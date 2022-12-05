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    • 05.12.2022 16:32
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    Alibeyköy'deki kaza kamerada! İETT otobüsünün yeşil ışıkta geçtiği ortaya çıktı

    Son dakika haberi! Alibeyköy'de tramvayın çarptığı İETT otobüsünün güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İETT otobüsünün yeşil ışıkta geçerek yoluna devam ettiği sırada tramvayın çarptığı görülüyor. İETT otobüsünün sürücüsü Ünal Koçkesen (50), "Yeşil ışıkta geçiyordum, otobüsümün yarısından fazlası zaten geçmişti. Geçişimi tamamlamadan tramvay otobüsün arka tarafından vurdu. Kamera kayıtlarına da zaten bakıldı. Tramvayın kırmızıda geçtiği görülüyor" dedi.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Kamera kayıtları ortaya çıktı!

    Kaza, saat 09.00 sıralarında Alibeyköy'de Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Taksim- Cebeci seferi yapan 36T hatlı İETT otobüsü, Taksim'den Cebeci'ye gidiyordu.

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    Normal güzergahında ilerleyen otobüs, Namık Kemal Caddesi'nde rayların üstünden geçtiği sırada Alibeyköy Metro İstasyonu istikametinden gelen tramvay ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs park halindeki 2 otomobile ve bir güvenlik kulübesine çarptıktan sonra durabildi.

    ÇAPRTIĞI GÖRÜLÜYOR
    İETT otobüsünün güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İETT otobüsünün yeşil ışıkta geçerek yoluna devam ettiği sırada tramvayın çarptığı görülüyor.

    Kaza, saat 09.00 sıralarında Alibeyköy'de Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Taksim- Cebeci seferi yapan 36T hatlı İETT otobüsü, Taksim'den Cebeci'ye gidiyordu.

        Normal güzergahında ilerleyen otobüs, Namık Kemal Caddesi'nde rayların üstünden geçtiği sırada Alibeyköy Metro İstasyonu istikametinden gelen tramvay ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs park halindeki 2 otomobile ve bir güvenlik kulübesine çarptıktan sonra durabildi. Kazada 33 kişi yaralandı.

        Kazanın İETT otobüsünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yeşil ışıkta geçerek yoluna devam eden İETT otobüsüne tramvay çarpıyor. Çarpışmanın şiddetiyle otobüs savurulurken camının da fırladığı görülüyor.

        "KURALLARA TAMAMEN UYDUM
        Otobüs şoförü Ünal Koçkesen, tedavi gördüğü hastanede kazayı anlattı. Koçkesen, "Normal güzergahımda gidiyordum. Yeşil ışıkta geçiyordum, otobüsümün yarısından fazlası zaten geçmişti. Geçişimi tamamlamadan tramvay otobüsün arka tarafından vurdu. Tramvayın şoförü olup olmadığını göremedim" dedi.

            "Kurallara tamamen uydum" diyen Koçkesen, "Kamera kayıtlarına da zaten bakıldı. Tramvayın kırmızıda geçtiği görülüyor. Yeşil yandığı için ben normal güzergahımda seyir halindeydim, tramvayla işim olmadığı için bakmadım. Şu ana kadar maddi hasarlı bile bir kazam yok, ilk defa kaza yaşadım. Korktum" dedi. Koçkesen sağlık durumunun ise iyi olduğunu belirtti.

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            Haberler Güncel Alibeyköy'deki kaza kamerada! İETT otobüsünün yeşil ışıkta geçtiği ortaya çıktı
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