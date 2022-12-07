Son dakika: MİT'ten Suriye'de nokta atışı! PKK'nın sözde Cezire bölge sorumlusu etkisiz hale getirildi

Faaliyetleri dolayısıyla MİT'in hedef listesine giren terörist, sızdırılan saha ajanları tarafından takibe alındı, uzun süre izlenen terörist en uygun zamanda gerçekleştirilen operasyon neticesi korumaları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

YAT, PKK'nın Suriye'deki özel güç birliği olarak faaliyet yürütüyor ve sınır hattındaki güvenlik güçlerimize sızma, pusu ve bunun gibi eylemleri organize ediyor.

MİT PKK'YA DA AĞIR DARBELER VURDU

MİT son dönemde terör örgütü PKK'ya da ağır darbeler vurarak büyük operasyonlara imza attı.

İşte MİT'in yakaladığı hainlerden bazıları;

2 Haziran 2022 Süleymaniye

PKK'nın sözde yöneticilerinden terörist Mehmet Doğan