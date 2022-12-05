İstanbul Alibeyköy'de İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Alibeyköy'de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazada yaralalanlar oldu.
Kaza Alibeyköy tramvay durağı yakınında meydana geldi. İETT otobüsü tramvay yolundan geçmeye çalışırken kaza meydana geldi.
Tramvayın çarptığı otobüsteki yolcular yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Cibali-Üniversite istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.
GALATA KÖPRÜSÜ'NDE 2 KİŞİ YARALANMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde Galata Köprüsü üzerinde İETT otobüsünün kaza yapması sonucu bir yolcu ile balık tutan iki kişi yaralanmıştı.
CHP'NİN 'ARIZALI' BELEDİYECİLİĞİ
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin beceriksizliğinin ceremesini İstabullu çekiyor.
İETT otobüsleri, metrobüsler, metrolar ve metro duraklarındaki arızalar her gün katlanarak büyürken, bu duruma somut bir önlem alınmaması ise İBB yönetimine tepkileri artırıyor.
Önceden geç de olsa gelen belediye otobüsleri kimi zaman hiç gelmiyor, gelen otobüslerin de tıklım tıklım olmasından kaynaklı birçok kişi binemiyor.
Yandaşa verilen ihale kıyaklarının sonucu ise yeterli bakım görmeyen otobüsler adeta dökülüyor.
KADIKÖY'DE METROBÜS, ÜSKÜDAR'DA OTOBÜS...
Geride bıraktığımız ay Kadıköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan metrobüs, bariyerleri aşarak Kadıköy Belediyesi'nin duvarına çarptı. Aracın gaz pedalının takılı kaldığı iddia edildi.
Üsküdar'da aynı gün (17 Kasım 2022) kontrolden çıkan İETT otobüsü elektrik direğine çarparak durabilidi. Kazada şans eseri yolcular yara almadan kurtuldu.
HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLUYOR MU?
Sefaköy'de arıza yapan araç nedeniyle metrobüs sistemi adeta çöktü. Duraklarda insan yığınları oluştu. Üst geçitlerde adım atacak yer kalmadı. İstanbullular isyan bayrağı çekip CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki göstererek, "Her şey çok güzel oluyor mu? Ne metroya binebiliyoruz ne de metrobüse..." ifadelerini kullanmıştı.