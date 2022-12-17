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    • 17.12.2022 15:18
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    Başkan Erdoğan'dan Saraçhane'deki mağduriyet tiyatrosuna sert tepki: "Bunun adı tek parti faşizmi! Yürekleri yetiyorsa adaylarını ilan etsinler"

    Son dakika haberi! Başkan Erdoğan, Mardin'de katıldığı toplu açılış töreninde CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında devam eden yargı süreciyle ilgili 6'lı masanın Saraçhane'de düzenlediği tiyatroya sert tepki gösterdi. CHP'nin başkalarının sırtından iktidar rüyası görme hastalığından kurtulamadığını belirten Başkan Erdoğan, "Siyasi tartışma değil hakimlere hakaret var. Bunun adı tek parti faşizmi. Yürekleri yetiyorsa adaylarını ilan etsinler." dedi.

    takvim.com.tr
    Saraçhane’deki mağduriyet tiyatrosuna sert tepki

    Başkan Erdoğan, Mardin'de katıldığı toplu açılış töreninde CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında devam eden yargı süreciyle ilgili 6'lı masanın Saraçhane'de düzenlediği tiyatroya sert tepki gösterdi.

    BİZ BU OYUNUN İÇİNDE YER ALMADIK, ALMAYACAĞIZ
    Başkan Erdoğan, "Henüz ortada biten bir yargı kararı yoktur. Önce İstinaf'a, sonra Yargıtay'a gidecek. Mahkemenin hatası varsa orada düzeltilir. Bizi aynı oyuna alet etmeye çalışıyorlar. Biz bu oyunun içinde yer almadık, almayacağız." dedi.

    BAŞKAN ERDOĞAN: YÜREKLERİ YETİYORSA ADAYLARINI İLAN ETSİNLER | VİDEO İZLE



    CHP'nin başkalarının sırtından iktidar rüyası görme hastalığından kurtulamadığını belirten Başkan Erdoğan, "Siyasi tartışma değil hakimlere hakaret var. Bunun adı tek parti faşizmi. Yürekleri yetiyorsa adayları ilan etsinler." dedi.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamaların satır başları:

    MAHKEMENİN İMAMOĞLU KARARI
    Bir mahkeme kararı üzerinde kopartılan fırtınanın gerisinde aynı faşist zihniyet var. Bunun ne bizimle, ne partimle hiçbir ilgisi yok. Mahkeme kararının açıklanmasının ardından söylenenenlere baktığımızda bir taraftan gülüyor, bir taraftan üzülüyoruz. Siyasi tartışma yok, bir şahsın YSK'ya hakareti var. Bizim de eleştirdiğimiz pek çok mahkeme kararı oldu ama bu kimseye hakimlere hakaret etme, mahkeme kararını tanımama hakkı vermez. Kimsenin mahkeme kararlarını tanımama hakkı yok. Bir taraftan gülüyor, bir taraftan üzülüyor. Birilerinin kendi iç kavgalarını, Bizansvari taht kavgalarını bizim üzerimizden yürütmeye çalıştıklarını gördükçe üzülüyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi mahkemelerin verdiği her kararı beğenmek zorunda değiliz.Hayatımız yasaklarla mücadeleyle geçti. Çözümü millet de gördük.

    6'LI MASA KARŞIMIZA BİR RAKİP ÇIKARTAMADI

    Projelerimizi yarıştırabileceğimiz bir rakip istiyoruz. 6'lı masa karşımıza bir rakip çıkartamadı. Karar İstinaf'a gidecek, Yargıtay'a gidecek. Eğer mahkemenin verdiği kararın eksiği varsa oralarda düzenleme yapılır.

    Bize isim fark etmez, çıkıp adaylarını açıklasınlar. Yürekleri yetiyorsa çamura yatmadan bizim adayımız bu deme cesaretini göstersinler.




    6'LI MASANIN SARAÇHANE TİYATROSU
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mahkeme kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sarılarak destek oldu. Akşener ve İmamoğlu'nun birbirilerine sevinerek sarıldığı anlar dikkat çekti.

    "YENİ BAŞLADI"
    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret davasından aldığı hapis cezası sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 'çak' yaparak sevindiği ve 'yeni başladı' ifadelerini kullandığı video sosyal medyada tepkilere neden oldu.



        MAHKUMİYET KARARI ÇIKTI
        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet kararına çarptırılmıştı.



        AKŞENER'DEN TAM DESTEK
        Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilen ve Saraçhane'deki İBB binasına giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu ile 'mağduriyet' algısı işleyerek büyük bir tiyatroya soyundu. Akşener, önce İmamoğlu'na sonra eşi Dilek İmamoğlu'na sarıldı.



        SEVİNEREK SARILDILAR
        İmamoğlu ile Akşener'in birbirlerine gülerek sarıldığı anlar ise objektiflere yansıdı. Akşener ve İmamoğlu'nun birbirilerine sevinerek sarıldığı anlar dikkat çekti.

            Ekrem İmamoğlu Meral Akşener tiyatrosundan YENİ GÖRÜNTÜ!

