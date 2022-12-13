Ekrem İmamoğlu adaylık savaşına sosyal medyadan hız verdi! İngilizce hesabıyla dikkat çeken paylaşımlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'benimle misiniz' çıkışına göstermelik olarak 'yanındayız' mesajı veren İmamoğlu HDP'li isimlerle balıkçıda 6'lıya paralel masa kurarken bir yandan da yabancı ülke temsilcileriyle temaslarını sürdürüyor.

İMAMOĞLU YABANCILARLA TEMASINA HIZ VERDİ

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son olarak yabancı ülkelerin konsoloslarıyla Kuruçeşme Divan'da yemekte buluştu.

"ALMANYA İMAMOĞLU'NA SELAM ÇAKTI"

Öte yandan Kılıçdaroğlu Almanya biletini alırken İmamoğlu'nun AB Büyükelçisi Alman Meyer Landrut ile başbaşa buluşması da "Kemal Bey yine nafile tura çıkıyor" "Almanya adaylık için İmamoğlu'na selam çaktı" şeklinde yorumlandı.