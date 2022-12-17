Başkan Erdoğan'dan Saraçhane'deki mağduriyet tiyatrosuna sert tepki: "Bunun adı tek parti faşizmi! Yürekleri yetiyorsa adaylarını ilan etsinler"

Başkan Erdoğan, Mardin'de katıldığı toplu açılış töreninde CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında devam eden yargı süreciyle ilgili 6'lı masanın Saraçhane'de düzenlediği tiyatroya sert tepki gösterdi.
BİZ BU OYUNUN İÇİNDE YER ALMADIK, ALMAYACAĞIZ
Başkan Erdoğan, "Henüz ortada biten bir yargı kararı yoktur. Önce İstinaf'a, sonra Yargıtay'a gidecek. Mahkemenin hatası varsa orada düzeltilir. Bizi aynı oyuna alet etmeye çalışıyorlar. Biz bu oyunun içinde yer almadık, almayacağız." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN: YÜREKLERİ YETİYORSA ADAYLARINI İLAN ETSİNLER | VİDEO İZLE
CHP'nin başkalarının sırtından iktidar rüyası görme hastalığından kurtulamadığını belirten Başkan Erdoğan, "Siyasi tartışma değil hakimlere hakaret var. Bunun adı tek parti faşizmi. Yürekleri yetiyorsa adayları ilan etsinler." dedi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamaların satır başları:
MAHKEMENİN İMAMOĞLU KARARI
Bir mahkeme kararı üzerinde kopartılan fırtınanın gerisinde aynı faşist zihniyet var. Bunun ne bizimle, ne partimle hiçbir ilgisi yok. Mahkeme kararının açıklanmasının ardından söylenenenlere baktığımızda bir taraftan gülüyor, bir taraftan üzülüyoruz. Siyasi tartışma yok, bir şahsın YSK'ya hakareti var. Bizim de eleştirdiğimiz pek çok mahkeme kararı oldu ama bu kimseye hakimlere hakaret etme, mahkeme kararını tanımama hakkı vermez. Kimsenin mahkeme kararlarını tanımama hakkı yok. Bir taraftan gülüyor, bir taraftan üzülüyor. Birilerinin kendi iç kavgalarını, Bizansvari taht kavgalarını bizim üzerimizden yürütmeye çalıştıklarını gördükçe üzülüyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi mahkemelerin verdiği her kararı beğenmek zorunda değiliz.Hayatımız yasaklarla mücadeleyle geçti. Çözümü millet de gördük.
6'LI MASA KARŞIMIZA BİR RAKİP ÇIKARTAMADI
Projelerimizi yarıştırabileceğimiz bir rakip istiyoruz. 6'lı masa karşımıza bir rakip çıkartamadı. Karar İstinaf'a gidecek, Yargıtay'a gidecek. Eğer mahkemenin verdiği kararın eksiği varsa oralarda düzenleme yapılır.
Bize isim fark etmez, çıkıp adaylarını açıklasınlar. Yürekleri yetiyorsa çamura yatmadan bizim adayımız bu deme cesaretini göstersinler.
6'LI MASANIN SARAÇHANE TİYATROSU
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mahkeme kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sarılarak destek oldu. Akşener ve İmamoğlu'nun birbirilerine sevinerek sarıldığı anlar dikkat çekti.
"YENİ BAŞLADI"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret davasından aldığı hapis cezası sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 'çak' yaparak sevindiği ve 'yeni başladı' ifadelerini kullandığı video sosyal medyada tepkilere neden oldu.