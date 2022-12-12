İnternetin lağım çukuru Ekşi Sözlük'den yeni skandal! İslami kurum ve kuruluşları hedef alarak tehdit savurdular

İnternetin lağım çukuru olan Ekşi Sözlük (Çöplük) yine büyük bir skadala imza attı.
İftiraya dayalı yanlış yönlendirmeler, provokatif yayınlar ve kara propaganda oyunları ile gündeme gelen Ekşi Sözlük isimli çöplük bu sefer de Türkiye'yi ayağa kaldıran '6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar' olayı üzerinden bütün İslami kurum ve kuruluşları hedef alarak, skandal tehditlere imza attı.
KURŞUNLU PROVOKASYON
6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddiası üzerinden önce İsmailağa Cemaati'ni daha sonra bütün İslami kurum ve kuruluşları hedef alan karanlık mahfillerin kara propagandasının yansıdığı Ekşisözlük'te inanılmaz tehditlere yer verildi.
Ekşisözlük'te açılan "İsmailağa Cemaati" ve "İsmailağa Cemaatini kurşuna dizeceğiz" konu başlıklarında, isimsiz kullanıcılar tarafından yapılan yorumlarda cemaat mensupları hakkında tehditler yöneltildi.