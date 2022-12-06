Yeşil tarife! Kılıçdaroğlu’nun ABD’li danışmanı Rifkin kaşesi 100 bin dolar

Jeremy Rifkin... Hem ekonomist, hem aktivist... "Az insan, çok para" fikrinin mimarı! Küresel ısınmaya odaklandı. "Yeşil enerji" tezini ortaya attı. Danışmanlıklar yaptı. Santraller kapattırdı. İflaslara yol açtı. Yine de her seminerden 100 bin dolar aldı!