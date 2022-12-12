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    • 12.12.2022 10:10
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    Milli Savunma Bakanlığı o görüntüleri paylaştı: PKK'lı teröristler işte böyle teslim oldu

    Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde 4 teröristin teslim olduğu anlara ilişkin görüntüleri paylaştı Yapılan paylaşımda, "Teröristler için kaçış yok, tek çare Türk adaletine teslim olmak!" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    PKK’lı teröristler işte böyle teslim oldu

    Milli Savunma Bakanlığı, hava destekli operasyon sırasında sıkışan 4 teröristin teslim oldukları anlara ilişkin görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Görüntülerde, Mehmetçiğin telsiz konuşmaları da yer aldı.

    Görüntülere göre, zorlu arazide tespit edilen ve saldırı hazırlığında oldukları belirlenen bir terörist gruba, hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda sıkıştırılan teröristlerin kaçmalarına engel olmak için kaçış yolları helikopterle ateş altına alındı.

    Havadaki ve karadaki unsurların koordineli operasyonu sonucu terörist grubun çevresi tamamen sarıldı.

    TERÖRİSTLER SİLAHLARINI BIRAKARAK TESLİM OLDU
    Bulundukları yerden kaçamayacaklarını anlayan 4 terörist, silahlarını bırakarak teslim oldu. Yola inen teröristler, komandolar tarafından güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından teslim alındı.

    Bakanlığın paylaştığı görüntülerde, helikopter bölgeden ayrılmadan, pilot ile komandoların telsizden, "Elleriniz dert görmesin, Allah'a emanet olun." diyerek birbirlerini tebrik etmeleri de yer aldı.

    Teslim olan teröristlerle, dört AK-47 piyade tüfeği ile silaha ait 600 mermi, 10 el bombası, telsiz, keskin nişancı dürbünü ele geçirildi.

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