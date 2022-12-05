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    • 05.12.2022 09:38
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    İstanbul Alibeyköy'de İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

    Son dakika haberi! İstanbul Alibeyköy'deki tramvay yolunda İETT otobüsü ile sefer halindeki tramvay çarpıştı. Tramvayın çarptığı otobüsteki yolcular yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Alibeyköy’de İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı!

    Alibeyköy'de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazada yaralalanlar oldu.

    Kaza Alibeyköy tramvay durağı yakınında meydana geldi. İETT otobüsü tramvay yolundan geçmeye çalışırken kaza meydana geldi.

    Tramvayın çarptığı otobüsteki yolcular yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

    Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Cibali-Üniversite istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

    GALATA KÖPRÜSÜ'NDE 2 KİŞİ YARALANMIŞTI
    Geçtiğimiz günlerde Galata Köprüsü üzerinde İETT otobüsünün kaza yapması sonucu bir yolcu ile balık tutan iki kişi yaralanmıştı.

    CHP'NİN 'ARIZALI' BELEDİYECİLİĞİ
    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin beceriksizliğinin ceremesini İstabullu çekiyor.

    İETT otobüsleri, metrobüsler, metrolar ve metro duraklarındaki arızalar her gün katlanarak büyürken, bu duruma somut bir önlem alınmaması ise İBB yönetimine tepkileri artırıyor.

    Önceden geç de olsa gelen belediye otobüsleri kimi zaman hiç gelmiyor, gelen otobüslerin de tıklım tıklım olmasından kaynaklı birçok kişi binemiyor.

    Yandaşa verilen ihale kıyaklarının sonucu ise yeterli bakım görmeyen otobüsler adeta dökülüyor.



    KADIKÖY'DE METROBÜS, ÜSKÜDAR'DA OTOBÜS...
    Geride bıraktığımız ay Kadıköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan metrobüs, bariyerleri aşarak Kadıköy Belediyesi'nin duvarına çarptı. Aracın gaz pedalının takılı kaldığı iddia edildi.

    Üsküdar'da aynı gün (17 Kasım 2022) kontrolden çıkan İETT otobüsü elektrik direğine çarparak durabilidi. Kazada şans eseri yolcular yara almadan kurtuldu.


    HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLUYOR MU?
    Sefaköy'de arıza yapan araç nedeniyle metrobüs sistemi adeta çöktü. Duraklarda insan yığınları oluştu. Üst geçitlerde adım atacak yer kalmadı. İstanbullular isyan bayrağı çekip CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki göstererek, "Her şey çok güzel oluyor mu? Ne metroya binebiliyoruz ne de metrobüse..." ifadelerini kullanmıştı.



        YANDAŞA İHALE FACİA GETİRDİ!
        Avcılar'da dört metrobüsün karşıtığı kaza sonucu ortalık adeta savaş alanına dönmüştü. Kaza 99 kişi yaralanmış, olayın akabinde Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.




        METROLAR DA ARIZA FURYASINDAN NASİBİNİ ALDI
        CHP'li İBB'nin arıza yapan belediyeceliğinden metrolar da nasibini alıyor.

        İstanbul'un önemli bir kesminin kullandığı Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattında teknik bir arıza meydana geldi.

        Gecikmeli olarak yapılan seferler sonucu Aksaray ve diğer metro duraklarında yoğunluk yaşandı.




        Geride bıraktığımız gün de İstanbul'un ulaşım hattının kritik ayaklarından biri olan Kabataş - Bağcılar tramvayında arıza meydana gelmiş, vatandaşlar mağdur olmuştu.

            Bu arızalar İstanbullunun canını sıkarken, CHP'li İBB'nin yandaşa verdiği ihaleler ise dikkatlerden kaçmıyor;

            YANDAŞA VERİLEN İHALELER TOPLU TAŞIMAYI BİTİRDİ
            CHP'li İBB yönetiminin 2019, 2020 ve 2021 yıllarında İETT tarafından yapılan otobüs alım, bakım ve onarım ihalelerini tek firma olarak CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verdi.

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            3 YILDA 2 MİLYARLIK İHALE

            İEET nin yaptığı ihalelerde, hukuka uygun olmayan gerekçeler yazılarak açık ihale yönteminin terk edilip, "pazarlık usulü" ile ihaleye çıkan yönetim, otobüslerin bakım ihalelerinde dahi otobüs firmasını 'yetersiz' bularak ihaleden çıkarttı

            3 yılda yapılan bakım ihalelerinden toplam 2 milyar 114 milyon liralık 15 ihale, CHP milletvekilinin mali müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verildi.

