CHP’li yöneticiden gazeteciye yumruklu saldırı: Her fırsatta basın özgürlüğünden bahseden CHP böyle bir kişiyi partilerinde tutacak mı?

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yerel bir gazete bürosunda, gazeteci Metin Engin, CHP Ergene İlçe Teşkilatı yöneticisi Savaş Güney'in yumruklu saldırısına uğradı.
DEFALARCA YUMRUKLADI
Siyasi konudan sohbet eden ikilinin konuşması sırasında tartışma büyüyünce Savaş Güney, gazeteci Metin Engin'in söylemlerine defalarca yumrukla vurarak cevap verdi.
Kameralara yansıyan görüntülerde Savaş Güney'in, Metin Engin'i boğazından tutup yere yatırarak defalarca yumrukladığı görüldü.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Saldırısı sonrası Metin Engin kanlar içinde kalırken, Savaş Güney de olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Gazeteci Metin Engin, darp raporu olarak Savaş Güney'den şikayetçi oldu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.