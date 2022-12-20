Kabataş'ta tramvay raydan çıktı elektrik direğine çarptı! Yaralanan yolcu kazayı anlattı: "Hızlı gidiyordu makasa hızlı girdi"

"KADİR BEY'İN DÖNEMİNDE BU KAZALARI BU ŞEKİLDE DUYMAZDIK"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise "Politik değerlendirmeyi bir kenara bırakarak, özellikle toplu taşımalardaki bu kazaların olmaması için yoğun bir gayret göstermek gerekiyor. Kadir Bey'in döneminde bu kazaları bu şekilde duymazdık. Büyükşehir yönetiminin inanıyorum ki daha titizlikle, araçların ve rayların teknik bakımı konusunda çok geniş bir çalışma yapması gerekiyor" diye konuştu.



CHP'Lİ İBB'DE YANDAŞA KIYAĞIN YILLIK BİLANÇOSU

İstanbul'da medyaya yansıyan toplu taşıma kazalarında bir yılın bilançosu ortaya çıktı.