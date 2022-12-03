Vizyon belgesi mi teslimiyet projesi mi? İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni takımı... Jeremy Rifkin 'vampir' çıktı!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için yaptığı hamelere bir yenisini daha ekliyor.
Ekim ayında ABD'ye giden ve 8 saatlik muamma ile geri dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "icazet turları" gölgesindeki son temaslarını Kasım ayında İngiltere'de yaptı.
Kılıçdaroğlu 'hamburger yedim" diyerek perdelemeye çalıştığı 8 saatlik ABD muammasının ardından rotasını çevirdiği Londra'da ise riyakar bir tutum sergiledi.
Daha önce "tefeci ve faizci" yakıştırmasında bulunduğu Londra'ya giden Kılıçdaroğlu burada kurduğu temasları anlatarak "Gençler sizin ihtiyacınız olan paraya buldum!" şeklinde riyakarlık dolu bir açıklama yaptı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yandaşları tarafından da tepkiyle karşılanan bu ziyaretlerde giriştiği pazarlıklar bugün netleşiyor.
VİZYON BELGESİ ADI ALTINDA TESLİMİYET BELGESİ Mİ?
Kılıçdaroğlu bugün 'Ekonomi vizyon belgesi' adı altında bir proje açıklayacak. Ancak Kılıçdaroğlu'nun yeni kadrosundaki isimlere bakında bu proje 'teslimiyet projesi' olarak yorumlanıyor.
KİM BU İSİMLER?
Kılıçdaroğlu'nun kadrosunda Jeremy Rifkin, Refet Gürkaynak, Daron Acemoğlu, Hacer Foggo, Hakan Kara, Ufuk Akçiğit gibi isimler dikkat çekiyor.
Fotoğraf: Jeremy Rifkin
ALMANYA'NIN ENERJİ SEKTÖRÜNÜ BATIRAN JEREMY RIFKIN
İsimler arasında en çok parlatılanlardan biri Almanya eski şansölyesi Angela Merkel'in enerji sektörünü "yeşil enerji" politikaları ile batıran eski danışmanı Jeremy Rifkin... Rifkin küreselci emelleriyle de ön plana çıkıyor.