Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü açıklaması

1915 Çanakkale Köprüsü Lapseki Şantiye Alanı'nda gazetecilere açıklamada bulunan Karaismailoğlu, bakanlığının hayata geçirdiği tüm projelerin Türkiye'nin geleceğinde büyük pay sahibi olmasının gururunu taşıdığını söyledi.
Projelerinin, eserlerinin ve hizmetlerinin, Türkiye Yüzyılı'na sağlam adımlarla ilerleyen güzel vatanın yolunu açtığını ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:
"Son 20 yılda ulaştırma ve iletişim alanında nice başarılara imza attık. 1915 Çanakkale Köprüsü gibi nice dev eseri ülkemizin ticaretine, turizmine kazandırdık. Hiç şüphesiz 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu da bakanlığımız tarafından hayata geçirilen en müstesna projelerinden biridir. Ülkemize sağladığı ve sağlayacağı faydaların yanı sıra dünyanın hizmetine sunduğumuz bir mühendislik başarısıdır. Ülkemizin, yetişmiş insan gücümüzün yüz akıdır. Feribotla 30 dakika sürmesi gerekirken, kuyruklar nedeniyle veya denizin ve havanın müsaade ettiği zamanlarda çoğu zaman saatler süren Çanakkale Boğazı'ndan geçiş, artık 6 dakikada tamamlanıyor. 100 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale otoyolumuz sayesinde, eski yola nazaran yolumuz 100 kilometre kısaldı. Köprümüzün Ege'ye ve Akdeniz'e açılan kapısı Ayvacık-Küçükkuyu yolu ile Troya-Assos tünellerini de hizmete açarak Çanakkale ve Ege'ye ulaşımın lojistik kara yolu altyapısını güçlendirdik."
Bakan Karaismailoğlu, Çanakkale'nin güneyinde, özellikle yaz aylarında yoğunlaşan Kazdağları trafiğini düzenlemek için Ayvacık-Küçükkuyu arasında kalan kesimi de bölünmüş yol haline getirdiklerini vurguladı.
Trafiğin güvenli hale gelmesiyle kavuşmaların hızlandığını anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: