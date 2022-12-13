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    • Güncel
    • 13.12.2022 16:48
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    • 13.12.2022 17:16
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    Ekrem İmamoğlu adaylık savaşına sosyal medyadan hız verdi! İngilizce hesabıyla dikkat çeken paylaşımlar

    Cumhuriyet Halk Partisinin kendi içinde verdiği adaylık savaşı tüm mecralara yansımış durumda. Kemal Kılıçdaroğlu ABD ve İngiltere'nin ardından Almanya'ya ziyaret hazırlığı yaparken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yabancı ülke konsolosları ve temsilcileriyle İstanbul'da peş peşe görüşmeler yapıyor. Öte yandan İngilizce sosyal medya hesabını son dönemde aktif kullanmaya başlayan Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımları da dikkat çekici bulundu. Özellikle son günlerde yabancı isimlerle yaptığı görüşmelere ilişkin paylaşımlarını artıran İmamoğlu son olarak ABD’nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh ile temasını paylaştı. İmamoğlu'nun bu hamleleri adaylık savaşı verdiği Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj olarak yorumlandı.

    takvim.com.tr
    Savaş büyük!

    2023 yolunda 6'lı masa adayını belirleyememişken CHP'nin içinde kazan kaynıyor.

    Özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki savaş artık açıktan yaşanıyor.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun fiyaskoya dönüşen ABD ve İngiltere'deki 'icazet turları'nın ardından Jeremy Rifhin ve Daron Acemoğlu merkezli sözde vizyonu da siyaset kulislerinde alay konusu olmuştu.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU FİYASKOLAR SONRASI ALMANYA TURUNA HAZIRLANIYOR
    Kılıçdaroğlu yurt dışı temaslarının üçüncü ayağı olan Almanya gezisine hazırlanırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da adaylık yolunda boş durmuyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'benimle misiniz' çıkışına göstermelik olarak 'yanındayız' mesajı veren İmamoğlu HDP'li isimlerle balıkçıda 6'lıya paralel masa kurarken bir yandan da yabancı ülke temsilcileriyle temaslarını sürdürüyor.

    İMAMOĞLU YABANCILARLA TEMASINA HIZ VERDİ
    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son olarak yabancı ülkelerin konsoloslarıyla Kuruçeşme Divan'da yemekte buluştu.

    "ALMANYA İMAMOĞLU'NA SELAM ÇAKTI"
    Öte yandan Kılıçdaroğlu Almanya biletini alırken İmamoğlu'nun AB Büyükelçisi Alman Meyer Landrut ile başbaşa buluşması da "Kemal Bey yine nafile tura çıkıyor" "Almanya adaylık için İmamoğlu'na selam çaktı" şeklinde yorumlandı.

        EKREM İMAMOĞLU 'INTERNATIONAL' HESABIYLA MESAJ PEŞİNDE
        Dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı... Yabancı ülke konsolosları ve temsilcileriyle İstanbul'da peş peşe görüşmeler yapan Ekrem İmamoğlu İngilizce sosyal medya hesabını son dönemde aktif kullanmaya başladı.

        Ekrem İmamoğlu'nun son paylaşımları ise oldukça dikkat çekici bulundu. Son 10 paylaşımında yalnızca 1'i İstanbul'a yönelik proje içerirken diğer paylaşımları yabancı isimlerle yaptığı görüşmeler oldu.

        İmamoğlu son olarak ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh ile temasını paylaştı.

        İşte o paylaşımlardan bazıları;


        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile teması


            Yabancı ülke konsoloslarıyla görüşme


            Hollanda Büyükelçisi Joep Wijnands


            Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff

            KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA MESAJ
            İmamoğlu'nun bu bu paylaşımlarını artırması "Kılıçdaroğlu Almanya'ya giderken yabancıları istanbul'a toplayıp mesaj veriyor" yorumlarını beraberinde getirdi.

            Kemal Kılıçdaroğlu 'Belediye Başkanları görevlerine devam etmeli' diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için kapıları kapatsa da her fırsatta Meral Akşener iki ismi ön plana çıkarmayı sürdürdü.

            Kılıçdaroğlu'nun son dönemde yaptığı yanlış hamleleri fırsat bilen Ekrem İmamoğlu daha önce 'yanındayız' dediği Kılıçdaroğlu'na karşı vites yükseltti.

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