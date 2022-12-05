Alibeyköy'deki kaza kamerada! İETT otobüsünün yeşil ışıkta geçtiği ortaya çıktı

"Kurallara tamamen uydum" diyen Koçkesen, "Kamera kayıtlarına da zaten bakıldı. Tramvayın kırmızıda geçtiği görülüyor. Yeşil yandığı için ben normal güzergahımda seyir halindeydim, tramvayla işim olmadığı için bakmadım. Şu ana kadar maddi hasarlı bile bir kazam yok, ilk defa kaza yaşadım. Korktum" dedi. Koçkesen sağlık durumunun ise iyi olduğunu belirtti.

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