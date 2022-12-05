



4 ÖLÜ 345 YARALI

Alibeyköy'de tramvay ile otobüsün çarpışması sonrasında İstanbul'da vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit etmeye başlayan toplu taşıma sistemindeki sorunlar bir kez daha gün yüzüne çıktı. 3.5 yıl içinde çöken İstanbul'un toplu taşıma sisteminde bir yılın kaza bilançosu ortaya çıktı. 2022 yılında meydana gelen bazı ölümlü ve yaralamalı kazalar akıllara tekrar geldi.