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    • 12.12.2022 20:59
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    Başkan Erdoğan'dan petrol müjdesi: Gabar Dağı'nda 12 milyar dolarlık petrol keşfettik

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Başkan Erdoğan, milyonlara petrol müjdesi verdi. Müjdeyi 2022 yılında karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olarak duyuran Başkan Erdoğan, açıklamasında "Gabar Dağı'nda 150 milyon net petrol rezervinde saha keşfettik. Rezerv değeri yaklaşık 12 milyar dolar” dedi.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan petrol keşfi müjdesi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, milyonlara petrol müjdesi verdi. Başkan Erdoğan, Gabar Dağı'nda 12 milyar dolarlık petrol keşfedildiğini duyurdu.

    "GABAR DAĞI'NDA PETROL KEŞFİ"
    Başkan Erdoğan, "Gabar Dağı'nda 150 milyon net petrol rezervinde saha keşfettik. 2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri. Rezerv değeri yaklaşık 12 milyar dolar." dedi.

    "SADECE KARADENİZ GAZIYLA YETİNMEDİK"
    Son 20 yılda enerjinin her alanında çok önemli gelişmeler kaydedildiğini belirterek "Uzun zamandır hasretle beklenen müjdeyi, Fatih sondaj gemisinin keşifle verdik" diyen Başkan Erdoğan, bölgedeki yeni keşiflerle ilgili gelişmeleri de çalışmalar sona erdiğinde kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceklerini söyledi.

    Cumhuriyet'in 100. yılında yerli gazın milletle buluşturulacağını belirten Başkan Erdoğan, Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin bilgileri verdiği açıklamasında "Karadeniz'de Fatih, Yavuz, Kanuni ile birlikte 51 gemi faaliyet gösteriyor. 2200 metre denizin altında 170 kilometrelik boru yerleştirme işlemini tamamladık. Tuna 1 kuyusundan itibaren 15 arama, tespit ve üretim kuyusunun sondajını bitirdik. Gazı karada işleyecek Filyos doğalgaz işleme tesininin yüzde 85'ini tamamladık." İfadelerini kullandı.

    "Sadece Karadeniz gazıyla yetinmedik" diyen Başkan Erdoğan, 4,6 milyar metreküp hacme ulaşan Silivri doğalgaz tesisinin açılışının Cuma günü yapılacağını belirttiği açıklamalarının devamında "Boru hatlarımızı, gaz depolama tesisimizi de genişlettik. Yeraltı doğalgaz depolama tesislerimizin kapasitesi 6 milyar metreküpe ulaştı. Bunu 10 milyar metreküpe çıkartacağız." diye konuştu.

        "GÜNLÜK ÜRETİMİMİZİ 100 BİN VARİLE ÇIKARTMAYI HEDEFLİYORUZ"
        Saros'ta inşası süren gemilerle gelen doğalgazın ulusal şebekeye aktarılmasını sağlayan tesisin açılışının yakında yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, karada yürütülen petrol arama faaliyetlerinin de yoğunlaştırdıkları bilgisini verdiği açıklamasında şunları söyledi:

        "Daha önce petrol yok deyip beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık. Türkiye petrollerinin 40 bin varil olan üretimi bugün 65 bin varile çıktı. Daha fazla sismik araştırma, sondaj ve verimliliği artırıcı yöntemlerle Cumhuriyetimizin 100. yılında günlük üretimimizi 100 bin varile çıkartmayı hedefliyoruz. Salgın döneminde Türkiye petrolleri arama ve üretim faaliyetlerine hız verdi. 34 yeni keşifle mevcut rezervimize 71 bin varil daha ekledik."

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