Son dakika: CHP Genel Merkezi'ndeki Ekrem İmamoğlu'cular aranıyor! Eğer İmamoğlu HDP'yi kaybetti

Türkiye günlerdir Saraçhane'deki şovu konuşuyor. Ekrem İmamoğlu'nun ceza almasıyla başlayan ve Kılıçdaroğlu'na alenen operasyonla biten bir tiyatro.
Kılıçdaroğlu'nun kameralara yansıyan görüntülerine bakılırsa hem şaşkın hem sinirli. Hiç beklemediği bir anda hiç beklemediği isimler tabiri caizse ona darbe yaptı.
Ama CHP Genel Merkezi'ne göre bu darbe İmamoğlu'nun tek başına yapabileceği bir iş değil. Bu yüzden de parti içindeki Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler araştırılıyor. Öyle ki Kılıçdaroğlu'nun yıllardır özel kalemliğini yapan isim bile şüphelenilenler arasında.
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, şunları yazdı:
Altılı masanın olası adayları arasında çok gerilere düşen İBB Başkan Ekrem İmamoğlu'nun yeniden topa girmesinin tesadüf olmadığı çok açık. Saraçhane buluşması bu açıdan "siyasi bir operasyondur". Arka planında daha derin ilişkilerin olacağına da şüphe yok.
Bu nedenle mahkemenin verdiği hakaret cezası bir bahane... O cezanın arka planında özel ilişkiler var mı bilemem ama bu cezanın siyasi şova dönüştürülmesi, bir siyaset mühendisliği çalışmasıdır.
Buna masanın içinde sıkışan Akşener'in de, düşüşe geçen İmamoğlu'nun da ihtiyacı vardı ve bu ceza olmasaydı da başka bir gerekçe bulacaklardı. Onlar bulamasa bile "küresel dostları" bulacaktı.
Baksanıza hemen harekete geçtiler. ABD, Almanya açıklama yaptı, ama asıl amacı 15 Temmuz'un arkasındaki o kirli isim, Henri Barkey söyledi. Karara tıpkı Akşener gibi sevinen Barkey, "Şok dalgaları her köşeye ulaşacak" diyor ve operasyonun hedefindeki iki ismi açıklıyordu:
"İmamoğlu'nun mahkûm edilmesinden sonra iki büyük kaybeden var: Erdoğan ve cumhurbaşkanlığı için ortak aday olacağını sanan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu."
Benzer bir sonucu Akşener'in başdanışmanı Aytun Çıray da çıkartıyordu:
"Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane'de olmaması bizim lehimize oldu."
Gördüğünüz gibi sadece küresel güç merkezleri değil, Kılıçdaroğlu'nun elinden tutup aday yaptığı İmamoğlu da, destek verip parlamentoya soktuğu Akşener de üstünü çizmişler. Siyasi ihanette kimse sınır tanımıyor.