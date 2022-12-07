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    • 07.12.2022 10:41
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    • 07.12.2022 10:49
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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar | CANLI

    Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulunuyor.

    Çelik’ten önemli açıklamalar | CANLI

    Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulunuyor.

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    "Kılıçdaroğlu'nun Gazi Meclisi hedef alan açıklamalarının affedilir bir tarafı yok.

    Detaylar gelecek...

    KILIÇDAROĞLU'NUN MECLİS'TE İMZA ATTIĞI SKANDALLAR
    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hafta başında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmelerinde sırasında peş peşe skandallara imza attı.

    AK PARTİLİ VE MHP'Lİ VEKİLLERE HAKARET
    Konuşmasında Cumhur İttifakı'na üye AK Partili ve MHP'li vekilleri 'parlamentoyu itibarsız hale getirsiniz" sözleriyle hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu vekilleri 'el kaldırıp indiren askerler' olarak tanımlayıp, "Sizin göreviniz el kaldırıp indirmek başka göreviniz yok" ifadelerini kullandı.

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe hadsiz sözler!



    Milletin Meclisi'nde milletin iradesi ile koltuklarda oturan vekillere yapılan bu saygısızlık büyük tepki uyandırdı.



    GEÇTİĞİMİZ YIL KÜFÜR, BU YIL UCUZ ŞOV
    Geçtiğimiz yılki bütçe görüşmelerinde Meclis kürsüsünde seviyesiz bir el hareketine imza atarak tüm tepkileri üzerine toplayan CHP lideri, bugün de kendisine tepki gösteren vekiller karşısında ucuz bir şova soyundu.



    Kılıçdaroğlu, kürsüye vurup seviyesiz bir üslup kullanarak vekillere "Çocuk gibi ağlamayın, gel buraya gel gel!" ifadelerini kullanarak bağırdı.



    "İKTİDAR DİNİ KULLANIYOR" DEDİ, KARA PROPAGADASINA AYETİ ALET ETTİ
    İktidarın dini kullandığını iddia edip seçmeni manipüle etmeye yeltenen CHP lideri kürsüde İsra Suresi'nin 81. ayetinde yer alan ifadeler olan aynı zamanda merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın da sıklıkla kullandığı "Hak geldi, batıl zail oldu" sözünü söyledi.

    Bu durum Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlü tutumunu gözler önüne sererken "Dediği ne, yaptığı ne?" yorumunu da beraberinde getirdi.



        UYUŞTURUCU İFTİRASI
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, küresel şeytanların istihbarat oyunlarını Gazi Meclis'in kürsüsünde dillendirerek Türkiye'yi karalamaya yeltendi.

        ABD'de 8 saat kaybolan ve Londra'da çeşitli temaslarda bulunan Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi kirli paraların çamaşırhanesi olarak suçladı.

        Kılıçdaroğlu kirli manipülasyonu şu sözlerle sürdürdü;

        "Parayı getir nasıl olursa olsun diye 7 kez yasa değiştirdiler. Yasalar çıktı uyuşturucu baronları Türkiye'ye geldi.

        Türkiye'yi kirli paraların çamaşırhanesi haline getirdiler. Koca Türk devletini mafya bozuntularına çamaşırhane yapanların Allah bin belasını versin.

        Tonlarca uyuşturucu geliyor, asıl milli güvenlik sorunu bu."

        "İFTİRA ATANLARIN ALLAH BİN BELASINI VERDİ"
        O sırada kürsülerden Kılıçdaroğlu'na yönelik "İftira atanların da Allah belasını versin" şeklinde tepkiler yükseldi.

        BAKAN SOYLU'YU HEDEF GÖSTERDİ
        Konuşmasının devamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da hedef gösteren Kılıçdaroğlu, "Emniyet güçleri paralize edildi, Emniyet'e baskı yapılıyor. Mert emniyetçilerimiz bıkmış vaziyette" dedi.





        GAZİ MECLİS'İ HEDEF YAPTI
        Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 'Gazi Meclis' ünvanı, Kılıçdaroğlu'nda büyük hazımsızlık yaptı. AK Partili ve MHP'li vekillere yönelik "Gazi Meclis falan filan bırakın o ayakları" şeklinde yakışıksız bir üslup kullanan CHP lideri, "Bu Meclis'in itibarına çok büyük darbeler vurdunuz. Bu Meclis'e Gazi Meclis diyorlar. Gazi Meclis ayrıdır" dedi.

        "Meclis'i feshetme yetkisini Erdoğan'a siz vermediniz mi? diyerek AK Parti ve MHP koltuklarına sataşan CHP Genel Başkanı'na o sırada vekiller "Millet verdi" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu milletin iradesini bir kez daha ayaklar altına alarak "Bırakın şimdi, siz kabul ettiniz" dedi.

        TBMM'yi Gazi Meclis olarak görmeyen Kılıçdaroğlu'na "Bu Meclis'e bombalar atıldı" diyerek tepki gösterdi.



        SKANDAL 15 TEMMUZ SÖZLERİ: "KÖPRÜDE ASKER BOĞAZI KESİLDİ" YALANINA SARILDI
        Gazi Meclis'e hakaret eden Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz şehitlerinin kemiklerini sızlatacak sözleri TBMM kürsülerine taşıdı.

        FETÖ'cü unsurlar ve bir grup kirli mahfillerin iddialarını dayanak alan Kemal Kılıçdaroğlu, "Hatırlasınız Boğaz Köprüsü'nde 15 Temmuz gecesi bazı askerlerin boyunları kesilmişti, bazı askerler öldürüldü" ifadelerini kullandı.

        Kılıçdaroğlu'na darbeden sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü alan köprünün adını Boğaziçi Köprüsü olarak anması ise dikkatlerden kaçmadı.

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