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    • Güncel
    • 18.10.2022 11:04
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    • 18.10.2022 11:21
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    Yunanistan'ı silaha boğan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'ten flaş sözler: Ege'de taraf tutmuyorlarmış!

    Son dakika haberine göre ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Yunanistan'a yaptıkları askeri yığınakla ilgili açıklamada bulundu. Flake, "Yunanistan ile savunma işbirliği NATO’nun doğu kanadını güçlendirmeye yönelik. ABD’nin ortaklardan birinin lehine taraf tutma pozisyonu yok." ifadelerini kullandı.

    Yunanistan’ı silaha boğan ABD’den flaş Ege sözleri

    ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, "Son dönemde bana ABD'nin Ege'de güvenliğe ilişkin pozisyonunda bir değişiklik olup olmadığı sorusu yöneltiliyor. Bu soruya cevabım 'hayır'." ifadelerini kullandı.

    ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından, Flake'in açıklaması paylaşıldı.

    "Son dönemde bana ABD'nin Ege'de güvenliğe ilişkin pozisyonunda bir değişiklik olup olmadığı sorusu yöneltiliyor. Bu soruya cevabım 'hayır'. NATO müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan ile güvenlik alanındaki iş birliğimiz, ortaklardan biri lehine taraf tutmaya ya da dengeyi bozmaya yönelik bir tutuma dayanmamaktadır." değerlendirmesinde bulunan Flake, şu anda ortak çabalarının, Rusya'nın Ukrayna'daki acımasız ve nedensiz savaşını sonlandırmaya odaklandığını aktardı.

    Flake, Türkiye'nin özellikle gıda güvenliğini ileri bir noktaya taşıyarak, Ukrayna ile Rusya arasında diyaloğu geliştirerek değerli bir destek sağlamayı sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti: "Yunanistan ile savunma alanındaki iş birliğimiz, Ukrayna'yı ve Orta ve Doğu Avrupa'daki NATO müttefiklerimizi destekleyerek NATO'nun doğu kanadını güçlendirmektedir. NATO müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan ile paylaştığımız başlıca hedef, bölgenin tamamında barışın, güvenliğin ve istikrarın sağlanmasıdır."

    YUNANİSTAN'I SİLAHA BOĞDULAR
    ABD Büyükelçisi Flake'in "Ege'de taraf tutmuyoruz" açıklamasına rağmen, ABD tarafından Yunanistan'a son dönemde yapılan silah sevkiyatı dikkat çeken boyutlara ulaştı. Yunanistan, ABD'den aldığı silahları Dedeağaç ve çevresiyle beraber, Ege'de gayri askeri statüde bulunan adalara adeta yığınak yaptı. Bunların yanı sıra Türkiye'nin içerisinde bulunduğu F35 projesinde savaş uçaklarının Türkiye'ye satışı durdurulurken, Yunanistan'a ise adeta peşkeş çekildi.

    İşte ABD'nin Yunanistan'a gönderdiği silahlarla ilgili bazı haberler

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