrosuna Eski CIA mensubu Graham Fuller'e yakın isimlerden biri olan CIA'cı Henri Barkey'in de verdiği desteğe dikkat çekerek endişeli olduğunu dile getirdi.



Kocasakal, "Şok dalgaları her köşeye ulaşacakmış! Ulaştı bile! Bu çevrelerin,sadece belli davalar ve kişiler için gösterdiği 'hassasiyetler', Duydukları 'kaygı' ve 'endişeler' pek hayra alamet değildir, kaygılıyım!" dedi.