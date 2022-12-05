28 Mart: Bağcılar Güneşli'de İETT araçları motor kısmında başlayan yangınla küle döndü. Yolcular son anda tahliye edildi. 4 Nisan: Beyoğlu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü 4 araca çaptı. Kazada 3 kişi yaralandı. 17 Nisan: Maltepe'te İETT otobüsü minibüse çaptı 1 kişi yaralandı. 24 Nisan: Sarıyer'de İETT otobüsü, 16 araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.
29 Nisan: Küçükçekmece'de İkitelli-Halkalı istikametinde İETT otobüsüyle birlikte 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı.
29 Nisan: Beylikdüzü'nde iki Metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.
30 Nisan: Ataşehir Kayışdağı'nda İETT otobüsü, park halindeki hafif ticari araca çarptı. Araba içerisinde bulunan anne ve küçük çocuğu yaralandı.
8 Mayıs: Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsünün çarptığı otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
10 Mayıs: Fatih'te İETT otobüsüyle tramvay çarpıştı. Kazada 6 yolcu yaralandı.
22 Mayıs: Büyükçekmece'de hızla ilerleyen İETT otobüsü kontrolden çıktı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
23 Mayıs: Pendik'te İETT otobüsü, yol kenarında sulama yapan tankere çarptı. Kazada sürücüler ile birlikte toplam 7 kişi yaralandı.
29 Mayıs: Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsüyle bir otomobilin kaza yapması sonrasında otomobil sürücüsü hayatını kaybederken otobüste bulunan 3 yolcu yaralandı.
6 Haziran: Ümraniye'de yolun karşısına geçmeye çalışan temizlik işçisine İETT otobüsü çarptı. 67 yaşındaki Abdurrahman Aydın kaza sonrasında hayatını kaybetti.
7 Haziran: Beykoz'da arıza yapan İETT otobüsünü tamir eden E.B. adlı İETT bakım personeli, otobüsün körüğünün sönmesi sonucu otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.
11 Haziran: Üsküdar'da kontrolden çıkan İETT otobüsü, 2 tur otobüsüne çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.
16 Haziran: Sarıyer'de İETT otobüsü ve bir aracın çarpıştığı kazada İETT şoförü ve 5 yolcu olmak üzere 6 kişi yaralandı.