Kabataş'ta tramvay raydan çıktı elektrik direğine çarptı! Yaralanan yolcu kazayı anlattı: "Hızlı gidiyordu makasa hızlı girdi"

Kabataş'ta raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı. Kazada 4 yolcu yaralandı. Parmağından yaralanan Haydar Karaman, "Tramvay hızlı gidiyordu, rayın değiştiği makasa çok hızlı girdi. Sonra da raydan çıktı, direğe çarptı" dedi. Yaklaşık 4 saat çalışma yapılarak tramvayın çekilmesinin ardından seferler normale döndü.
Kabataş - Bağcılar seferini yapan tramvay Kabataş istasyonunda saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle raydan çıktı.
Tramvay hattaki elektrik direğini çarptı. Kazada 4 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vatman ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle seferler Bağcılar-Fındıklı arasında yapılıyor.
Yaklaşık 4 saat çalışma yapılarak tramvayın çekilmesinin ardından seferler normale döndü.