Başkan Erdoğan'dan petrol müjdesi: Gabar Dağı'nda 12 milyar dolarlık petrol keşfettik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, milyonlara petrol müjdesi verdi. Başkan Erdoğan, Gabar Dağı'nda 12 milyar dolarlık petrol keşfedildiğini duyurdu.
"GABAR DAĞI'NDA PETROL KEŞFİ"
Başkan Erdoğan, "Gabar Dağı'nda 150 milyon net petrol rezervinde saha keşfettik. 2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri. Rezerv değeri yaklaşık 12 milyar dolar." dedi.
"SADECE KARADENİZ GAZIYLA YETİNMEDİK"
Son 20 yılda enerjinin her alanında çok önemli gelişmeler kaydedildiğini belirterek "Uzun zamandır hasretle beklenen müjdeyi, Fatih sondaj gemisinin keşifle verdik" diyen Başkan Erdoğan, bölgedeki yeni keşiflerle ilgili gelişmeleri de çalışmalar sona erdiğinde kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceklerini söyledi.
Cumhuriyet'in 100. yılında yerli gazın milletle buluşturulacağını belirten Başkan Erdoğan, Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin bilgileri verdiği açıklamasında "Karadeniz'de Fatih, Yavuz, Kanuni ile birlikte 51 gemi faaliyet gösteriyor. 2200 metre denizin altında 170 kilometrelik boru yerleştirme işlemini tamamladık. Tuna 1 kuyusundan itibaren 15 arama, tespit ve üretim kuyusunun sondajını bitirdik. Gazı karada işleyecek Filyos doğalgaz işleme tesininin yüzde 85'ini tamamladık." İfadelerini kullandı.
"Sadece Karadeniz gazıyla yetinmedik" diyen Başkan Erdoğan, 4,6 milyar metreküp hacme ulaşan Silivri doğalgaz tesisinin açılışının Cuma günü yapılacağını belirttiği açıklamalarının devamında "Boru hatlarımızı, gaz depolama tesisimizi de genişlettik. Yeraltı doğalgaz depolama tesislerimizin kapasitesi 6 milyar metreküpe ulaştı. Bunu 10 milyar metreküpe çıkartacağız." diye konuştu.