Başkan Erdoğan'dan petrol müjdesi: Gabar Dağı'nda 12 milyar dolarlık petrol keşfettik

"GÜNLÜK ÜRETİMİMİZİ 100 BİN VARİLE ÇIKARTMAYI HEDEFLİYORUZ"

Saros'ta inşası süren gemilerle gelen doğalgazın ulusal şebekeye aktarılmasını sağlayan tesisin açılışının yakında yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, karada yürütülen petrol arama faaliyetlerinin de yoğunlaştırdıkları bilgisini verdiği açıklamasında şunları söyledi:

"Daha önce petrol yok deyip beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık. Türkiye petrollerinin 40 bin varil olan üretimi bugün 65 bin varile çıktı. Daha fazla sismik araştırma, sondaj ve verimliliği artırıcı yöntemlerle Cumhuriyetimizin 100. yılında günlük üretimimizi 100 bin varile çıkartmayı hedefliyoruz. Salgın döneminde Türkiye petrolleri arama ve üretim faaliyetlerine hız verdi. 34 yeni keşifle mevcut rezervimize 71 bin varil daha ekledik."