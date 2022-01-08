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    • 08.01.2022 08:32
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    • 08.01.2022 12:52
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    Fatih'te peş peşe İETT kazaları! Yaralılar var

    Son dakika haberi! İstanbul Fatih Beylerbeyi Caddesi'nde iki İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Sabah saatlerinde de Atatürk Bulvarı'nda iki İETT otobüsü çarpışmış 8 kişi yaralanmıştı.

    AJANSLAR
    Fatih’te İETT kazaları! Yaralılar var

    Fatih'te seyir halindeki iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

    Beylerbeyi Caddesi'nden Eyüpsultan istikametine seyir halindeki İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önünde ilerleyen başka bir İETT otobüsüne çarptı.

    Kazada araçlarda bulunan 5 yolcu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Beylerbeyi Caddesi'nin Eyüpsultan istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

    Kazaya karışan otobüslerden biri olay yerinden kaldırılırken, belediye ekipleri de yolda temizlik çalışması yaptı. Diğer İETT otobüsünün olay yerinden kaldırılması çalışmaları sürüyor.


    SABAH SAATLERİNDE DE KAZA MEYDAN GELMİŞTİ
    Fatih'te iki İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Kaza sabah saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre aynı yönde giden iki İETT otobüsünden birinin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde giden İETT otobüsüne çarptı.



        Çarpmanın etkisiyle öndeki İETT otobüsü savrulurken, diğer İETT otobüsü ise refüje çarparak durabildi.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada otobüslerde bulunan 8 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansa alarak tedavi etti.


        YARALILAR TEDAVİ İÇİN HASTANELERE GÖTÜRÜLDÜ
        Bazı yaralılar tedavi için yakındaki hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre aksadı.
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