Atatürk'ün partisi CHP'de vizyon şaştı! Kılıçdaroğlu Gazi Meclis'e hakaret etti, ithal danışmanları mandacı zihniyeti kurtuluş reçetesi gösterdi

Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bugün o koltukta oturanlar tarafından adeta "müstemleke valiliği" haline getirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz ihanet gecesinde FETÖ'nün bombalarıyla hedef alınan Meclis hakkında, "Bu Meclis'e Gazi Meclis diyorsunuz değil mi? Öyle diyorlar. Gazi Meclis ayrı. Gazi Meclis falan filan bırakalım o ayakları" açıklamasıyla büyük tepki toplarken, 'Yeni Yüzyıla Çağrı' buluşmasında danışmanı olarak tanıttığı Hacer Foggo Mehmetçiği çocukları katletmekle suçladı. Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanı olarak tanıtılan Daron Acemoğlu ise kırılgan ekonomi içi IMF'yi çare olarak gördüğünü açık biçimde ifade etti.
MECLİS'E ALENİ HAKARET
2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmelerinde kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bu Meclis'e Gazi Meclis diyorsunuz değil mi? Öyle diyorlar. Gazi Meclis ayrı. Gazi Meclis falan filan bırakalım o ayakları" sözleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) hedef alması kamuoyunda tepki çekti.
TSK'YI SUÇLAMIŞTI
Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 'danışman' olarak açıklanan isimlerden Hacer Foggo'nun TSK'yı 'çocuk öldürmekle' itham eden paylaşımları ortaya çıktı. CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü olan Foggo'nun 2015'te çukur operasyonlarını manipüle eden grupları kaynak göstererek paylaşım yaptığı belirlenmişti. Foggo'nun 23 Aralık 2015'te, "Siz eğitim yaparken 'Savaş İstemiyoruz! Çocukları Öldürmenizi İstemiyoruz! Girişimi'ne göre 44 çocuk öldürüldü" paylaşımını yaptığı basına yansımıştı.