Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü açıklaması

"Yol stresi bitti yerine konfor geldi, huzur geldi. Çanakkale-İzmir ve Çanakkale-Balıkesir Yolu'nda bölünmüş yol bütünlüğü sağlayan Ayvacık-Küçükkuyu Yolu ve Troya-Assos tünellerini inşa ettik. Böylece onlarca keskin virajı barındıran Kazdağları'nı sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkardık. Ulaşım süresini 50 dakikadan 5 dakikaya indirdik. Bundan böyle Kazdağları'nın eşsiz doğası, temiz havası korunacak, Çanakkaleliler, yerli yabancı turistler ve nakliyeci vatandaşlarımız da yolun konforundan ve doğanın güzelliklerinden yararlanacak."

"TARİHİ BİR ANA TANIKLIK EDİYORUZ"

Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün mimari tasarımı ve teknik özellikleri ile enlerin, ilklerin ve rekorların projesi olduğuna değinerek sözlerini şöyle sürdürdü: