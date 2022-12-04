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    • 04.12.2022 12:01
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    • 04.12.2022 12:15
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    Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Suriye'de 13 DEAŞ'lı 5 PKK/YPG'li terörist yakalandı

    Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin Cerablus ve El Bab bölgelerinde dün gerçekleştirilen operasyonlarda eylem hazırlığında olan aralarında örgütün sözde “Maliye Emiri”nin de bulunduğu 13 DEAŞ'lı ve 5 PKK/YPG'li terörist olmak üzere 18 teröristin yakalandığını duyurdu. Operasyonlarda patlamaya hazır el yapımı bomba ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

    AJANSLAR
    Suriye’de 13 DEAŞ’lı 5 PKK/YPG’li terörist yakalandı

    İçişleri Bakanlığı, Suriye Cerablus ve El Bab bölgesinde, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı takip ve koordinesinde 13 DEAŞ ve 5 PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu.

    SURİYE'DE TERÖR ÖRGÜTLERİNE DARBE
    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı takip ve koordinesinde; Suriye Görev Gücü Cerablus ve El-Bab Jandarma Danışman Komutanlıkları unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu dün Suriye Cerablus ve El Bab bölgesinde operasyonlar düzenlendi.

    18 TERÖRİST YAKALANDI
    Operasyonlarda taban genişletme, propaganda, eleman temini ile istihbarat toplama faaliyetleri yürüten ve aynı zamanda da eylem arayışı içinde olduğu belirlenen, aralarında örgütün sözde 'Maliye Emiri'nin de bulunduğu 13 DEAŞ mensubu ile Suriye Münbiç bölgesinden eylem amaçlı Cerablus bölgesine gönderildiği tespit edilen 5 PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu yakalandı.

    PATLAMAYA HAZIR BOMBA ELE GEÇİRİLDİ
    Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda patlamaya hazır 10 kilo el yapımı patlayıcı içerikli bomba düzeneği, 4 bomba elektronik devre kartı, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca ve 253 fişek ele geçirildi.

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    Koza Altın
    Haberler Güncel Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Suriye'de 13 DEAŞ'lı 5 PKK/YPG'li terörist yakalandı
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