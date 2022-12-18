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    • Güncel
    • 19.12.2022 00:36
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    • 19.12.2022 00:50
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    CHP'den Saraçhane tiyatrosuna karşı hamle! Danışmanlarından Kılıçdaroğlu'na gaz dolumu: Yıldızınız yüksek, önünüzde duramazlar

    Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener eliyle Saraçhane'de gerçekleştirilen mağduriyet temelli adaylık tiyatrosunun etkileri sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, '16 milyona hizmet et' diyerek set çektiği İmamoğlu'na Akşener, "Çak! Yeni başlıyoruz, 85 milyon arkanda" ifadeleriyle arka çıktı. Bu durumdan rahatsız olan CHP Genel Merkezi harekete geçerek, adayın Kılıçdaroğlu olduğunu vurguladı. Öte yandan Saraçhane tiyatrosu sonrası danışmanları Kılıçdaroğlu'na deyim yerindeyse gaz dolumu yaparak "2 gündür yıldızınız çok yüksek artık önünüzde kimse duramaz" dedi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kılıçdaroğlu’na gaz dolumu: Önünüzde duramazlar

    Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret eden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet cezası verildi.

    Danışmanlarından Kılıçdaroğlu'na raporlu gaz dolumu

    Bu gelişme üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ele ele veren İmamoğlu, merkez üssü Saraçhane olan mağduriyet temelli bir adaylık tiyatrosu sahneledi.



    Akşener her seferinde veto ettiği Kılıçdaroğlu'nun '16 milyon' vurgusunu perdeleyerek '85 milyonun desteği arkanda. Çak! Yeni başlıyoruz" diyerek İmamoğlu'na 2023 yolunda açıkça arka çıktı.


    Saraçhane'de sergilenen tiyatro sonrası CHP Genel Merkezi'nden de cevap gecikmedi.

    "TÜRKİYE'NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU ADAY KILIÇDAROĞLU"
    İmamoğlu'na 'Senden aday olmaz' mesajı veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Türkiye'nin ihtiyacına uygun adayın Kılıçdaroğlu olduğuna inanıyorum" açıklamasını yaptı. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak da 'Senaryolar adayımızı belirleyemez' diyerek Akşener-İmamoğlu tiyatrosuna set çekti.

    İMAMOĞLU VE AKŞENER'E GÖNDERME NİTELİĞİNDE SÖZLER
    Bir tepki de CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'dan geldi. Salıcı, "Hiç kimse CHP ve 6'lı Masa'yı mahkeme kararlarıyla dizayn etmeye çalışmasın" ifadelerini kullanarak İmamoğlu ve Akşener'in Saraçhane tiyatrosuna gönderme yaptı.

    "İMAMOĞLU'NA 'İSTİFA ET' DEDİ"
    Savcı Sayan, CHP kulislerinde konuşulan bomba bir iddiayı gündeme getirdi ve Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'ndan istifasını istediğini söyledi.

    Öte yandan iki gün süren şov sonrası Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı İmamoğlu'na yasak getirdiği ortaya çıktı.



    DANIŞMANLARINDAN KILIÇDAROĞLU'NA: YILDIZINIZ ÇOK YÜKSEK, ÖNÜNÜZDE DURAMAZLAR
    Tüm bu yaşanan gelişmelerin gölgesinde CHP yandaşı FOX TV'de dikkat çeken bir yayın kayıtlara geçti.

    Yandaş Nevşin Mengü, Deniz Zeyrek, Çiğdem Toker'in bulunduğu programın bir diğer konuğu olan Murat Yetkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na danışmanları tarafından verilen rapordan detaylar açıkladı.

    Buna göre söz konusu danışmanlar rapor sunduğu Kılıçdaroğlu'na "2 gündür yıldızınız çok yüksek artık önünüzde kimse duramaz" dedi.



        14. KATTAN SARAÇHANE TİYATROSUNA KARŞI HAMLE
        Kılıçdaroğlu'na danışman raporuyla "Yıldızınız çok yüksek, önünüzde kimse duramaz" denilmesi, CHP'deki 14. katın İmamoğlu - Akşener ittifakının Saraçhane tiyatrosuna karşı yaptığı karşı hamle olarak gözler önüne serildi.
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        Haberler Güncel CHP'den Saraçhane tiyatrosuna karşı hamle! Danışmanlarından Kılıçdaroğlu'na gaz dolumu: Yıldızınız yüksek, önünüzde duramazlar
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