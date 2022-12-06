Yeşil tarife! Kılıçdaroğlu’nun ABD’li danışmanı Rifkin kaşesi 100 bin dolar

Jeremy Rifkin... Hem ekonomist, hem aktivist... "Az insan, çok para" fikrinin mimarı! Küresel ısınmaya odaklandı. "Yeşil enerji" tezini ortaya attı. Danışmanlıklar yaptı. Santraller kapattırdı. İflaslara yol açtı. Yine de her seminerden 100 bin dolar aldı!
Kemal Bey de çareyi Mister Rifkin'de aradı. Kendisini başdanışman atadı. Uzaktan bağlantı yaptı! Vizyon anlattırdı. Fakat ödeyeceği ücreti açıklamadı. İddiaya göre CHP'li belediyeleri büyük telaş sardı: Fatura bize mi kesilecek?
Kılıçdaroğlu, ABD'ye gitti. 8 saat sıra kadem basıp "Hamburger yedim" dedi. Sonra da Pensilvanya Üniversitesi'nden Rifkin'i başdanışmanı ilan etti. Dedikodular birbirini izledi: Mr. Rifkin'i yolda mı buldu? Biri mi önerdi?