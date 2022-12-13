Ekrem İmamoğlu adaylık savaşına sosyal medyadan hız verdi! İngilizce hesabıyla dikkat çeken paylaşımlar

2023 yolunda 6'lı masa adayını belirleyememişken CHP'nin içinde kazan kaynıyor.
Özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki savaş artık açıktan yaşanıyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun fiyaskoya dönüşen ABD ve İngiltere'deki 'icazet turları'nın ardından Jeremy Rifhin ve Daron Acemoğlu merkezli sözde vizyonu da siyaset kulislerinde alay konusu olmuştu.
KEMAL KILIÇDAROĞLU FİYASKOLAR SONRASI ALMANYA TURUNA HAZIRLANIYOR
Kılıçdaroğlu yurt dışı temaslarının üçüncü ayağı olan Almanya gezisine hazırlanırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da adaylık yolunda boş durmuyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'benimle misiniz' çıkışına göstermelik olarak 'yanındayız' mesajı veren İmamoğlu HDP'li isimlerle balıkçıda 6'lıya paralel masa kurarken bir yandan da yabancı ülke temsilcileriyle temaslarını sürdürüyor.
İMAMOĞLU YABANCILARLA TEMASINA HIZ VERDİ
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son olarak yabancı ülkelerin konsoloslarıyla Kuruçeşme Divan'da yemekte buluştu.
"ALMANYA İMAMOĞLU'NA SELAM ÇAKTI"
Öte yandan Kılıçdaroğlu Almanya biletini alırken İmamoğlu'nun AB Büyükelçisi Alman Meyer Landrut ile başbaşa buluşması da "Kemal Bey yine nafile tura çıkıyor" "Almanya adaylık için İmamoğlu'na selam çaktı" şeklinde yorumlandı.