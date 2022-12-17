Başkan Erdoğan'dan Saraçhane'deki mağduriyet tiyatrosuna sert tepki: "Bunun adı tek parti faşizmi! Yürekleri yetiyorsa adaylarını ilan etsinler"

NİHAİ KARAR DEĞİL YARGILAMA DEVAM EDİYOR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Verilen karar kesinleşmiş, nihai bir karar değildir. Yargılama süreci devam etmektedir." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da, "Ankara BB Başkanının da devam eden bir ceza davası varmış. Benzer bir sonuç onun için de çıkabilirmiş! Sizce Büyükşehir Belediye Başkanlarının önü mü açılıyor? Yoksa Sn. Kılıçdaroğlu'nun önü mü temizleniyor? Bu karar kimin işine yarıyorsa o tarafa iyi bakmak lazım!" derken, bir başka paylaşımında ise, İmamoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, görselini paylaşarak, "Mahkeme kararına üzülüyorlar" dedi.

MAHKUMİYETE SEVİNMEK TUHAF DEĞİL Mİ?

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç da, "İmamoğlu'nun YSK Üyelerine 'ahmak' diyerek hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle verilen mahkumiyet kararı ilk derece mahkemesinin kesin olmayan kararıdır, istinaf ve temyiz yolu açık olan bir karar üzerinden fırtına kopararak mağduriyet algısı oluşturmanın kimseye faydası yoktur."

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci: "İyi ki ceza aldım diye sevinen ve suç işlediği için kendini kahraman(!) zanneden kişileri de gördük sonunda."

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can: "Mahkumiyete sevinmek tuhaf değil mi?"

KENDİ İÇİNİZDEKİ ADAYLIK YARIŞI BİZİ İLGİLENDİRMİYOR

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam: "Diğer taraftan hiçbir rakibimizin seçim meydanları dışında elenmesinden memnun olmayız. Biz rekabetin sadece ve sadece sandıkta olmasını inanmış bir partiyiz. Bundan dolayıdır ki darbelere hep karşı olduk. Kendi içinizdeki adaylık yarışı da bizi hiç ilgilendirmiyor!. Derken, bir başka paylaşımında ise, "Karar çıkmadan Saraçhane'de organizasyon ile karar çıkmadan yola çıkmak aynı şekilde tuhaf değil mi başkanım?"

SANDIK DIŞINDAKİ GELİŞMELERDEN MEDET UMMAK ACZİYETTİR

AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır: "Bugün verilen yargı kararı nihai değildir .Demokrasilerde er meydanı sandıktır .Sandık dışındaki gelişmelerden medet ummak acziyettir."

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Yücel: "Saraçhane'de bu akşam konuşanların birbirini takdim şeklini ve karşılıklı iltifatlarını not ettik. Sayın Ümit Özdağ, 'Mansur Yavaş aday olsun kazanır' dediğinde, 'başka partinin adayından sana ne?' diyenler bu akşamki seremoniye ne diyecekler?"