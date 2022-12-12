CHP içindeki adaylık savaşında Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında köşe kapmaca! Kılıçdaroğlu sabote etti İmamoğlu 6'lı masaya selam çaktı

CHP içinde yaşanan adaylık savaşına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında son 24 saat içinde yaşananlar damga vurdu.
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ABD ve Londra'da icazet yoklayan ve 3 Aralık'ta "Sana rakip olmaya geliyorum ey dünya. Hayırlı uğurlu olsun diyorum, haydi arkadaşlar başlıyoruz" ifadelerini kullanan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aleni bir şekilde adaylığını ilan etse de bu durum ittifak ortakları ve CHP içinde İmamoğlu'nu destekleyenler tarafından onaylanmıyor.
İMAMOĞLU SAATLİYLE BİRLİKTE DUYURDU
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün saat 16.24'te CHP yandaşı Halk TV ekranlarında olacağını açıkladı. İmamoğlu, "Yarın sabah 09.00'da Halk TV'de İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının konuğuyum. İstanbul'daki proje maratonumuzu ve güncel gelişmeleri konuşacağız" ifadelerini kullandı.