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    • 19.10.2021 17:38
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    Ekşi Sözlük bu kez Müslüman kimliğe saldırdı! SİHA'ların fikir babası Özdemir Bayraktar'a hakaret etti

    Ekşi Sözlük denen FETÖ, PKK, aşırı sol gruplar, radikal muhalifler ve Müslüman kimliğini giyinen gayri müslimlerin yazar olarak doluştuğu internet sitesinde, merhum Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'a hakaret ve küfürler yağdırıldı. Bayraktar'ın Müslüman kimliğine vurgu yapılması dikkat çekti. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Ekşi Sözlük Özdemir Bayraktar’a hakaret etti

    Ekşi Sözlük'te CHP'li ve PKK'lı yazarlar vefat eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'a milliyetçi ve inançlı kimliği üzerinden nefret kustu. Küçük yaştaki çocukların ve gençlerin yoğunlukla kullandığı ve fikir edindiği Ekşi Sözlük internet kullanıcılarını yanlış yönlendiiriyor.

    Başkan Erdoğan hakkında yanlış ve yalan bilgileri sürekli gündeme taşıyan Ekşi Sözlük, vasatın altı zehirli dilinden vazgeçmiyor.

    İşte Ekşi Sözlük'teki yazarların merhum Özdemir Bayraktar'a ve Başkan Erdoğan'a yönelik o lağım çukurunu andıran hakaretleri:

    "Tanımadığınız adamları niye ölümüne övüyorsunuz. Aptal mısınız? Bu millet böyle, ağzı açık ayran budalası gibi.

    ÖZDEMİR BAYRAKTAR'IN MÜSLÜMAN OLMASI RAHATSIZ ETTİ

        Bir de mühendis diye sayıklamışlar. Türk, Sünni, Müslüman kimliği mühendis kimliğinin üstündedir. Aksini düşünene öpücükler.

        Oğlu da (bkz: damat)tır. Sadece damat. Eşeğe altın semer vursan da eşek yine eşek. Kimse üstüne alınmasın. Zira öyle havaya konuştum. Özlem Gürses'e küfreden adamın kime küfrettiği belli değilmiş ya, benimki de aynen o hesap.

        BAŞKAN ERDOĞAN'A "DİKTATÖR VE ŞEYTAN" HAKARETİ

        Hiç pohpohlayamayağım. Recep Tayyip Erdoğan adlı diktatörün dünürü. Şeytanın dostunun melek olması bekleniyor. İstediği teknolojiyi yapsın, şerefsizlere çalışıyorsa gerisi fasa fiso. 1 oy azalmıştır.

        Hiç FETÖ üstünden aklamayın. Nazi Almanya'sına dayayan firmaların sahibinden farkı yoktur.

            1 oy azalmıştır konuya bir de böyle bakmak lazım.

            TERÖR SALDIRILARINDA UZUVLARINI KAYBEDEN GAZİLERE HAKARET!

            "AKP denen T.C. tarihinin PKK dahil en tehlikeli topluluğuna öyle ya da böyle bulaşmış birini övmek için ya AKP'li ya da ampute milliyetçi olmak lazım. Bir oy bir oydur yapacak bir şey yok."

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