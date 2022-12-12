CHP içindeki adaylık savaşında Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında köşe kapmaca! Kılıçdaroğlu sabote etti İmamoğlu 6'lı masaya selam çaktı



İMAMOĞLU 6'LI MASAYA GÖZ KIRPTI

Konuşmasına başka konulara girerek devam eden İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili son sözlerindeki çelişkiler ise dikkatlerden kaçmadı. Sözlerinin başında Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıkça desteklediğini belirten İmamoğlu, "Ben diyorum ki Allah'ıma şükürler olsun sağlıklıyım inançlıyım ve kararlıyım ki bu omuzlar her yükü taşır. Onun için 6'lı masadan çıkacak kararın en önde koşan, en çalışkan neferi ben olacağım" şeklinde konuşmasıyla adeta 6'lı masaya göz kırptı.

İMAMOĞLU'NDAN GOLÜ YEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, ABD'li sömürge bekçisi Rifkin ile Almanya'ya gitmek için bilet alırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AB'nin Alman Büyükelçisi Meyer Landrut ile görüşmesi sosyal medyayı salladı. Yaşanan bu gelişmeler siyaset kulislerinde, "Kemal Bey yine nafile tura çıkıyor" "Almanya adaylık için İmamoğlu'na selam çaktı" şeklinde yorumlanmıştı.



