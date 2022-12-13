Ekrem İmamoğlu adaylıktan vazgeçmiyor: Bu omuzlar her yükü taşır

2023 seçimlerine adım adım yaklaşırken 6'lı masanın adaylık bilmecesi CHP içinde büyük bir savaşa sahne oluyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bulduğu her fırsatta 'ben adayım' mesajı vermeye çalışssa da masanın diğer büyük ortağı İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın adını parlatıyor...
Tüm bu gelişmelerin ardından dün İkinci Yüzyıla Çağrı programında yeniden konuşan Kılıçdaroğlu, "Sana rakip olmaya geliyorum ey dünya" açıklamasıyla adaylığını bir kez daha haykırırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı son açıklama ile adaylık çekilmediğini açıkça ilan etti.
EKREM İMAMOĞLU ADAYLIK MESAJI VERDİ
Ekrem İmamoğlu TV100'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu.
Işık'ın "Cumhurbaşkanı olmak gibi bir hayaliniz var mı?" sorusuna "Bu omuzlar bütün yükleri taşır." şeklinde yanıt verdi.
"BU OMUZLAR HER YÜKÜ TAŞIR"
İmamoğlu şunları söyledi;
"Gururla ve keyifle bu kente hizmet ediyorum. Ama şunu da söylüyorum; bu sürece kendini adamış biri olarak memleketin iyileşmesi adına 86 milyonu eşit gören devlet yapısı olması adına bu omuzlar bütün yükleri taşır. İstediğin yorumu yap. Milletimizin duyguları buna karar verir. Ben kendini adamış Ekrem İmamoğlu olarak, İstanbul'un en fazla oy olarak seçilmiş başkanı olarak bana öyle geliyor ki bu omuzlar bütün yükleri taşır."
İmamoğlu sözlerinin ardından "istediğin yorumu yap" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A GÖNDERME
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 2023 yılında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisine karşı aday olacağı konuşulan İmamoğlu ve Yavaş'a bugün "Önüme çıkmayın" mesajı verdi.
"BELEDİYE BAŞKANLIKLARINI SÜRDÜRSÜNLER"
CHP Genel Merkezi'nde, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "İki belediye başkanımız da bulundukları görevleri başarı ile yürütüyorlar. Başarı ile sürdürmelerini istiyorum." dedi.