Fatih'te peş peşe İETT kazaları! Yaralılar var

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Beylerbeyi Caddesi'nin Eyüpsultan istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan otobüslerden biri olay yerinden kaldırılırken, belediye ekipleri de yolda temizlik çalışması yaptı. Diğer İETT otobüsünün olay yerinden kaldırılması çalışmaları sürüyor.



SABAH SAATLERİNDE DE KAZA MEYDAN GELMİŞTİ

Fatih'te iki İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Kaza sabah saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre aynı yönde giden iki İETT otobüsünden birinin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde giden İETT otobüsüne çarptı.