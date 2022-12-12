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    • Güncel
    • 12.12.2022 10:28
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    • 12.12.2022 10:29
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    ABD'li sömürge bekçisi Rifkin ile Almanya'ya icazete gidecek CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu'ndan adaylık golü!

    Son dakika haberi! Seçime kısa bir süre kala aday çıkaramayan 6'lı masanın en büyük ortağı CHP'de adaylık savaşı kızışıyor. İcazet turlarına devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'li sömürge bekçisi Rifkin ile Almanya'ya gitmek için bilet alırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun AB'nin Alman Büyükelçisi Meyer Landrut ile görüşmesi sosyal medyayı salladı. Yaşanan bu gelişmeler siyaset kulislerinde, "Kemal Bey yine nafile tura çıkıyor" "Almanya adaylık için İmamoğlu'na selam çaktı" şeklinde yorumlandı.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’na İmamoğlu’ndan adaylık golü!

    Seçime kısa bir süre kala aday çıkaramayan 6'lı masanın en büyük ortağı CHP'de adaylık savaşı kızışıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fiyaskoya dönüşen ABD ve İngiltere icazet turlarının ardından açıkladığı sözde ekonomi vizyonu da siyaset kulislerinde alay konusu olmuştu.

    2023 seçimlerine yaklaşık 6 ay kalırken henüz adayın belli olmadığı ve kaosun sürdüğü muhalefet cephesinde ise hareketlilik sürüyor. 6'lı masanın baş aktörlerinden Kemal Kılıçdaroğlu, icazet turlarına kaldığı yerden devam ediyor.

    Kılıçdaroğlu'nun yeni rotası belli oldu! Jeremy Rifkin'le Almanya'ya gidecek

    ÜÇÜNCÜ DURAK ALMANYA
    6'lı masanın adayı olmak için yanıp tutuşan CHP lideri, tartışmaları beraberinde getiren ABD ve İngiltere ziyaretlerinin ardından yeni bir program belirledi. Yurt dışı temaslarının üçüncü ayağı olan Almanya gezisini 14-17 Aralık tarihleri arasında yapacak olan Kılıçdaroğlu, bu ziyarette de bir dizi temaslarda bulunacak.

    28 Kasım'da altılı masa ve 3 Aralık'ta CHP'nin vizyon belgesi tanıtım toplantılarına katılan Kılıçdaroğlu'nun, yurt dışı temasları kapsamında Londra'da olduğu gibi yatırım kuruluşları ve akademi çevreleriyle görüşeceği Almanya ziyaretinde Berlin, Frankfurt ve Münih'e gitmesi bekleniyor.

    ABD'Lİ DANIŞMAN RIFKIN DE YANINDA
    Kılıçdaroğlu'nun Almanya seferinde bir ABD'li isim de yer alıyor. CHP liderinin bu ziyaretine yeni atadığı danışmanı Jeremy Rifkin de eşlik edecek. Rifkin, geçtiğimiz günlerde açıklanan 'İkinci Yüzyıl Vizyonu' etkinliği için Türkiye'ye gelmeye tenezzül bile etmemişti. Bu ziyaret ayrıca Rifkin'in katılacağı ilk CHP etkinliği olacak. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, bazı ekonomi danışmanlarının yanı sıra CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin de eşlik edeceği öğrenildi.

    KILIÇDAROĞLU RIFKIN'IN ALMANYA'DAKİ ÇEVRESİNİ KULLANMAK İSTİYOR
    Kılıçdaroğlu, Merkel'e danışmanlık yaptığı için Almanya'da geniş bir çevresi bulunan danışmanı Rifkin'den yararlanmak istiyor. Gelen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu'nun Rifkin'le anlaşmasının nedeni de geniş siyasi network'ünden yararlanmak. Rifkin, Kılıçdaroğlu açısından cumhurbaşkanı adaylığı için çok önemli. Çünkü Rifkin'le sadece ekonomi programı değil, cumhurbaşkanı adaylığı için ABD, İngiltere ve Almanya'da siyasi lobi faaliyeti yürütmesi konusunda anlaşmış.

        LÜTFÜ SAVAŞ DEMİŞTİ
        Yaşanan adaylık savaşıyla ilgil Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanlığı seçimi Türkiye'de yapılacak, Batılı başkentlerde lobi faaliyeti ne alaka?" diyeceksiniz. Ama demeyin. Kendisi de cumhurbaşkanı adayı olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Cumhurbaşkanı adayı sadece başarı, sadece birikimle olmuyor. Ulusal ve uluslararası karar vericilerin işareti edeceği bir insanı yapacaklar" demişti.

        ABD, İNGİLTERE, ALMANYA İSTEMİYOR
        Kılıçdaroğlu ile Rifkin'in anlaşmasına dönecek olursak, ABD, İngiltere ve Almanya Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına sıcak bakmıyor. Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını düşünüyorlar. Kılıçdaroğlu yerine Ekrem İmamoğlu'nu destekliyorlar. Kılıçdaroğlu'nun başka ülkelere değil, özellikle bu üç ülkeye gitmesinin nedeni de o.

