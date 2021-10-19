Ekşi Sözlük bu kez Müslüman kimliğe saldırdı! SİHA'ların fikir babası Özdemir Bayraktar'a hakaret etti

1 oy azalmıştır konuya bir de böyle bakmak lazım.

TERÖR SALDIRILARINDA UZUVLARINI KAYBEDEN GAZİLERE HAKARET!

"AKP denen T.C. tarihinin PKK dahil en tehlikeli topluluğuna öyle ya da böyle bulaşmış birini övmek için ya AKP'li ya da ampute milliyetçi olmak lazım. Bir oy bir oydur yapacak bir şey yok."