ABD'li sömürge bekçisi Rifkin ile Almanya'ya icazete gidecek CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu'ndan adaylık golü!

Seçime kısa bir süre kala aday çıkaramayan 6'lı masanın en büyük ortağı CHP'de adaylık savaşı kızışıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fiyaskoya dönüşen ABD ve İngiltere icazet turlarının ardından açıkladığı sözde ekonomi vizyonu da siyaset kulislerinde alay konusu olmuştu.



2023 seçimlerine yaklaşık 6 ay kalırken henüz adayın belli olmadığı ve kaosun sürdüğü muhalefet cephesinde ise hareketlilik sürüyor. 6'lı masanın baş aktörlerinden Kemal Kılıçdaroğlu, icazet turlarına kaldığı yerden devam ediyor.

ÜÇÜNCÜ DURAK ALMANYA

6'lı masanın adayı olmak için yanıp tutuşan CHP lideri, tartışmaları beraberinde getiren ABD ve İngiltere ziyaretlerinin ardından yeni bir program belirledi. Yurt dışı temaslarının üçüncü ayağı olan Almanya gezisini 14-17 Aralık tarihleri arasında yapacak olan Kılıçdaroğlu, bu ziyarette de bir dizi temaslarda bulunacak.