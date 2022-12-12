İnternetin lağım çukuru Ekşi Sözlük'den yeni skandal! İslami kurum ve kuruluşları hedef alarak tehdit savurdular





Gemilerdehalimvar" kullanıcı adlı yorumcunun Ekşisözlük'teki yorumu şöyle:

"İsmailağa cemaatini kurşuna dizeceğiz - bu pedo cemaatçiler için kurşunlanmak benim gözümde çok hafif bir ceza olurdu şahsen. Ben daha yaratıcı şeyler umuyorum."

BAŞÖRÜTLÜ KADINLARI HEDEF ALMIŞLARDI

Her seferinde toplumsal değerlerin ayaklar altına alındığı, İslam'a ve Müslümanlara hakaretler edilen platformda bu kez de Havelsan'ın LinkedIn'dan yayınladığı ilan üzerinden başörtülü kadınları hedef almıştı.

İnternetin lağım çukuru olan mecrada "havelsan'ın linkedin'deki tersine beyin göçü ilanı" ifadeleriyle açılan başlıkta birbirinden iğrenç ifadelere yer verildi.