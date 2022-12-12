Milli Savunma Bakanlığı o görüntüleri paylaştı: PKK'lı teröristler işte böyle teslim oldu

TERÖRİSTLER SİLAHLARINI BIRAKARAK TESLİM OLDU

Bulundukları yerden kaçamayacaklarını anlayan 4 terörist, silahlarını bırakarak teslim oldu. Yola inen teröristler, komandolar tarafından güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından teslim alındı.

1⃣Teröristler için kaçış yok, tek çare Türk adaletine teslim olmak!



Komandolarımızın Irak'ın kuzeyinde düzenlediği hava destekli operasyonda kaçamayacaklarını anlayan 4 PKK'lı terörist işte böyle teslim oldu.https://t.co/31TIGxDVsV#MSB pic.twitter.com/E0079rFequ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 12, 2022

Bakanlığın paylaştığı görüntülerde, helikopter bölgeden ayrılmadan, pilot ile komandoların telsizden, "Elleriniz dert görmesin, Allah'a emanet olun." diyerek birbirlerini tebrik etmeleri de yer aldı.

Teslim olan teröristlerle, dört AK-47 piyade tüfeği ile silaha ait 600 mermi, 10 el bombası, telsiz, keskin nişancı dürbünü ele geçirildi.