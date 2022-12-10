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    • Güncel
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    • 10.12.2022 07:55
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    Ümit Kocasakal'dan CHP'nin 'vizyon' toplantısına tepki: Mandacılığın manifestosudur

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ve İngiltere'ye yaptığı tartışmalı ziyaretler sonrası, 3 Aralık'ta 'İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması' adı altında duyurduğu sözde vizyon projesi CHP'li isimlerin de tepkisini çekti. CHP üyeliğinden ihraç edilen eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, "Küreselciliğin, neo-liberal anlayışa teslimiyetin, modern mandacılığın manifestosudur, CHP'nin köklerinden açık ve kesin bir kopuştur, altı oka, Atatürk politikalarına reddiyedir" ifadelerini kullandı.

    Yeni sürüm mandacılık 4.0

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ABD ve İngiltere'ye yaptığı tartışmalı ziyaretler sonrası 'vizyon' projesini 3 Aralık'ta 'İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması' adı altında Türkiye'ye duyurdu.

    KILIÇDAROĞLU'NUN YENİ DANIŞMANLARI ABD'DE 'VİZYON' ÇİZDİ
    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak seçtiği Jeremy Rifkin, Ufuk Akçiğit ve Daron Acemoğlu Türkiye'ye gelmeye bile tenezzül etmeden ABD'den videokonferans yöntemiyle katılarak sunum yapması ve programda yaşanan aksaklıklar CHP'li isimlerin bile tepkisini çekti.

    ÜMİT KOCASAKAL TEPKİ GÖSTERDİ: MANDACILIĞIN MANİFESTOSUDUR
    CHP üyeliğinden ihraç edilen eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, CHP'nin 'Yeni Yüzyıla Çağrı' programında Kılıçdaroğlu'nun 'danışman' olarak tanıttığı isimlere sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

    Kocasakal, CHP'nin son dönemdeki politikalarını sert bir dille eleştirdi.

    Sosyal medya üzerinde açıklamalarda bulunan Kocasakal; CHP'nin açıklanan vizyonu için "Küreselciliğin, neo-liberal anlayışa teslimiyetin, modern mandacılığın manifestosudur, CHP'nin köklerinden açık ve kesin bir kopuştur, altı oka, Atatürk politikalarına reddiyedir" ifadelerini kullandı.

    CHP'nin vizyon toplantısında sıkça telaffuz ettiği 'yeşil dönüşüm', 'teknoloji', 'dijital' ifadelerine "yeni sürüm mandacılık 4.0" diyen Kocasakal, 'siyaset üstü kurul', 'beyin takımı', 'ortak akıl koalisyonu' gibi yine CHP'nin başvurduğu tabirler için de 'Palavra' tanımlamasında bulundu. Kocasakal; bu tip çıkışların birer hezeyan ve gerçeği örtmeye yönelik bir illüzyondan ibaret olduğunu söyledi.

    Kocasakal açıklamasını şöyle sürdürdü:

    "Ancak bu palavralar da Atatürkçü görünümlü masalcıların 'yıkama-yağlama-parlatma' gayretleri de gerçekleri örtmeye yetmemektedir. Oluşturulan 'Kurul' siyaset üstü olmayıp aksine tam anlamıyla apaçık neoliberalizm müritlerinden müteşekkil 'küreselci' bir takımdır!"

    MAL MEYDANDA
    Kocasakal, "İşte ithal ve sözde "yerli! ama asla milli olmayan kadronun bazı elemanlarının günlerdir ortalığa saçılan Atatürk ile, Cumhuriyetle, Devlet ve ülke ile ilgili sözleri ve yaklaşımları, paçalardan akmaktadır. Bunları gizlemek de, izah etmek de mümkün değildir. Mal meydandadır!" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Ümit Kocasakal'dan CHP'nin 'vizyon' toplantısına tepki: Mandacılığın manifestosudur
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