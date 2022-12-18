CHP'den Saraçhane tiyatrosuna karşı hamle! Danışmanlarından Kılıçdaroğlu'na gaz dolumu: Yıldızınız yüksek, önünüzde duramazlar



Saraçhane'de sergilenen tiyatro sonrası CHP Genel Merkezi'nden de cevap gecikmedi.



"TÜRKİYE'NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU ADAY KILIÇDAROĞLU"

İmamoğlu'na 'Senden aday olmaz' mesajı veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Türkiye'nin ihtiyacına uygun adayın Kılıçdaroğlu olduğuna inanıyorum" açıklamasını yaptı. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak da 'Senaryolar adayımızı belirleyemez' diyerek Akşener-İmamoğlu tiyatrosuna set çekti.



İMAMOĞLU VE AKŞENER'E GÖNDERME NİTELİĞİNDE SÖZLER

Bir tepki de CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'dan geldi. Salıcı, "Hiç kimse CHP ve 6'lı Masa'yı mahkeme kararlarıyla dizayn etmeye çalışmasın" ifadelerini kullanarak İmamoğlu ve Akşener'in Saraçhane tiyatrosuna gönderme yaptı.

"İMAMOĞLU'NA 'İSTİFA ET' DEDİ"

Savcı Sayan, CHP kulislerinde konuşulan bomba bir iddiayı gündeme getirdi ve Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'ndan istifasını istediğini söyledi.



Öte yandan iki gün süren şov sonrası Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı İmamoğlu'na yasak getirdiği ortaya çıktı.