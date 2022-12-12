EYT'de son durum 2022 son dakika haberleri! EYT şartları nelerdir? Flaş açıklama! Staj, çıraklık, YAŞ sınırı, borçlanma...

EYT 12 ARALIK 2022 SON DAKİKA GELİŞMELER! EYT Meclis'te mi, ne zaman çıkacak, EYT şartları neler soruları sıklıkla araştırılıyor. Aralık ayının ortalarına gelirken yaşa takılan milyonlarca kişi EYT yasasıyla ilgili gelişmeleri de günbegün araştırır oldu. İşte sıcak EYT açıklamaları...
EYT ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?
EYT düzenlemesi ile ilgili AK Parti'den flaş açıklama geldi. EYT meclis takvimi açıklandı. Buna göre EYT düzenlemesi ile ilgili Meclis takvimi Ocak ayında başlayacak. Böylece 'EYT ne zaman çıkacak?' sorusu da cevaplanmış oldu.
12 ARALIK 2022 KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Kabine Toplantısı ekonomide ana gündem maddeleri olan EYT yasası ve asgari ücret ile toplantısını gerçekleştirdi. Yılın son Kabine Toplantısı ise 26 Aralık 2022 tarihinde yapılacak.
Yılın son Kabine Toplantısı sonrasında EYT detaylarının açıklanması bekleniyor.
EYT YASASINDA KESİNLEŞEN 3 MADDE!
EYT yasası ile emekli olmak için artık kesinleşen 3 madde bulunuyor.
👉8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişinin olması
👉Prim gününün tamam olması
👉Sigortalılık süresinin dolmuş olması
EYT'DE EN YETKİLİ İSİM BAKAN BİLGİN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin öncülüğünde yapılacak EYT'de çözüm rotası çizildi. EYT düzenlemesi için artık son viraja girilirken, yasanın burada işçi-işveren ve devleti direkt ilgilendirmesinden dolayı Bakanlık ince eleyip sık dokuyor.