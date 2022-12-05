İstanbul Alibeyköy'de İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Bu arızalar İstanbullunun canını sıkarken, CHP'li İBB'nin yandaşa verdiği ihaleler ise dikkatlerden kaçmıyor;

YANDAŞA VERİLEN İHALELER TOPLU TAŞIMAYI BİTİRDİ

CHP'li İBB yönetiminin 2019, 2020 ve 2021 yıllarında İETT tarafından yapılan otobüs alım, bakım ve onarım ihalelerini tek firma olarak CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verdi.

3 YILDA 2 MİLYARLIK İHALE

İEET nin yaptığı ihalelerde, hukuka uygun olmayan gerekçeler yazılarak açık ihale yönteminin terk edilip, "pazarlık usulü" ile ihaleye çıkan yönetim, otobüslerin bakım ihalelerinde dahi otobüs firmasını 'yetersiz' bularak ihaleden çıkarttı

3 yılda yapılan bakım ihalelerinden toplam 2 milyar 114 milyon liralık 15 ihale, CHP milletvekilinin mali müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verildi.