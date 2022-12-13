Ekrem İmamoğlu adaylıktan vazgeçmiyor: Bu omuzlar her yükü taşır

Tüm bu gelişmelerin ardından dün İkinci Yüzyıla Çağrı programında yeniden konuşan Kılıçdaroğlu, "Sana rakip olmaya geliyorum ey dünya" açıklamasıyla adaylığını bir kez daha haykırırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı son açıklama ile adaylık çekilmediğini açıkça ilan etti.

EKREM İMAMOĞLU ADAYLIK MESAJI VERDİ

Ekrem İmamoğlu TV100'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu.

Işık'ın "Cumhurbaşkanı olmak gibi bir hayaliniz var mı?" sorusuna "Bu omuzlar bütün yükleri taşır." şeklinde yanıt verdi.