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            İhalelerin Karabat'ın mali müşaviri olduğu firmaya verilmesinin ardından İstanbul toplu taşıma sistemi alarm vermeye başladı. Her gün onlarca metrobüs ve otobüs aracı yanma, kaza ve yolda kalma olaylarıyla gündeme geldi.

            İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme ve Araştırma Komisyonu Raporu'nda 177 otobüsün hurdaya çıktığı, bakım ve onarımı yapılan 638 araçtan 378'inin sadece 1 ayda arıza sebebiyle garaja döndüğü tespit edildi. Sabah'ta yer alan habere göre, İBB yönetiminin ise yolda kalan, bozulan araçları yoldan çekmek için sadece 2022 yılında yaklaşık 11 milyon TL ödediği ortaya çıktı.

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            2 MİLYARLIK İHALE

            CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 14 ihale aldığı ve söz konusu ihalenin yaklaşık bedelinin 2 milyar TL olduğu görülmüştü.

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            KARABAT, SEÇİMDEN SONRA ŞİRKETİN MALİ MÜŞAVİRİ OLDU

            Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmeden önce Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin mali müşavirinin Sema Yay olduğu öğrenilirken, Ekrem İmamoğlu'nun, 23 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Özgür Karabat şirketin mali müşaviri olduğu bildirildi.

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            Ticaret Sicil Gazetesi'nin; 25 Eylül 2020 tarihli sayısında Özgür Karabat'ın Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin mali müşaviri olduğu açıkça gözüküyor.Ticaret Sicil Gazetesi'nin; 18 Aralık 2020 tarihli sayısında Özgür Karabat'ın Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin mali müşaviri olduğu gözüküyor. Şirketin sermaye artımının Özgür Karabat'ın raporuyla tespit edildiğine dikkat çekiliyor.

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                İŞTE O 14 İHALE

                Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Ekrem İmamoğlu döneminde 20 Eylül 2019-16 Haziran 2021 tarihleri arasında 14 ayrı ihale aldığı bildirildi.

                Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde aldığı ihalelerin tarihleri şöyle:

                20 Eylül 2019- 531 Adet Otokar Kent 290LF Model Otobüsün Bakımı, Arıza ve Hasar Onarımı, Servise Hazırlanması, Yol Yardımı ve Garaj İşletimi) (Pazarlık Usulü İhale)

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                23 Eylül 2019- 385 Adet Citaro Solo Otobüsün Bakımı, Arıza ve Hasar Onarımı, Servise Hazırlanması (Pazarlık Usulü İhale)

                20 Kasım 2019- 24.258.000 Kilometre Otobüs, Bakım ve Onarımı (Açık İhale)

                21 Kasım 2019- 23.427.00 Kilometre Otobüs Bakım Onarımı (Açık İhale)

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                27 Aralık 2019- 2.639.000 Kilometre 139 Adet Karsan 74 Adet Connectog Otobüslerin Bakım Onarımı (Pazarlık Usulü İhale) 23 Aralık 2020-1.938.750 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)

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                23 Aralık 2020- 1.890.600 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)

                22 Ocak 2021- 3.740.300 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)

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                22 Ocak 2021- 3.781.200 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Pazarlık Usulü İhale)

                9 Şubat 2021- Ayazağa Garajı İşlettirme (Açık İhale) 9 Mart 2021- 40.689.000 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarım (Açık İhale)

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                11 Mart 2021- 137.621.000 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Açık İhale)

                11 Mart 2021- 37.191.00 Kilometre Otobüs Bakım ve Onarımı (Açık İhale)

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                    16 Haziran 2021- BMC Procity Model Ağır Hasarlı Aracın Onarımı (Açık İhale)

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                    MERCEDES-BENZ OTOMOBİL TAMİR İÇİN YETERLİ OLMADIĞI GEREKÇESİYLE İHALEDEN ELENDİ

                    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; otobüsü imal eden Mercedes-Benz firmasını tamir için yeterli olmadığı gerekçesiyle ihaleden elediği ifade edildi.

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                    Haberler Güncel İstanbul Alibeyköy'de İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
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