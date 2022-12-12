EYT'de son durum 2022 son dakika haberleri! EYT şartları nelerdir? Flaş açıklama! Staj, çıraklık, YAŞ sınırı, borçlanma...

EYT ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT düzenlemesi ile ilgili AK Parti'den flaş açıklama geldi. EYT meclis takvimi açıklandı. Buna göre EYT düzenlemesi ile ilgili Meclis takvimi Ocak ayında başlayacak. Böylece 'EYT ne zaman çıkacak?' sorusu da cevaplanmış oldu.

12 ARALIK 2022 KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Kabine Toplantısı ekonomide ana gündem maddeleri olan EYT yasası ve asgari ücret ile toplantısını gerçekleştirdi. Yılın son Kabine Toplantısı ise 26 Aralık 2022 tarihinde yapılacak.

Yılın son Kabine Toplantısı sonrasında EYT detaylarının açıklanması bekleniyor.