Ekşi Sözlük bu kez Müslüman kimliğe saldırdı! SİHA'ların fikir babası Özdemir Bayraktar'a hakaret etti

Ekşi Sözlük'te CHP'li ve PKK'lı yazarlar vefat eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'a milliyetçi ve inançlı kimliği üzerinden nefret kustu. Küçük yaştaki çocukların ve gençlerin yoğunlukla kullandığı ve fikir edindiği Ekşi Sözlük internet kullanıcılarını yanlış yönlendiiriyor.
Başkan Erdoğan hakkında yanlış ve yalan bilgileri sürekli gündeme taşıyan Ekşi Sözlük, vasatın altı zehirli dilinden vazgeçmiyor.
İşte Ekşi Sözlük'teki yazarların merhum Özdemir Bayraktar'a ve Başkan Erdoğan'a yönelik o lağım çukurunu andıran hakaretleri:
"Tanımadığınız adamları niye ölümüne övüyorsunuz. Aptal mısınız? Bu millet böyle, ağzı açık ayran budalası gibi.
ÖZDEMİR BAYRAKTAR'IN MÜSLÜMAN OLMASI RAHATSIZ ETTİ