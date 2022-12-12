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    • Güncel
    • 12.12.2022 16:36
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    • 12.12.2022 16:36
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    CHP içindeki adaylık savaşında Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında köşe kapmaca! Kılıçdaroğlu sabote etti İmamoğlu 6'lı masaya selam çaktı

    Son dakika haberi! CHP'deki adaylık kavgasında son 24 saatte yaşananlar Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan adaylık krizini bir kez daha ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, CHP yandaşı Halk TV'ye çıkan İmamoğlu'nun yayınını sabote etmeye çalışırken İmamoğlu da 6'lı masaya selam göndererek, "Ben diyorum ki Allah'ıma şükürler olsun sağlıklıyım inançlıyım ve kararlıyım ki bu omuzlar her yükü taşır." dedi.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    Tek karede binbir fırıldak!

    CHP içinde yaşanan adaylık savaşına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında son 24 saat içinde yaşananlar damga vurdu.

    TEK KAREDE BİNBİR FIRILDAK! VİDEO İZLE

    ABD ve Londra'da icazet yoklayan ve 3 Aralık'ta "Sana rakip olmaya geliyorum ey dünya. Hayırlı uğurlu olsun diyorum, haydi arkadaşlar başlıyoruz" ifadelerini kullanan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aleni bir şekilde adaylığını ilan etse de bu durum ittifak ortakları ve CHP içinde İmamoğlu'nu destekleyenler tarafından onaylanmıyor.



    Bu nedenle Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında her gün yeni bir kriz ve köşe kapmaca oynanıyor. İki arasında yaşanan son krizin sebebi ise ekranda ben olacağım yarışı.

    İMAMOĞLU SAATLİYLE BİRLİKTE DUYURDU
    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün saat 16.24'te CHP yandaşı Halk TV ekranlarında olacağını açıkladı. İmamoğlu, "Yarın sabah 09.00'da Halk TV'de İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının konuğuyum. İstanbul'daki proje maratonumuzu ve güncel gelişmeleri konuşacağız" ifadelerini kullandı.


        KILIÇDAROĞLU'NUN ZAMANLAMASI MANİDAR
        Haberi alan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ekibini topladı ve Türkiye'nin gündeminde yer alan 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar olayını provoke etmek ve İmamoğlu'nun canlı yayınını sabote etmek için gece yarısı apar topar tüm milletvekillerini olağanüstü toplantıya çağırdı. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi siyaset kulislerinde "zamanla manidar" "Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu canlı yayınını ben buradayım demek için yürüyüş yaptı" değerlendirmesinde bulundu.

        Elbette 24 saatte yaşananlar bununla sınırlı değil. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun katıldığı yayını sabote etmeye çalışırken İmamoğlu da Halk TV canlı yayınından 6'lı masaya bolca adaylık sinyali gönderdi.



        "KILIÇDAROĞLU CHP'NİN ADAYI DOĞAL SÜREÇ BU"
        CHP'nin adayının doğal bir süreç olarak Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyen Ekrem İmamoğlu üstüne basa basa kararı 6'lı masanın vereceğini söyledi. İmamoğlu, "Bütün CHP'lilerin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Yani bu doğal bir süreçtir ama karar verecek olan 6'lı masadır. Genel Başkanı bütün CHP'lilerin adayıdır ama bunun altını çizmek lazım karar 6'lı masanındır. 6'lı masanın fikrini alıp onlarla süreci yönetecek, 6'lı masayla beraber proje üretecek" dedi.


            İMAMOĞLU 6'LI MASAYA GÖZ KIRPTI
            Konuşmasına başka konulara girerek devam eden İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili son sözlerindeki çelişkiler ise dikkatlerden kaçmadı. Sözlerinin başında Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıkça desteklediğini belirten İmamoğlu, "Ben diyorum ki Allah'ıma şükürler olsun sağlıklıyım inançlıyım ve kararlıyım ki bu omuzlar her yükü taşır. Onun için 6'lı masadan çıkacak kararın en önde koşan, en çalışkan neferi ben olacağım" şeklinde konuşmasıyla adeta 6'lı masaya göz kırptı.

            İMAMOĞLU'NDAN GOLÜ YEMİŞTİ
            Kılıçdaroğlu, ABD'li sömürge bekçisi Rifkin ile Almanya'ya gitmek için bilet alırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AB'nin Alman Büyükelçisi Meyer Landrut ile görüşmesi sosyal medyayı salladı. Yaşanan bu gelişmeler siyaset kulislerinde, "Kemal Bey yine nafile tura çıkıyor" "Almanya adaylık için İmamoğlu'na selam çaktı" şeklinde yorumlanmıştı.


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            HangiKredi
            Haberler Güncel CHP içindeki adaylık savaşında Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında köşe kapmaca! Kılıçdaroğlu sabote etti İmamoğlu 6'lı masaya selam çaktı
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