Ekşi Sözlük'teki büyük algı oyunları! Hepsi deşifre oldu: Sansür, manipülasyon, başlık gizleme ve CHP'nin troll ekibi...
2023 seçimlerine giden süreçte Twitter ve Facebook'ta kullanılan troll ekipleri ve algı operasyonlarının bir diğer merkezi de Ekşi Sözlük oldu. Her fırsatta Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek veren ve AK Parti aleyhine propagandaların önünü açan Ekşi Sözlük'te korkunç operasyonların çekildiği ortaya çıktı. Sitede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gibi isimleri eleştiren başlıklar gizlenirken muhalefetin körüklediği asılsız iddialar kullanıcılara daha görünür kılındı. Öte yandan muhalefetin algı operasyonunu yapan bazı sözlük yazarlarına karşı çıkan diğer kullanıcılar ise Sözlük yönetimi tarafından çeşitli bahanelerle uçuruldu ya da engellendi. İşte Ekşi Sözlük deşifresi…
2023 seçimlerine giden süreçte Twitter ve Facebook'ta kullanılan troll ekipleri ve algı operasyonlarının bir diğer merkezi de Ekşi Sözlük oldu. Her fırsatta Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek veren ve AK Parti aleyhine propagandaların önünü açan Ekşi Sözlük'te korkunç operasyonların çekildiği ortaya çıktı.
CHP'Yİ ELEŞTİREN BAŞLIKLAR GİZLENDİ
Sitede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gibi isimleri eleştiren başlıklar gizlenirken muhalefetin körüklediği asılsız iddialar kullanıcılara daha görünür kılındı.
ALGI OPERASYONLARINA KARŞI ÇIKAN KULLANICILAR UÇURULDU
Öte yandan muhalefetin algı operasyonunu yapan bazı sözlük yazarlarına karşı çıkan diğer kullanıcılar ise Sözlük yönetimi tarafından çeşitli bahanelerle uçuruldu ya da engellendi.
TROLL SALDIRILARI
Muhalefetin hedef tahtasına koyduğu isimlerin tek tek hedef tahtasına yerleştirildiği ve troll ordusu tarafından linç edildiği görüldü.
Ekşi Sözlük'ten çekilen operasyonu bir Twitter kullanıcı tek tek deşifre etti.
İşte o kullanıcının paylaşımları:
"Şimdi size Ekşi Sözlük'le alakalı korkunç bir manzarayı göstereceğim. İşin aslı araştırmaya başlarken sosyal medya algısının bu denli organize ve büyük olduğunu ben de tahmin etmemiştim. Sizden ilk defa bu gördüklerinizi elinizden geldiğince duyurmanızı rica ediyorum.