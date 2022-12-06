Aslı Baykal CHP'yi ABD'nin sömürge bekçisi Jeremy Rifkin'e teslim eden Kemal Kılıçdaroğlu'nu bombaladı Başkan Erdoğan'a destek verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'li Jeremy Rifkin'i tercihini sert sözlerle eleştiren Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, "Ben Batıcı aşağılık kompleksini hiç anlayamıyorum. Türkiye'nin çok iyi yetişmiş değerleri var. Türk toplumunun yapısını ve ihtiyaçlarını, daha önemlisi çıkarlarını elbette onlar gözetecektir. Seçime giden bir partinin sunumunda, bir Amerikalıyı sömürge komiseri gibi hem de ilk konuşmacı olarak sunmak, CHP'de aklın tatilde olduğunu gösteriyor." dedi. Hürriyet'te yer alan habere göre, neden istifa ettiğini açıklayan Baykal, "CHP çok radikal bir biçimde gayrimilli çizgiye savrulduğu için bir kampana çalarak partiden ayrıldım. Hemen ardından gelen bu Rifkin çıkışı da sanırım haklılığımın ispatı olmuştur." ifadelerini kullandı. İşte Baykal'ın yaptığı açıklamalar:

Aslı Hanım, CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı Vizyonu'nu açıkladığı toplantıyı nasıl buldunuz?

Uzaylıları dinler gibi dinledim. Türkiye küresel ekonomik kriz ile başa çıkarken bir Amerikalının çıkıp akademik üslupla küresel ısınma teorisi anlatması biraz komik geldi. Üstelik bu şahıs Almanya'nın enerji krizi yaşamasının sorumlularından da biri. Somut ve güven verecek bir mesaj yoktu. İki yıldır partide kurultay yapmayan Kılıçdaroğlu'nun "Tek Adam Rejimi'ne karşıyız" demesi de bir başka fıkraydı.

Merkel'in danışmanı Jeremy Rifkin'in, Kılıçdaroğlu'na başdanışman olması tartışmaya neden oldu. Siz nasıl bakıyorsunuz?

Ben Batıcı aşağılık kompleksini hiç anlayamıyorum. Türkiye'nin çok iyi yetişmiş değerleri var. Türk toplumunun yapısını ve ihtiyaçlarını, daha önemlisi çıkarlarını elbette onlar gözetecektir. Seçime giden bir partinin sunumunda, bir Amerikalıyı sömürge komiseri gibi hem de ilk konuşmacı olarak sunmak, CHP'de aklın tatilde olduğunu gösteriyor.

YA ERDOĞAN YA RIFKIN DEDİLER

CHP yabancılardan destek alarak bir vizyon belgesi açıklayamaz mı?

CHP elbette yabancılardan destek alarak vizyon belgesi açıklayabilir. Zaten açıkladılar. Verdikleri mesaj şudur: Bize oy verirseniz yabancıların aklı ve projelerine oy verirsiniz. Seçmenin önüne şunu koydular: Ya Tayyip Erdoğan ya Rifkin. Seçmen de hemen mesajı aldı. CHP 2008'de yüzde 23 oy aldı. Halen aynı oranda. Bu konuşmadan sonra neler olacağını izleyeceğiz.