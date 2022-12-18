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    • 18.12.2022 10:03
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    Son dakika: CHP Genel Merkezi'ndeki Ekrem İmamoğlu'cular aranıyor! Eğer İmamoğlu HDP'yi kaybetti

    Türkiye günlerdir Saraçhane'de sergilenen İmamoğlu-Akşener tiyatrosunu konuşuyor. Söz konusu tiyatro Kılıçdaroğlu'na yönelik bir darbe. Ama CHP Genel Merkezi’ne göre bu darbe İmamoğlu’nun tek başına yapabileceği bir iş değil. Bu yüzden de parti içindeki Ekrem İmamoğlu’na yakın isimler araştırılıyor. Öyle ki Kılıçdaroğlu’nun yıllardır özel kalemliğini yapan isim bile şüphelenilenler arasında. Öte yandan Saraçhane’deki tiyatroda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile samimi pozlar veren Ekrem İmamoğlu’nun HDP’yi yok sayması büyük sorun teşkil etti. Akşener ve İmamoğlu’nun operasyonu HDP’nin tavrını daha da kemikleştirdi. Gelen kulislere göre eğer Kemal Kılıçdaroğlu haricinde bir isim aday çıkarsa HDP Gültan Kışanak’ı aday çıkaracak.

    CHP Genel Merkezi’ndeki İmamoğlu’cular aranıyor!

    Türkiye günlerdir Saraçhane'deki şovu konuşuyor. Ekrem İmamoğlu'nun ceza almasıyla başlayan ve Kılıçdaroğlu'na alenen operasyonla biten bir tiyatro.

    Kılıçdaroğlu'nun kameralara yansıyan görüntülerine bakılırsa hem şaşkın hem sinirli. Hiç beklemediği bir anda hiç beklemediği isimler tabiri caizse ona darbe yaptı.

    Ama CHP Genel Merkezi'ne göre bu darbe İmamoğlu'nun tek başına yapabileceği bir iş değil. Bu yüzden de parti içindeki Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler araştırılıyor. Öyle ki Kılıçdaroğlu'nun yıllardır özel kalemliğini yapan isim bile şüphelenilenler arasında.

    Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, şunları yazdı:

    Altılı masanın olası adayları arasında çok gerilere düşen İBB Başkan Ekrem İmamoğlu'nun yeniden topa girmesinin tesadüf olmadığı çok açık. Saraçhane buluşması bu açıdan "siyasi bir operasyondur". Arka planında daha derin ilişkilerin olacağına da şüphe yok.
    Bu nedenle mahkemenin verdiği hakaret cezası bir bahane... O cezanın arka planında özel ilişkiler var mı bilemem ama bu cezanın siyasi şova dönüştürülmesi, bir siyaset mühendisliği çalışmasıdır.
    Buna masanın içinde sıkışan Akşener'in de, düşüşe geçen İmamoğlu'nun da ihtiyacı vardı ve bu ceza olmasaydı da başka bir gerekçe bulacaklardı. Onlar bulamasa bile "küresel dostları" bulacaktı.

    Baksanıza hemen harekete geçtiler. ABD, Almanya açıklama yaptı, ama asıl amacı 15 Temmuz'un arkasındaki o kirli isim, Henri Barkey söyledi. Karara tıpkı Akşener gibi sevinen Barkey, "Şok dalgaları her köşeye ulaşacak" diyor ve operasyonun hedefindeki iki ismi açıklıyordu:
    "İmamoğlu'nun mahkûm edilmesinden sonra iki büyük kaybeden var: Erdoğan ve cumhurbaşkanlığı için ortak aday olacağını sanan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu."
    Benzer bir sonucu Akşener'in başdanışmanı Aytun Çıray da çıkartıyordu:
    "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane'de olmaması bizim lehimize oldu."
    Gördüğünüz gibi sadece küresel güç merkezleri değil, Kılıçdaroğlu'nun elinden tutup aday yaptığı İmamoğlu da, destek verip parlamentoya soktuğu Akşener de üstünü çizmişler. Siyasi ihanette kimse sınır tanımıyor.

        Bu da kavganın Başkan Erdoğan ile "uydurulmuş kahraman" İmamoğlu arasında değil, İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında yaşandığını gösteriyor. Bu kavga bitmeden de masadaki gerilim bitmez.
        Herhalde Kılıçdaroğlu ve yakın arkadaşları da bu işin farkında ki, parti sözcüsü Faik Öztrak, bir gazetecinin, "Bu gelişmelerin ardından İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ihtimalinin yükseldiği yorumları yapıldı. CHP Genel Merkezi de bu görüşe katılır mı?" sorusuna çok manidar bir cevap verdi:
        "Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı, nerede yazıldığı belli olmayan siyaset mühendisliği senaryolarıyla hiçbir zaman belirlenmeyecek."
        Son sözü de sevgili Dr. Murat Yılmaz hocaya bırakalım:
        "Kılıçdaroğlu'nun yurtdışı gezilerinin, ekonomik vizyon toplantısının, yabancı danışman çabalarının manasızlığı şimdi anlaşılmıştır. Önce içerideki muhasarayı kırmak için en güçlü düşmana/rakibe saldıracaksın, yoksa o sana saldırır. Bu cahillikle bir de Atatürk'ten bahsetmezler mi?"

        ***


        CHP'NİN KILCAL DAMARLARINDA 'EKREMCİLER' ŞÜPHESİ
        Dün de yazdım, CHP içinde "Brütüsler aranıyor" diye... En tepeden en alta kadar CHP içinde onlarca "Brütüs"ten söz ediliyor. Özellikle de Kılıçdaroğlu'nun çevresinde. Bir dönem FETÖ'nün devletin kılcal damarlarına sızdığı gibi "Ekremciler" de CHP Genel Merkezi'nin her yerine sızmış durumda.

        İş öyle bir noktaya varmış ki, Kılıçdaroğlu'nun 36 yıllık çalışma arkadaşı, özel kalem müdürü Şükran Kütükçü'nün bile İmamoğlu'na destek verdiği iddia ediliyor. Hatta son mitingde yıllardır Kılıçdaroğlu'nun sunuculuğunu yapan Barış Bozkurt'un Saraçhane'de sunuculuk yapmasının, CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın davet edilmesinin arkasında da o varmış. Bütün bunlardan Kılıçdaroğlu'nun haberi var mı bilemem ama CHP içinde kılıçlar çekildi ve büyük bir operasyon olursa şaşırmam.

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        HDP'Yİ KAYBETTİLER

        Öte yandan muhalefetteki yarışta HDP'nin desteğinin altın değerinde olduğu biliniyor. Ancak HDP seçmeninin desteği alınırsa bir iddiaları olabilir.

        Saraçhane'deki tiyatroda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile samimi pozlar veren Ekrem İmamoğlu'nun HDP'yi yok sayması büyük sorun teşkil etti.

        Akşener ve İmamoğlu'nun operasyonu HDP'nin tavrını daha da kemikleştirdi. Gelen kulislere göre eğer Kemal Kılıçdaroğlu haricinde bir isim aday çıkarsa HDP Gültan Kışanak'ı aday çıkaracak.

        Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür ise şunları yazdı:

        Akşener'in merkezinde olduğu bu gelişmenin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına en sıcak bakan parti olan HDP'nin tavrını kemikleştirdiği kesin. Partinin, Kemal Bey dışında bir adayın önlerine konulması halinde kendi adayıyla (Gültan Kışanak olduğu iddia ediliyor) seçimlere girme kararında olduğu da yazılıp çizilmeye başlandı.
        İmamoğlu güle oynaya Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan da olmuş gibi görünüyor.

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