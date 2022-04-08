Ekşi Sözlük'teki büyük algı oyunları! Hepsi deşifre oldu: Sansür, manipülasyon, başlık gizleme ve CHP'nin troll ekibi...

2023 seçimlerine giden süreçte Twitter ve Facebook'ta kullanılan troll ekipleri ve algı operasyonlarının bir diğer merkezi de Ekşi Sözlük oldu. Her fırsatta Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek veren ve AK Parti aleyhine propagandaların önünü açan Ekşi Sözlük'te korkunç operasyonların çekildiği ortaya çıktı.