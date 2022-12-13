Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.12.2022 21:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.12.2022 21:52
    ABONE OL

    Ekrem İmamoğlu adaylıktan vazgeçmiyor: Bu omuzlar her yükü taşır

    Cumhuriyet Halk Partisinin kendi içinde verdiği adaylık savaşı sürüyor... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için yurt dışına icazet turları dahil her türlü hamleyi yaparken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da geri adım atmıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün katıldığı bir yayında yaptığı açıklama ile adaylık sinyali vererek 6'lı masaya göz kırptı.

    takvim.com.tr
    Ekrem, Kılıçdaroğlu’na omuz attı

    2023 seçimlerine adım adım yaklaşırken 6'lı masanın adaylık bilmecesi CHP içinde büyük bir savaşa sahne oluyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bulduğu her fırsatta 'ben adayım' mesajı vermeye çalışssa da masanın diğer büyük ortağı İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın adını parlatıyor...

    Tüm bu gelişmelerin ardından dün İkinci Yüzyıla Çağrı programında yeniden konuşan Kılıçdaroğlu, "Sana rakip olmaya geliyorum ey dünya" açıklamasıyla adaylığını bir kez daha haykırırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı son açıklama ile adaylık çekilmediğini açıkça ilan etti.

    EKREM İMAMOĞLU ADAYLIK MESAJI VERDİ
    Ekrem İmamoğlu TV100'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu.

    Işık'ın "Cumhurbaşkanı olmak gibi bir hayaliniz var mı?" sorusuna "Bu omuzlar bütün yükleri taşır." şeklinde yanıt verdi.

    "BU OMUZLAR HER YÜKÜ TAŞIR"
    İmamoğlu şunları söyledi;

    "Gururla ve keyifle bu kente hizmet ediyorum. Ama şunu da söylüyorum; bu sürece kendini adamış biri olarak memleketin iyileşmesi adına 86 milyonu eşit gören devlet yapısı olması adına bu omuzlar bütün yükleri taşır. İstediğin yorumu yap. Milletimizin duyguları buna karar verir. Ben kendini adamış Ekrem İmamoğlu olarak, İstanbul'un en fazla oy olarak seçilmiş başkanı olarak bana öyle geliyor ki bu omuzlar bütün yükleri taşır."

    İmamoğlu sözlerinin ardından "istediğin yorumu yap" ifadelerini kullandı.

    KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A GÖNDERME
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 2023 yılında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisine karşı aday olacağı konuşulan İmamoğlu ve Yavaş'a bugün "Önüme çıkmayın" mesajı verdi.

    "BELEDİYE BAŞKANLIKLARINI SÜRDÜRSÜNLER"
    CHP Genel Merkezi'nde, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "İki belediye başkanımız da bulundukları görevleri başarı ile yürütüyorlar. Başarı ile sürdürmelerini istiyorum." dedi.

        Öte yandan Kılıçdaroğlu yurt dışı temaslarının üçüncü ayağı olan Almanya gezisine hazırlanırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da adaylık yolunda yabancı ülke temsilcileri ile temaslarını sürdürüyor!

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'benimle misiniz' çıkışına göstermelik olarak 'yanındayız' mesajı veren İmamoğlu HDP'li isimlerle balıkçıda 6'lıya paralel masa kurarken bir yandan da yabancı ülke temsilcileriyle temaslarını sürdürüyor.

        İMAMOĞLU YABANCILARLA TEMASINA HIZ VERDİ
        CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son olarak yabancı ülkelerin konsoloslarıyla Kuruçeşme Divan'da yemekte buluştu.

        "ALMANYA İMAMOĞLU'NA SELAM ÇAKTI"
        Öte yandan Kılıçdaroğlu Almanya biletini alırken İmamoğlu'nun AB Büyükelçisi Alman Meyer Landrut ile başbaşa buluşması da "Kemal Bey yine nafile tura çıkıyor" "Almanya adaylık için İmamoğlu'na selam çaktı" şeklinde yorumlandı.

        EKREM İMAMOĞLU 'INTERNATIONAL' HESABIYLA MESAJ PEŞİNDE
        Dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı... Yabancı ülke konsolosları ve temsilcileriyle İstanbul'da peş peşe görüşmeler yapan Ekrem İmamoğlu İngilizce sosyal medya hesabını son dönemde aktif kullanmaya başladı.

            Ekrem İmamoğlu'nun son paylaşımları ise oldukça dikkat çekici bulundu. Son 10 paylaşımında yalnızca 1'i İstanbul'a yönelik proje içerirken diğer paylaşımları yabancı isimlerle yaptığı görüşmeler oldu.

            İmamoğlu son olarak ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh ile temasını paylaştı.

            İşte o paylaşımlardan bazıları;


            AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile teması


            Yabancı ülke konsoloslarıyla görüşme


                Hollanda Büyükelçisi Joep Wijnands


                Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff

                KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA MESAJ
                İmamoğlu'nun bu bu paylaşımlarını artırması "Kılıçdaroğlu Almanya'ya giderken yabancıları istanbul'a toplayıp mesaj veriyor" yorumlarını beraberinde getirdi.

                Kemal Kılıçdaroğlu 'Belediye Başkanları görevlerine devam etmeli' diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için kapıları kapatsa da her fırsatta Meral Akşener iki ismi ön plana çıkarmayı sürdürdü.

                Kılıçdaroğlu'nun son dönemde yaptığı yanlış hamleleri fırsat bilen Ekrem İmamoğlu daha önce 'yanındayız' dediği Kılıçdaroğlu'na karşı vites yükseltti.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
                Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu adaylıktan vazgeçmiyor: Bu omuzlar her yükü taşır
                    SON DAKİKA