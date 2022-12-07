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    • 07.12.2022 09:38
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    • 07.12.2022 09:44
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    İETT'nin son vukuatı Alibeyköy! 33 kişinin yaralanmasına neden olan tramvay ve İETT otobüsü kazasında İETT müdürü neden açıklama yapmadı?

    Sürekli kaza haberleriyle gündeme gelen İETT en son Alibeyköy'de tramvay ile çarpıştı ve 33 kişi yaralandı. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, sürekli kaza haberleriyle gündeme gelen İETT’nin müdürünün nerede olduğunu sordu. Altınok, “Sesini dahi duymadığımız İETT Genel Müdürü ne zaman kadar ölü taklidi yapmayı sürdürecek?” ifadelerini kullandı.

    İETT müdürü nerede?

    İstanbul Alibeyköy'de tramvay ve İETT'nin çarpışması nedeniyle 33 kişi yararlandı. Gözaltına alınan vatman Semi Özcan tutuklandı. Semi Özcan'ın ifadesinde "Olay sabahında hiçbir şey yememiştim. Açlıktan gözüm kararmış veya bayılmış olabilirim dedi.

    İşte vatmanın ifadesi:

    İki yıldır T5 Eminönü Alibeyköy tramvay hattında çalışmaktayım. Dün saat 05.30'da sıralarında iş başı yapmak için çalıştığım kuruma gittim. Saat 06.30'da ise tramvaya binerek Cibali durağına gidip tekrar Alibeyköy Otogar durağına geldim. Saat 09.00 tekrar Alibeyköy'den Cibali durağına kalkış yaptım. O ana kadar tramvay kabini içerisinde mekanik arızaya işaret edecek herhangi bir olumsuz durum hissetmedim. Hatta yanımda soy adını bilmediğim temizlik şefimizde vardı. Alibeyköy durağından yolcuları aldıktan sonra tekrar hareketlendim. O esnada kabin içerisinde yalnızdım. En son yolu takip ettiğimi biliyorum. Ancak hareketlendikten sonraki süreci hatırlamıyorum. 4 ay kadar önce kalp çarpıntısı şikayetiyle hastaneye gitmiştim. Bunun dışında herhangi bir kronik rahatsızlığım bulunmamaktadır. Olay sabahında hiçbir şey yememiştim. Açlıktan gözüm kararmış veya bayılmış olabilirim. Kaç dakika baygın kaldığımı hatırlamıyorum. Çünkü kendime geldiğimde kullandığım tramvay İETT otobüsüne çarptığını ve olay yerine ambulansların geldiğini gördüm. Ardından sağlık ekipleri beni hastaneye götürdü. Hastanenin ardından karakola giderek ifademi verdim.

    SİNYALİZASYONDA SORUN VAR MI

    Bu arada Savcılık, İBB Trafik Müdürlüğü'nün sinyalizasyon hareketlerine dair inceleme yaptığını belirterek, arıza olup olmadığı ve sinyalizasyon hareketlerine dair bilgilerin savcılığa gönderilmesi istedi.

    İETT MÜDÜRÜ NEREDE?

    Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok köşesinde bir konuya dikkat çekti. Altınok, sürekli kaza haberleriyle gündeme gelen İETT'nin müdürünün nerede olduğunu sordu. Altınok, "Sesini dahi duymadığımız İETT Genel Müdürü ne zaman kadar ölü taklidi yapmayı sürdürecek?" ifadelerini kullandı.

        İşte Altınok'un yazısından ilgili bölüm:

        İstanbul'da belediyeye ait toplu taşıma araçları sık sık arıza yapıyor, her hafta korkunç bir kazaya karışıyor.
        Son olarak Alibeyköy'de tramvayla İETT otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 33 kişi yaralandı. Otobüsün sürücüsü ifadesinde şöyle diyor:
        "Yeşil ışıkta geçiyordum, otobüsümün yarısından fazlası zaten geçmişti. Geçişimi tamamlamadan tramvay otobüsün arka tarafından vurdu. Kamera kayıtlarına da zaten bakıldı. Tramvayın kırmızıda geçtiği görülüyor."
        Tramvayın dün tutuklanan vatmanının anlattıkları da olayın şoförün tarif ettiği şekilde "göre göre" gerçekleştiğini doğruluyor. Söyledikleri bir hayli dikkat geçici:

        "Her şey iradem ve kontrolüm dışında meydana gelmiştir. Bayıldığım için tramvay ışıklarının yeşil mi kırmızı mı yandığını hatırlamıyorum... En son yolu takip ettiğimi biliyorum. Ancak hareketlendikten sonraki süreci hatırlamıyorum."


        Direksiyon başında bayılması ve bir süre ne yaptığını hatırlamaması, vatmanın sağlık durumunun bu işe elverişli olmadığını düşündürse de ifadesinde hiçbir sorunu olmadığını anlatıyor. 4 ay kadar önce kalp çarpıntısı şikâyetiyle hastaneye gitmiş o kadar.
        Diğer kazalarda da şoförlerin ifadeleri benzer.
        Evet, toplu taşımadaki bu keşmekeşte, seçimlerin ardından deneyimli kadroların siyasi sebeplerle işten çıkartılması, liyakatsiz yöneticilerin işbaşı yapması, belediyenin ulaştırma alanındaki yatırımları, bütçeyi azaltması gibi sebeplerin etkili olduğu biliyoruz.

        Ama iş artık çığırından çıktı.
        Sesini dahi duymadığımız İETT Genel Müdürü ne zaman kadar ölü taklidi yapmayı sürdürecek?
        Yoksa işini çok iyi yaptığını mı düşünüyor?
        Yapmayın beyefendi.
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            Haberler Güncel İETT'nin son vukuatı Alibeyköy! 33 kişinin yaralanmasına neden olan tramvay ve İETT otobüsü kazasında İETT müdürü neden açıklama yapmadı?
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