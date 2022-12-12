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    • Güncel
    • 12.12.2022 19:53
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    • 12.12.2022 19:53
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    İnternetin lağım çukuru Ekşi Sözlük'den yeni skandal! İslami kurum ve kuruluşları hedef alarak tehdit savurdular

    İftiraya dayalı yanlış yönlendirmeler, provokatif yayınlar ve kara propaganda oyunları ile gündeme gelen Ekşi Sözlük isimli çöplük bu sefer de Türkiye'yi ayağa kaldıran '6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar' olayı üzerinden İslami kurum ve kuruluşları hedef aldı. İsimsiz kullanıcılar tarafından yapılan yorumlarda cemaat mensupları ölümle tehdit edildi.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Lağım çukuru Ekşi Sözlük’ten yeni skandal!

    İnternetin lağım çukuru olan Ekşi Sözlük (Çöplük) yine büyük bir skadala imza attı.



    İftiraya dayalı yanlış yönlendirmeler, provokatif yayınlar ve kara propaganda oyunları ile gündeme gelen Ekşi Sözlük isimli çöplük bu sefer de Türkiye'yi ayağa kaldıran '6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar' olayı üzerinden bütün İslami kurum ve kuruluşları hedef alarak, skandal tehditlere imza attı.



    KURŞUNLU PROVOKASYON
    6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddiası üzerinden önce İsmailağa Cemaati'ni daha sonra bütün İslami kurum ve kuruluşları hedef alan karanlık mahfillerin kara propagandasının yansıdığı Ekşisözlük'te inanılmaz tehditlere yer verildi.

    Ekşisözlük'te açılan "İsmailağa Cemaati" ve "İsmailağa Cemaatini kurşuna dizeceğiz" konu başlıklarında, isimsiz kullanıcılar tarafından yapılan yorumlarda cemaat mensupları hakkında tehditler yöneltildi.



        Ekşisözlük yorumcularından "mgser"in ifadeleri sitede şöyle kayıtı:
        "Bir gün hepsi Fatih Meydanı'nda duvara karşı dizilip vurularak idam edilecek. İdam edilirken yakılan mermilerin faturaları çocuklarına gönderilecek."



        "Punche" isimli Ekşisözlük kullanıcısının yorumu şöyle:
        "İsmailağa cemaatini kurşuna dizeceğiz - O günler gelir de izleriz diye güzel bir şişe viski alıp saklamak lazım, izlerken keyifle içeriz..."



        "Lhuntarn" takma isimli kullanıcının provokatif mesajı şu:
        "İsmailağa cemaatini kurşuna dizeceğiz - İdam manasında gönüllü olarak yer alırım derdim ama bana kalana kadar binlerce insan zaten görev almış olur."



            Gemilerdehalimvar" kullanıcı adlı yorumcunun Ekşisözlük'teki yorumu şöyle:
            "İsmailağa cemaatini kurşuna dizeceğiz - bu pedo cemaatçiler için kurşunlanmak benim gözümde çok hafif bir ceza olurdu şahsen. Ben daha yaratıcı şeyler umuyorum."

            BAŞÖRÜTLÜ KADINLARI HEDEF ALMIŞLARDI
            Her seferinde toplumsal değerlerin ayaklar altına alındığı, İslam'a ve Müslümanlara hakaretler edilen platformda bu kez de Havelsan'ın LinkedIn'dan yayınladığı ilan üzerinden başörtülü kadınları hedef almıştı.

            İnternetin lağım çukuru olan mecrada "havelsan'ın linkedin'deki tersine beyin göçü ilanı" ifadeleriyle açılan başlıkta birbirinden iğrenç ifadelere yer verildi.



            AHLAKSIZ YORUMLAR...
            "Dodge Dart"             mahlaslı bir Ekşi kullanıcısı büyük bir hadsizlik örneği sergileyerek Havelsan'ın ilanı üzerinden başörtülü kadınlara nefret kustu ve "Başını örten karılar ve sakallı heriflerin kuruluşunu hiç dinlemem si..." ifadelerini kullandı.



