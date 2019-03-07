Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Başkan Erdoğan konuşmasında geçmişte siyasi yasak getirilmesine ve cezaevine girmesine sebep olan Ziya Gökalp'a ait 'Asker Duası' isimli şiiri okudu.

"BİRİLERİ RAHATSIZ OLABİLİR"

Başkan Erdoğan, "Şiiri bu meydanda okudum, beni içeri aldılar. O şiiri bu meydanda okudum. (Tezahüratlar üzerine) Bir daha mı? Ama birileri rahatsız olabilir. Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker, bir şey bizi sindiremez. Kar, bora fırtına yüklense biz yine imanıyla övündüğümüz ecdadımızla zaferleri taçlandıran bir milletiz..." ifadesini kullandı.