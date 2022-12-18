Son dakika: CHP Genel Merkezi'ndeki Ekrem İmamoğlu'cular aranıyor! Eğer İmamoğlu HDP'yi kaybetti

Ama CHP Genel Merkezi'ne göre bu darbe İmamoğlu'nun tek başına yapabileceği bir iş değil. Bu yüzden de parti içindeki Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler araştırılıyor. Öyle ki Kılıçdaroğlu'nun yıllardır özel kalemliğini yapan isim bile şüphelenilenler arasında.

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, şunları yazdı:

Altılı masanın olası adayları arasında çok gerilere düşen İBB Başkan Ekrem İmamoğlu'nun yeniden topa girmesinin tesadüf olmadığı çok açık. Saraçhane buluşması bu açıdan "siyasi bir operasyondur". Arka planında daha derin ilişkilerin olacağına da şüphe yok.

Bu nedenle mahkemenin verdiği hakaret cezası bir bahane... O cezanın arka planında özel ilişkiler var mı bilemem ama bu cezanın siyasi şova dönüştürülmesi, bir siyaset mühendisliği çalışmasıdır.

Buna masanın içinde sıkışan Akşener'in de, düşüşe geçen İmamoğlu'nun da ihtiyacı vardı ve bu ceza olmasaydı da başka bir gerekçe bulacaklardı. Onlar bulamasa bile "küresel dostları" bulacaktı.