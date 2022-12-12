ABD'li sömürge bekçisi Rifkin ile Almanya'ya icazete gidecek CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu'ndan adaylık golü!

Seçime kısa bir süre kala aday çıkaramayan 6'lı masanın en büyük ortağı CHP'de adaylık savaşı kızışıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fiyaskoya dönüşen ABD ve İngiltere icazet turlarının ardından açıkladığı sözde ekonomi vizyonu da siyaset kulislerinde alay konusu olmuştu.
2023 seçimlerine yaklaşık 6 ay kalırken henüz adayın belli olmadığı ve kaosun sürdüğü muhalefet cephesinde ise hareketlilik sürüyor. 6'lı masanın baş aktörlerinden Kemal Kılıçdaroğlu, icazet turlarına kaldığı yerden devam ediyor.
ÜÇÜNCÜ DURAK ALMANYA
6'lı masanın adayı olmak için yanıp tutuşan CHP lideri, tartışmaları beraberinde getiren ABD ve İngiltere ziyaretlerinin ardından yeni bir program belirledi. Yurt dışı temaslarının üçüncü ayağı olan Almanya gezisini 14-17 Aralık tarihleri arasında yapacak olan Kılıçdaroğlu, bu ziyarette de bir dizi temaslarda bulunacak.
28 Kasım'da altılı masa ve 3 Aralık'ta CHP'nin vizyon belgesi tanıtım toplantılarına katılan Kılıçdaroğlu'nun, yurt dışı temasları kapsamında Londra'da olduğu gibi yatırım kuruluşları ve akademi çevreleriyle görüşeceği Almanya ziyaretinde Berlin, Frankfurt ve Münih'e gitmesi bekleniyor.
ABD'Lİ DANIŞMAN RIFKIN DE YANINDA
Kılıçdaroğlu'nun Almanya seferinde bir ABD'li isim de yer alıyor. CHP liderinin bu ziyaretine yeni atadığı danışmanı Jeremy Rifkin de eşlik edecek. Rifkin, geçtiğimiz günlerde açıklanan 'İkinci Yüzyıl Vizyonu' etkinliği için Türkiye'ye gelmeye tenezzül bile etmemişti. Bu ziyaret ayrıca Rifkin'in katılacağı ilk CHP etkinliği olacak. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, bazı ekonomi danışmanlarının yanı sıra CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin de eşlik edeceği öğrenildi.
KILIÇDAROĞLU RIFKIN'IN ALMANYA'DAKİ ÇEVRESİNİ KULLANMAK İSTİYOR
Kılıçdaroğlu, Merkel'e danışmanlık yaptığı için Almanya'da geniş bir çevresi bulunan danışmanı Rifkin'den yararlanmak istiyor. Gelen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu'nun Rifkin'le anlaşmasının nedeni de geniş siyasi network'ünden yararlanmak. Rifkin, Kılıçdaroğlu açısından cumhurbaşkanı adaylığı için çok önemli. Çünkü Rifkin'le sadece ekonomi programı değil, cumhurbaşkanı adaylığı için ABD, İngiltere ve Almanya'da siyasi lobi faaliyeti yürütmesi konusunda anlaşmış.