Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına set çekti: Belediye başkanlıklarını sürdürsünler





AKŞENER, KILIÇDAROĞLU'NA ONAY VERMEDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, adaylık için Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kapıyı kapatmıştı.



Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek vermeyen Akşener, "6'lı Masa'nın mensuplarına da söylemiştim, iki arkadaşımızdan (Ekrem İmamoğlu-Mansur Yavaş) biri bu masada aday gösterilirse hayır demeyeceğiz dedim." diye konuşmuştu.

AKŞENER'DEN YENİ ÇIKIŞ: "İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN POPÜLARİTESİ ARTTI"

Fondaş Ruşen Çakır'a konuşan Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın adını zikretmesinin ardından popülaritelerinin daha da arttığını vurgulayıp, "O günden bu güne iki arkadaşımızın da anketlere konulma eğilimi bitmedi, vatandaş nezdindeki popülaritesi arttı, böyle bir durumla karşı karşıyayız." dedi ve CHP liderinin adaylığını istemediğini bir kez daha açıkça dile getirdi.