Alibeyköy'deki kaza kamerada! İETT otobüsünün yeşil ışıkta geçtiği ortaya çıktı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Alibeyköy'de Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Taksim- Cebeci seferi yapan 36T hatlı İETT otobüsü, Taksim'den Cebeci'ye gidiyordu.
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Normal güzergahında ilerleyen otobüs, Namık Kemal Caddesi'nde rayların üstünden geçtiği sırada Alibeyköy Metro İstasyonu istikametinden gelen tramvay ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs park halindeki 2 otomobile ve bir güvenlik kulübesine çarptıktan sonra durabildi.
ÇAPRTIĞI GÖRÜLÜYOR
İETT otobüsünün güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İETT otobüsünün yeşil ışıkta geçerek yoluna devam ettiği sırada tramvayın çarptığı görülüyor.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Alibeyköy'de Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Taksim- Cebeci seferi yapan 36T hatlı İETT otobüsü, Taksim'den Cebeci'ye gidiyordu.