Atatürk'ün partisi CHP'de vizyon şaştı! Kılıçdaroğlu Gazi Meclis'e hakaret etti, ithal danışmanları mandacı zihniyeti kurtuluş reçetesi gösterdi

KILIÇDAROĞLU'NUN AMACI NE? 'MİLLET SANA CEVABINI VERECEK'

CHP'nin işgal edildiğini ifade eden pek çok kesim partinin genel başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki gösteriyor. 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, Kılıçdaroğlu son dönemde ne yapmak istediğini anlayamadıklarını belirtiyor. SABAH'a konuşan Bulut, "TBMM'nin şahsında millete de hakaret etmiştir. TBMM'nin gazi sıfatını küçümsemeye çalışmak, milleti hakir görmekle eşdeğerdir. Bazı kavramlar siyaset üstüdür. TBMM, milletimizin ortak değeridir ve gaziliği tartışmaya açılmamalıdır" dedi. 15 Temmuz şehidi Mehmet Güder'in oğlu İbrahim Güder ise Kılıçdaroğlu'nun bu tarz söylemlerinin kendilerini incittiğini belirterek, "Bu Mmeclis 15 Temmuz'da ikinci defa gazi olmuştur. Gazi bir Meclis olarak kurulmuş ve gazi olarak devam etmiştir. TBMM'nin gazilik sıfatını tartışmaya açmak doğru değildir. TBMM bizzat milletin kendisidir" dedi.