        LOBİ YAPACAK
        "Kılıçdaroğlu'nun günler öncesinden ilan ettiği 3 Aralık tarihli toplantı Rifkin'in gölgesinde kalmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere herkes ithal danışman üzerinden Kılıçdaroğlu'na yükleniyor. Rifkin'in, binlerce dolar almasına rağmen İstanbul'daki toplantıya gelmemesi eleştiri konusu olmuştu. Ama ne denilirse denilsin, hangi eleştiri getirilirse getirilsin, Kılıçdaroğlu, Rifkin'den vazgeçmemekte kararlı. Çünkü Kılıçdaroğlu, Batılı başkentlerin vetosunu Rifkin'le aşmakta kararlı. O nedenle cumhurbaşkanı adaylığını garanti altına alana dek Rifkin'le çalışacak."




        İMAMOĞLU KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU TAKİP EDİYOR
        Kılıçdaroğlu adaylık için her yolu denerken İmamoğlu da her fırsatta CHP Genel Başkanı'nın izlerini takip ediyor. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 100 konsolosu Divan'da yemekte ağırladı.

        "ALMANYA İMAMOĞLU'NA SELAM ÇAKTI"
        Adaylık için icazet turlarına devam eden Kılıçdaroğlu Almanya biletini alırken AB Büyükelçisi Alman Meyer Landrut İBB Başkanı'nı muhatap alması sosyal medyayı salladı. Yaşanan bu gelişmeler siyaset kulislerinde, "Kemal Bey yine nafile tura çıkıyor" "Almanya adaylık için İmamoğlu'na selam çaktı" şeklinde yorumlandı.

            İMAMOĞLU'NA ÖVGÜLER DİZDİ
            AB Büyükelçisi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı olan Nikolaus Meyer-Landrut, 8 Aralık'ta bir araya geldiği İmamoğlu'na övgü mesajları yolladı.




            ANDERLECHT DE İMAMOĞLU HAYRANI ÇIKTI!
            Belçika istanbul Başkonsolosu Tim Van Anderlecht de İmamoğlu hayranı çıktı.


            RIFKIN'I ABD ATADI
            CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen, Kemal Kılıçaroğlu'nun ABD'li başdanışmanı Jeremy Rifkin ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Sevigen, Rifkin'in CHP'ye, ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake tarafından tavsiye edildiğini söyledi.

            SEVİGEN: RİFKİN'İ KILIÇDAROĞLU'NA ABD BÜYÜKELÇİSİ ÖNERDİ
            Rifkin'i Kılıçdaroğlu'na ABD Büyükelçisinin tavsiye ettiğini iddia eden Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun ABD'li danışmanı Rifkin hakkında yaptığı açıklamalarda şunları dile getirdi:

            "Kemal Bey ile kim tanıştırdı bunu? Kemal Bey ile tanışması 1 ay bile değil. Büyükelçi tavsiye etmiş. Beni en çok kaygılandıran şey; Biden dedi ya 'Tayyip Erdoğan'ı göndereceğiz' dedi. Hatırlarsınız böyle bir açıklama yapmıştı. 'Ama bunu göndermek için muhalefete destek vermek lazım' dedi. Ama onu söyledikten sonra ABD Büyükelçisi, bunu Kemal Bey'e öneriyor. 1 ay oluyor tanışalı. 1 ay olduktan sonra, Türkiye'nin bütün ekonomisini bu adama emanet ediyor. Beni endişelendiren şey; bu ulusal birliğimize zarar verirse, kimse bunun altından kalkamaz."

            'VİZYON TOPLANTISININ CİDDİYE ALINACAK TARAFI YOK'
            CHP eski İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, CHP'nin 'vizyon' toplantısına ilişkin de açıklamalarda bulundu. 'Vizyon' toplantısının ciddiye alınacak bir tarafının olmadığını belirten Sevigen, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

            "BUNLAR PARAYLA HİZMET VEREN İNSANLAR"
            "Öyle zannediyorum ki, bunlar daha danışman değil. Öyle danışmanlık yapacak seviyeye gelmemişler diye yorumladım. Yoksa zahmet edip buraya kadar toplantıya gelmeyen adamdan danışman mı olur ya? Ali Babacan, sabah açıklama yaptı, 'Bunlar CHP'li değildir. Bunlar benim danışmanlarımdı, benim programımı yaptı. Bana yardım ettiler.' dedi ya. Bunlar parayla hizmet veren insanlar. Bir şey demiyorum. Ama ne oldukları belli değil. Bunu açıklamıyorlar mesela, bunu komple açıklamak lazım. Bunlarla yapılan sözleşmeleri ortaya koymak lazım."

            ABD Büyükelçisi Flake ile birçok kez görüşme gerçekleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu ayrıca, 2 ay önce de ABD'ye bir gezi düzenlemiş ve burada çeşitli temaslarda bulunmuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'ye gidip 8 saatlik kayıp zaman skandalı ile geri dönmüştü. Kendisine yöneltilen eleştirileri duymazdan gelen CHP lideri, icazet seferinin ikinci ayağı olarak İngiltere'ye gitmişti.

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            HangiKredi
            Haberler Güncel ABD'li sömürge bekçisi Rifkin ile Almanya'ya icazete gidecek CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu'ndan adaylık golü!
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