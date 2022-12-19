Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.12.2022 11:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.12.2022 12:28
    ABONE OL

    Son dakika: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Türkiye sınırında yakalandı

    Son dakika haberi... Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesinin, Suriye sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışacağı bilgisi alındı. Sınır hattında takip edilen terörist, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve jandarma tarafından düzenlenen ortak operasyonla yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan teröristin, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist M.M. olduğu belirlendi.

    AJANSLAR
    Kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı terörist yakalandı

    Milli Savunma Bakanlığı, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ'lı terörist M.M.'nin Hatay sınır hattında yakalandığını duyurdu.

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "DEAŞ'lı bir teröristin Suriye'den ülkemize sızmaya çalışacağına ilişkin bir duyum üzerine Hatay sınır hattında gerekli tedbirler alınarak Jandarma ile müşterek operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu şahıs ülkemize sızmaya çalışırken başarılı şekilde yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan teröristin İnterpol tarafından "kırmızı bültenle" aranan DEAŞ'lı bir terörist olduğu tespit edildi." denildi.

    TERÖR ÖRGÜTLERİNE NEFES ALDIRILMIYOR
    Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla YPG/PKK, DEAŞ ve FETÖ'ye nefes alacak alan tanımıyor.

    İşte MİT'in yakaladığı hainlerden bazıları;

    2 Haziran 2022 Süleymaniye
    PKK'nın sözde yöneticilerinden terörist Mehmet Doğan

    19 Haziran 2022 Süleymaniye
    PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli

    24 Haziran 2022 Süleymaniye
    PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist Delal Azizoğlu

    4 Temmuz 2022 Gara
    Sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi terörist Hanım Demir

    17 Temmuz 2022 Gara/ Duhok
    PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist İzzettin İnan

    22 Temmuz 2022 Suriye
    YPG'nin sözde Ortak Operasyon Odası Genel Komutanı terörist Selva Yusuf

        24 Temmuz 2022 Aynularab
        PKK-YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) sorumlusu terörist Şahin Tekintanğaç

        28 Temmuz 2022 Süleymaniye
        PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi terörist Hatice Hazer

        30 Temmuz 2022 Suriye
        Güngören saldırısının faillerinden PKK'lı terörist Nüsret Tebiş

        1 Ağustos 2022 Aynularab
        PKK-YPG'nin sözde PKK-YPG'nin sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi terörist Erhan Arman

        9 Ağustos 2022 Gara
        Sözde Gara lojistik sorumlusu terörist Azad Yandı

        12 Ağustos 2022 Kamışlı
        Terör örgütü PKK/PJAK'ın sözde komutanı terörist Yusif Mehmud Rebani

        16 Ağustos 2022 Kamışlı
        PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi terörist Muhsin Yağan

        31 Ağustos Gara
        PKK/KCK'nın sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan

            4 Eylül Sincar
            PKK'nın sözde yöneticilerinden 'Darav Gevda' kod adlı Bedirhan Abi

            12 Eylül Erbil
            PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç

            18 Eylül Ayn İsa
            PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz

            23 Eylül Sınır hattı
            PKK/KCK'lı Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım

            26 Eylül
            PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol

            29 Eylül Afrin-Azez karayolu
            PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen

            28 Eylül Halep
            PKK/KCK'nın sözde orman yangını eylemleri sorumlusu Sabah Oğur

            6 Ekim Aynularap
            PKK/YPG'nin sözde Kobani sorumlusu Hasan Demertaş

            9 Ekim Gara
            PKK'nın Gara Sağlık Komitesi Sorumlusu Ökkeş Deveri

            10 Ekim Sincar
            PKK'nın sözde lojistik sorumlusu Çekdar Kaya

            21 Ekim Sincar
            PKK'nın sözde suikast birimi sorumlusu Burhan Piçak

            24 Ekim Suriye
            PKK/YPG'nin sözde Çavreş tugayı sabotaj taburu sorumlusu "Amed Dorşin" kod adlı terörist Eyyüp Yakut

            1 Kasım Suriye
            PKK'nın Sabotaj sorumlularından Ersin Şahin

            5 Kasım Suriye
            PKK-YPG'nin sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu "Serdem Pir-Serhat Harun" kod adlı Ersin Şahin

            30 Kasım Sincar
            PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi 'Kinda Maraş' kod adlı Fatma Onur

            5 Aralık Suriye
            PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa sorumlusu "Mizgin Kobani" kod isimli Silam Mislih

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            HangiKredi
            Haberler Güncel Son dakika: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Türkiye sınırında yakalandı
                SON DAKİKA