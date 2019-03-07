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  • Son Güncelleme: 07.03.2019 18:45

Başkan hapse girmesine neden olan 'ın şiirini aynı meydanda tekrar okudu

'nda düzenlenen mitingde halka hitap eden Başkan , geçmişte cezaevine girmesine sebep olan 'ın şiirini okudu. Şiirdeki, "Minareler süngü, kubbeler miğfer" sözleri nedeniyle Erdoğan'a siyasi yasak getirilmiş ve cezaevine girmişti.

Başkan , 'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Başkan Erdoğan konuşmasında geçmişte siyasi yasak getirilmesine ve cezaevine girmesine sebep olan 'a ait '' isimli şiiri okudu.

"BİRİLERİ RAHATSIZ OLABİLİR"
Başkan Erdoğan, "Şiiri bu meydanda okudum, beni içeri aldılar. O şiiri bu meydanda okudum. (Tezahüratlar üzerine) Bir daha mı? Ama birileri rahatsız olabilir. Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker, bir şey bizi sindiremez. Kar, bora fırtına yüklense biz yine imanıyla övündüğümüz ecdadımızla zaferleri taçlandıran bir milletiz..." ifadesini kullandı.

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