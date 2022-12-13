Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına set çekti: Belediye başkanlıklarını sürdürsünler

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'dışarıdan' destek verdiği 6'lı masa, dokuzuncu görüşmede de aday konusunda bir adım atmadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir de beni deneyin, geliyorum ey dünya" diyerek adaylığını açıkça ilan etse de İYİ Parti'nin vetosuyla karşı karşıya kaldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, adaylık için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret edip, "Bu arkadaşlarımıza hayır demeyiz" demişti. Masadaki adaylık savaşları her geçen gün alevlenirken, İBB Başkanı İmamoğlu'ndan geride kalan gün dikkat çeken bir açıklama geldi.
İMAMOĞLU'NA KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI SORULDU, YARIM AĞIZLA GEÇİŞTİRDİ
CHP tarafından fonlanan Halk TV'de konuşan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sorusuna yarım ağızla cevap verip, "CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu'dur." dedi.