MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan flaş açıklamalar

Akçay'ın açıklamalarından satır başları:

6'LI MASA ADAY KİM OLACAK?

Meral Akşener'in yaptığı adaylık borsası oluşturmaktır. 6'lı masa aday çıkaracak gibi durmuyor.



Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na acaba "Brütüs" mü demek istedi?



Normal şartlarda Kılıçdaroğlu'nun aday olması beklenir.

SARAÇHANE'DE KUMPAS

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan öğrenmesi facia bir durum.