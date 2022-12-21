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    • 21.12.2022 12:08
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    MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan flaş açıklamalar

    Son dakika haberi! Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erkan Akçay, A Haber canlı yayınında flaş açıklamalarda bulundu. Saraçhane'deki mağduriyet tiyatrosu sonrası adaylık kavgasının kızıştığı 6'lı masanın içine düştüğü durumu değerlendiren Akçay, "İç işlerime karışma" kriziyle ilgili, "Meral Akşener'in yaptığı adaylık borsası oluşturmaktır. 6'lı masa aday çıkaracak gibi durmuyor." dedi. Kılıçdaroğlu'na karşı bir kumpas kurulduğunu belirten Akçay, "Kılıçdaroğlu'nun yerine İmamoğlu'nu aday yapma isteği net." ifadelerini kullandı. Akçay, terörün siyasi ayağı HDP'nin 6'lı masayla iş birliği yaptığını sözlerine ekledi.

    takvim.com.tr
    MHP’li Akçay’dan flaş açıklamalar!

    Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erkan Akçay, A Haber canlı yayınında flaş açıklamalarda bulundu.

    Saraçhane'deki mağduriyet tiyatrosu sonrası adaylık kavgasının kızıştığı 6'lı masanın içine düştüğü durumu değerlendiren Akçay, "iç işlerime karışma" kriziyle ilgili, "Meral Akşener'in yaptığı adaylık borsası oluşturmaktır" dedi.

    Akçay'ın açıklamalarından satır başları:

    6'LI MASA ADAY KİM OLACAK?
    Meral Akşener'in yaptığı adaylık borsası oluşturmaktır. 6'lı masa aday çıkaracak gibi durmuyor.

    Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na acaba "Brütüs" mü demek istedi?

    Normal şartlarda Kılıçdaroğlu'nun aday olması beklenir.

    SARAÇHANE'DE KUMPAS
    Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan öğrenmesi facia bir durum.

    KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI KUMPAS KURULDU
    İmamoğlu'na mahkumiyet kararının kutlamasını yaptılar. Saraçhane'de Kılıçdaroğlu'na karşı bir kumpas ve tiyatro sergilendi. Kılıçdaroğlu'nun yerine İmamoğlu'nu aday yapma isteği net.


        İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NA HAPİS CEZASI
        Kesinleşmiş bir karar yok, fırtına koparmaya değmez.

        BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASA DÜZENLEMESİ
        CHP ikircikli tutum içinde, İyi Parti'nin kararı net değil. Cumhur İttifakı olarak beklentimiz 400'ün aşarak geçmesi.

        HDP'YE KAPATMA DAVASI
        PKK'nın siyasi aparatı durumundaki HDP kapatılmalı.

        HDP 6'LI MASANIN NERESİNDE?
        6'lı masa ile HDP ağız birliği ve iş birliği içinde

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