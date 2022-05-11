İETT çilesi bitmiyor! Lastiği fırlayan otobüs kazaya sebep oldu

'CAN GÜVENLİĞİMIZ TEHLİKEDE'

Sol arka tarafı asfalta düşen otobüs güçlükle durabildi. Arkadan gelen iki otomobil ise büyük bir hızla üzerlerine yönelen lastikten kaçmak isterken kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Büyük bir şans eseri can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kazada otomobiller ağır hasar gördü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırılırken, trafik akışı bir süre emniyet ekiplerinin yönlendirmesiyle kontrollü olarak sağlandı.