Son dakika: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Türkiye sınırında yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ'lı terörist M.M.'nin Hatay sınır hattında yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "DEAŞ'lı bir teröristin Suriye'den ülkemize sızmaya çalışacağına ilişkin bir duyum üzerine Hatay sınır hattında gerekli tedbirler alınarak Jandarma ile müşterek operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu şahıs ülkemize sızmaya çalışırken başarılı şekilde yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan teröristin İnterpol tarafından "kırmızı bültenle" aranan DEAŞ'lı bir terörist olduğu tespit edildi." denildi.
TERÖR ÖRGÜTLERİNE NEFES ALDIRILMIYOR
Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla YPG/PKK, DEAŞ ve FETÖ'ye nefes alacak alan tanımıyor.
İşte MİT'in yakaladığı hainlerden bazıları;
2 Haziran 2022 Süleymaniye
PKK'nın sözde yöneticilerinden terörist Mehmet Doğan
19 Haziran 2022 Süleymaniye
PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli
24 Haziran 2022 Süleymaniye
PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist Delal Azizoğlu
4 Temmuz 2022 Gara
Sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi terörist Hanım Demir
17 Temmuz 2022 Gara/ Duhok
PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist İzzettin İnan
22 Temmuz 2022 Suriye
YPG'nin sözde Ortak Operasyon Odası Genel Komutanı terörist Selva Yusuf