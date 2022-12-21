MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan flaş açıklamalar

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erkan Akçay, A Haber canlı yayınında flaş açıklamalarda bulundu.
Saraçhane'deki mağduriyet tiyatrosu sonrası adaylık kavgasının kızıştığı 6'lı masanın içine düştüğü durumu değerlendiren Akçay, "iç işlerime karışma" kriziyle ilgili, "Meral Akşener'in yaptığı adaylık borsası oluşturmaktır" dedi.
Akçay'ın açıklamalarından satır başları:
6'LI MASA ADAY KİM OLACAK?
Meral Akşener'in yaptığı adaylık borsası oluşturmaktır. 6'lı masa aday çıkaracak gibi durmuyor.
Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na acaba "Brütüs" mü demek istedi?
Normal şartlarda Kılıçdaroğlu'nun aday olması beklenir.
SARAÇHANE'DE KUMPAS
Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan öğrenmesi facia bir durum.