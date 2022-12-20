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    • 20.12.2022 14:56
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    Cudi Dağı terörden temizlendi! Şehidimiz Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz’in kanı yerde kalmadı: 7 terörist sarı torbada

    Son dakika haberi... Yeni başlatılan Eren Abluka-17 Sonbahar-Kış operasyonu kapsamında, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8’e yükseldi. Öldürülen hainlerden birinin Teğmen İsmail Can Akdeniz'i şehit eden teröristlerden biri olduğu belirlendi. Operasyon neticesinde Cudi Dağı terörden temizlendi.

    AJANSLAR
    Cudi Dağı terörden temizlendi

    Son dakika haberi...Jandarma tarafından Şırnak Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesinde 3 terörist daha sarı torbaya girerken, 1 terörist sağ olarak ele geçirildi. Böylelikle bölgede son 3 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi.

    ''8 teröristten 7'si sarı torbada''

    1 TERÖRİST TESLİM OLDU
    Yeni başlatılan Eren Abluka- 17 Sonbahar-Kış Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu kapsamında, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı JÖH ve Jandarma Komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesinde başlatılan ve J-SİHA, IHA, KKK'lığı ATAK Helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteklediği operasyonda 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, 1 terörist teslim oldu. Böylelikle son 3 günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi.

    OPERASYONA ŞEHİDİN İSMİ VERİLDİ
    Operasyona geçtiğimiz Nisan ayında Şırnak Eren Abluka -5 Operasyonunda'' bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastane şehit olan İsmail Can Akdeniz ismi verilirken, etkisiz hale getirilen teröristleden birinin ilk belirlemelere göre Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in şehit eden Amara Guyi kod adlı Ayşe Kapar olduğu belirlendi.

    SOYLU OPERASYONU ADIM ADIM İZLEDİ
    Operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde bulunan Jandarma Hareket Merkezinden Jandarma SİHa tarafından belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesini adım adım izledi, bölgedeki jandarma birliklerinden bilgi aldı.

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Soylu'nun açıklaması şu şekilde:
        3 günde etkisiz hale getirilen 8 teröristen 7'si sarı torbada. 7,5 ay önce Şehit düşen Kahraman Jandarmamız İsmail Can Akdeniz'i şehit eden teröristin de içinde olduğu 7 terörist daha sarı torbada. Cudi'de, terörist BA-RIN-MA-YA-CAK.

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        Haberler Güncel Cudi Dağı terörden temizlendi! Şehidimiz Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz’in kanı yerde kalmadı: 7 terörist sarı torbada
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