İETT çilesi bitmiyor! Lastiği fırlayan otobüs kazaya sebep oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin toplu taşıma araçlarında her gün meydana gelen büyük skandallara rağmen herhangi bir tedbir almaması ise sürücüler ve halkın büyük tepkisini çekiyor.
Faciadan dönülen olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Kavacık'tan Beykoz istikametinde seyreden İETT otobüsünün lastiği, Yeni Riva Yolu üzerinde yerinden çıkıp fırladı.
'CAN GÜVENLİĞİMIZ TEHLİKEDE'
Sol arka tarafı asfalta düşen otobüs güçlükle durabildi. Arkadan gelen iki otomobil ise büyük bir hızla üzerlerine yönelen lastikten kaçmak isterken kontrolden çıkarak kaza yaptı.
Büyük bir şans eseri can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kazada otomobiller ağır hasar gördü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırılırken, trafik akışı bir süre emniyet ekiplerinin yönlendirmesiyle kontrollü olarak sağlandı.