            Bir başka kullanıcı ise ilan ile ilgili "havelsan'ın linkedin'deki tersine beyin göçü ilanı" başlığı altında yaptığı yorumda terbiyesizce "Açmayın türbanlı bacı" yorumunu yaptı.



                İNTERNETİN LAĞIM ÇUKURU EKŞİ
                Ekşi Sözlük'teki hadsiz güruhun böyle bir olay üzerinden rol devşirerek başörtülüleri hedef alması büyük bir tepkiyle karşılanırken söz konusu mecranın internetin lağım çukuru olduğu da bir kez daha gözler önüne serildi.

                SİCİLİ KİRLİ BİR MECRA
                Yaşanan bu gelişmeler, Ekşi Sözlük isimli süreklli skandallarla gündeme gelen portalın kirli sicilini bir kez daha akıllara getirdi.

                Ekşi Sözlük'te sadece toplumsal değerler hedef alınmıyor. Ezana hakaret ediliyor, terör örgütü PKK propagandası ve bebek katillerine övgüler düzülüyor.

                İşte o skandallar;




                PKK/PYD/YPG/HPG GÜZELLEMESİ YAPTILAR
                Ekşi Sözlük'ün, bölücü terör örgütü PKK'nın da kara propagandasını yaptığı ortaya çıktı.




                Bebek katili örgüt PKK/PYD'nin demokratik parti diye tanımlandığı maddelerden biri şu şekilde;

                "Demokratik birlik partisi. suriye'de örgütlenmiş olan ve "suriye'deki kürt sorunun çözümünde demokratikleşme ve kendi kaderini tayin hakkını" savunan kürt siyasal örgütü. pkk'nın suriye'deki legal örgütü olarak da tanımlanmaktadır."



                    TERÖRİSTBAŞI BEBEK KATİLİ APO'YA 'EKŞİ'Lİ SELAM
                    Sosyal paylaşım sitesinde "hpg" adıyla açılan başlıkta teröristbaşı Abdullah Öcalan'a atıfta bulunularak "apocu felsefede zafere yürüyen halkın teminatı" sözleri sarf edildi.



                    İSLAM'I HEDEF ALAN SKANDAL BAŞLIK
                    "Hala camilerden Arapça saçmalıkların bağırılması"                     diye açılan başlıkta İslam düşmanları adeta içlerindeki düşmanlığı kustular.

                    KUTSAL DEĞERLERİ AŞAĞILADILAR
                    Mehmet Akif Ersoy'un "Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli" diye tanımladığı kutsallarımız Ekşi'de "yoksul ve cahil halkın kafasını bulandırma aracı" olarak tarif edilip aşağılandı.

                    İslam'la ilgili en temel bilgilerden dahi yoksun yazarlar 5 vakit ezan okunmasından da rahatsız olacak ki ezanın nasıl ve kaç defa okunacağına dair ahkam kesmekten de geri kalmadılar.



                    İDEOLOJİ DAYATMASI HAKİM!
                    400 bini aşkın üyesi olan Ekşi Sözlük'e günlük giren okuyucu sayısı 1 milyonu geçiyor. Bunlarında ezici çoğunluğu 25 yaş altı yani Z kuşağı. Büyük oy potansiyeline sahip gençler gündemi haber sitelerinden ziyade genelde sosyal medya ve Ekşi Sözlük'ten takip ediyor. Bu da planlı bir şekilde kamuoyunu yanlış yönlendiren sitenin provokasyon gücünü artırıyor.

                    Sözlük, okuyucu havuzuna mesnetsiz bilgilerin yanı sıra kendi ideolojisini sunuyor.

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                    Haberler Güncel İnternetin lağım çukuru Ekşi Sözlük'den yeni skandal! İslami kurum ve kuruluşları hedef alarak tehdit savurdular
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