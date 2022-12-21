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Başkan Erdoğan'ın 'hapis ve siyasi yasak' kararının onaylandığını öğrendiği an gündem oldu!

Başkan Erdoğan'ın 'hapis ve siyasi yasak' kararının onaylandığını öğrendiği an gündem oldu!
21.12.2022 12:05 - Son Güncelleme: 21.12.2022 12:06

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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine ettiği hakaret sonrası aldığı mahkumiyet kararı üzerinden giriştiği tiyatronun yankıları sürüyor... CHP'ye yakın isimler İmamoğlu'nun aldığı cezayı Başkan Erdoğan'ın 1998 yılında şiir okuduğu için aldığı siyasi yasak cezasına benzetmeye çalışırken ortaya çıkan görüntü aradaki farkı açık bir şekilde ortaya koyuyor. İmamoğlu-Akşener ikilisi hakaret sonrası alınan kararı 'çak yaparak' kutlarken Başkan Erdoğan ise şiir okuduğu için verilen haksız cezayı öğrendiği an yaptığı açıklama ve duruşuyla samimiyetini gösterirken yargıya olan saygısı da dikkat çekiyor.

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