Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.12.2022 21:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.12.2022 22:31
    ABONE OL

    CHP’li yöneticiden gazeteciye yumruklu saldırı: Her fırsatta basın özgürlüğünden bahseden CHP böyle bir kişiyi partilerinde tutacak mı?

    Tekirdağ’da gazeteci Metin Engin, CHP Ergene İlçe Teşkilatı yöneticisi Savaş Güney’in yumruklu saldırısına uğradı. Kameralara yansıyan görüntülerde Savaş Güney, Metin Engin’i yere yatırarak defalarca yumrukladığı görüldü. Güney olay yerinden kaçarken, saldırıya uğrayan Engin, “Her fırsatta basın özgürlüğünden bahseden CHP böyle bir kişiyi partilerinde tutacaklar mı? Bunu da çok merak ediyorum. Gerekli suç duyurusunda bulunacağım. Türk adaletine güvenim tamdır” şeklinde konuştu

    CHP’li yönetici gazeteciyi darp etti

    Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yerel bir gazete bürosunda, gazeteci Metin Engin, CHP Ergene İlçe Teşkilatı yöneticisi Savaş Güney'in yumruklu saldırısına uğradı.



    DEFALARCA YUMRUKLADI
    Siyasi konudan sohbet eden ikilinin konuşması sırasında tartışma büyüyünce Savaş Güney, gazeteci Metin Engin'in söylemlerine defalarca yumrukla vurarak cevap verdi.



    Kameralara yansıyan görüntülerde Savaş Güney'in, Metin Engin'i boğazından tutup yere yatırarak defalarca yumrukladığı görüldü.


    OLAY YERİNDEN KAÇTI
    Saldırısı sonrası Metin Engin kanlar içinde kalırken, Savaş Güney de olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

    Gazeteci Metin Engin, darp raporu olarak Savaş Güney'den şikayetçi oldu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.



        "CHP BÖYLE BİR KİŞİYİ PARTİDE TUTACAK MI?"
        Savaş Güney'in yumruklu saldırısı sonucu dudağı patlayan gazeteci Metin Engin yaşadıklarını anlattı.

        Olayla ilgili basın mensuplarına açıklama yapan Engin, "Oturup şakalaştığımız, siyaset konuştuğumuz bir anda bana yumrukla saldırarak dudağımı patlattı. Herhalde konuştuğumuz şeyleri arkadaşımız hazmedemedi. Tabi hazmedemeyince de şiddete başvurdu. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel bu şahsı yanında gezdirecek mi çok merak ediyorum. Her fırsatta basın özgürlüğünden bahseden Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir kişiyi partilerinde tutacaklar mı? Bunu da çok merak ediyorum. Gerekenin yapılacağına inanıyorum. Gerekli suç duyurusunda bulunacağım. Türk adaletine güvenim tamdır" diye konuştu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’li yönetici gazeteciyi darp etti
        Haberler Güncel CHP’li yöneticiden gazeteciye yumruklu saldırı: Her fırsatta basın özgürlüğünden bahseden CHP böyle bir kişiyi partilerinde tutacak mı?
            SON DAKİKA