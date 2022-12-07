İETT'nin son vukuatı Alibeyköy! 33 kişinin yaralanmasına neden olan tramvay ve İETT otobüsü kazasında İETT müdürü neden açıklama yapmadı?

SİNYALİZASYONDA SORUN VAR MI

Bu arada Savcılık, İBB Trafik Müdürlüğü'nün sinyalizasyon hareketlerine dair inceleme yaptığını belirterek, arıza olup olmadığı ve sinyalizasyon hareketlerine dair bilgilerin savcılığa gönderilmesi istedi.

İETT MÜDÜRÜ NEREDE?

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok köşesinde bir konuya dikkat çekti. Altınok, sürekli kaza haberleriyle gündeme gelen İETT'nin müdürünün nerede olduğunu sordu. Altınok, "Sesini dahi duymadığımız İETT Genel Müdürü ne zaman kadar ölü taklidi yapmayı sürdürecek?" ifadelerini kullandı.