            ONGUN'UN PAYLAŞIMI DA TİYATROYU KANITLADI
            Öte yandan İBB Sözcüsü Murat Ongun da söz konusu görüntüleri paylaştı. Akşener, İmamoğlu ve salonda bulunanlarından mahkumiyet kararını öğrenmeleri ile sevince boğuldukları görüldü.

            Ongun'un "Siyasi yasak ve 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının öğrenilme anı!" ifadeleriyle paylaştığı görüntü tiyatroyu kanıtlar nitelikte oldu.

            Sosyal medyada kullanıcılar, "Rezillik Ya video bu neyin kutlaması bu neyin sevinci. Oyuncular güzel oynamış" şeklinde eleştiriler yapıldı.

            TEPKİ YAĞDI
            Öte yandan Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 aylık ceza ile ilgili istinaf ve temyiz yolu açık olduğu halde, yaratılmak istenen mağduriyet algısı siyasilerin tepkisine neden oldu.

            NİHAİ KARAR DEĞİL YARGILAMA DEVAM EDİYOR
            Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Verilen karar kesinleşmiş, nihai bir karar değildir. Yargılama süreci devam etmektedir." dedi.

            MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da, "Ankara BB Başkanının da devam eden bir ceza davası varmış. Benzer bir sonuç onun için de çıkabilirmiş! Sizce Büyükşehir Belediye Başkanlarının önü mü açılıyor? Yoksa Sn. Kılıçdaroğlu'nun önü mü temizleniyor? Bu karar kimin işine yarıyorsa o tarafa iyi bakmak lazım!" derken, bir başka paylaşımında ise, İmamoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, görselini paylaşarak, "Mahkeme kararına üzülüyorlar" dedi.

            MAHKUMİYETE SEVİNMEK TUHAF DEĞİL Mİ?
            AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç da, "İmamoğlu'nun YSK Üyelerine 'ahmak' diyerek hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle verilen mahkumiyet kararı ilk derece mahkemesinin kesin olmayan kararıdır, istinaf ve temyiz yolu açık olan bir karar üzerinden fırtına kopararak mağduriyet algısı oluşturmanın kimseye faydası yoktur."

            AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci: "İyi ki ceza aldım diye sevinen ve suç işlediği için kendini kahraman(!) zanneden kişileri de gördük sonunda."

            AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can: "Mahkumiyete sevinmek tuhaf değil mi?"

            KENDİ İÇİNİZDEKİ ADAYLIK YARIŞI BİZİ İLGİLENDİRMİYOR
            AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam: "Diğer taraftan hiçbir rakibimizin seçim meydanları dışında elenmesinden memnun olmayız. Biz rekabetin sadece ve sadece sandıkta olmasını inanmış bir partiyiz. Bundan dolayıdır ki darbelere hep karşı olduk. Kendi içinizdeki adaylık yarışı da bizi hiç ilgilendirmiyor!. Derken, bir başka paylaşımında ise, "Karar çıkmadan Saraçhane'de organizasyon ile karar çıkmadan yola çıkmak aynı şekilde tuhaf değil mi başkanım?"

            SANDIK DIŞINDAKİ GELİŞMELERDEN MEDET UMMAK ACZİYETTİR
            AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır: "Bugün verilen yargı kararı nihai değildir .Demokrasilerde er meydanı sandıktır .Sandık dışındaki gelişmelerden medet ummak acziyettir."

            Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Yücel: "Saraçhane'de bu akşam konuşanların birbirini takdim şeklini ve karşılıklı iltifatlarını not ettik. Sayın Ümit Özdağ, 'Mansur Yavaş aday olsun kazanır' dediğinde, 'başka partinin adayından sana ne?' diyenler bu akşamki seremoniye ne diyecekler?"

            HAKLARINI KULLANMA AÇISINDAN KISITLILIK YOK

            Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı Mehmet Sarı ise şunları söyledi;

            "Kamu haklarını kullanmadan men koşulu yerel mahkeme kararının derece mahkemeleri dediğimiz İstinaf ve Temyiz mahkemesince onanması ile olmaktadır. Dolayısı ile yerel mahkeme kararı kesinleşmesi gerekmektedir. Bu süre zarfında İBB Başkanlığı temsil ile hak ve yetkilerini kullanmaya devam edecektir. Diğer bir husus bahse konu mahkumiyet kararı 5 yılı geçmediği için İstinaf incelemesi sonunda kesinleşmesine ilişkin düzenleme AK Parti tarafından getirilen 2019 yılındaki yargı paketiyle bu suçlar için temyiz yolu açılmıştır.

            Dolayısıyla İstinaf ve Temyiz incelemesinden geçmeden kararın kesinleşmesi mümkün değil. İBB Başkanı Ekrem bey hakkında da hakları kullanma açısından karar kesinleşene kadar kısıtlık mümkün değil. İBB Başkanlığını temsile devam edecektir. İstinaf ve Temyiz hukuki denetim yollarında tarafların hakkını aramasına mani bir durum yoktur."
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            Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Saraçhane'deki mağduriyet tiyatrosuna sert tepki: "Bunun adı tek parti faşizmi! Yürekleri yetiyorsa adaylarını ilan etsinler"
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