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    • 03.12.2022 11:57
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    Vizyon belgesi mi teslimiyet projesi mi? İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni takımı... Jeremy Rifkin 'vampir' çıktı!

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'de gerçekleştirdiği 8 saatlik kayboluş ve İngiltere'den yaptığı 'para buldum' söyleminin altındaki pazarlıklar bugün netleşiyor. Kılıçdaroğlu bugün 'Ekonomi vizyon belgesi' adı altında 'teslimiyet projesi'ni açıklayacak. Öyle ki Kılıçdaroğlu'nun yeni kadrosundaki isimler oldukça dikkat çekici... Kadroda Almanya eski şansölyesi Angela Merkel'in enerji sektörünü "yeşil enerji" politikaları ile batıran eski danışmanı Jeremy Rifkin, Faik Öztrak'ın otel odalarında IMF ile görüşen ekibinde yer alan Refet Gürkaynak, zaman zaman hükümete parmak sallayan Daron Acemoğlu, ve ABD'nin fonladığı dernekle 'insan hakları savunuculuğu' yapan Hacer Foggo ile yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinden rahatsız olan Hakan Kara yer alıyor.Rifkin 'küreselci' emelleriyle ön plana çıkarken Kemal Kılıçdaroğlu ve ortaklarının geçmiş söylemleri ile bugün etrafında toplayacağı kadronun çelişkisi de dikkat çekiyor...

    takvim.com.tr
    Rifkin vampir çıktı

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için yaptığı hamelere bir yenisini daha ekliyor.

    Ekim ayında ABD'ye giden ve 8 saatlik muamma ile geri dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "icazet turları" gölgesindeki son temaslarını Kasım ayında İngiltere'de yaptı.

    Kılıçdaroğlu 'hamburger yedim" diyerek perdelemeye çalıştığı 8 saatlik ABD muammasının ardından rotasını çevirdiği Londra'da ise riyakar bir tutum sergiledi.


    Daha önce "tefeci ve faizci" yakıştırmasında bulunduğu Londra'ya giden Kılıçdaroğlu burada kurduğu temasları anlatarak "Gençler sizin ihtiyacınız olan paraya buldum!" şeklinde riyakarlık dolu bir açıklama yaptı.

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yandaşları tarafından da tepkiyle karşılanan bu ziyaretlerde giriştiği pazarlıklar bugün netleşiyor.

    VİZYON BELGESİ ADI ALTINDA TESLİMİYET BELGESİ Mİ?
    Kılıçdaroğlu bugün 'Ekonomi vizyon belgesi' adı altında bir proje açıklayacak. Ancak Kılıçdaroğlu'nun yeni kadrosundaki isimlere bakında bu proje 'teslimiyet projesi' olarak yorumlanıyor.

    KİM BU İSİMLER?
    Kılıçdaroğlu'nun kadrosunda Jeremy Rifkin, Refet Gürkaynak, Daron Acemoğlu, Hacer Foggo, Hakan Kara, Ufuk Akçiğit gibi isimler dikkat çekiyor.


    Fotoğraf: Jeremy Rifkin

    ALMANYA'NIN ENERJİ SEKTÖRÜNÜ BATIRAN JEREMY RIFKIN
    İsimler arasında en çok parlatılanlardan biri Almanya eski şansölyesi Angela Merkel'in enerji sektörünü "yeşil enerji" politikaları ile batıran eski danışmanı Jeremy Rifkin... Rifkin küreselci emelleriyle de ön plana çıkıyor.

        "İNSAN NÜFUSUNU AZALTMALIYIZ"
        Jeremy Rifkin, 'Nesnelerin İnterneti ve İşbirliği Çağı' kitabındaki "Kıtlıktan kurtulmak için insan nüfusunu azaltmalıyız." ifadesi görüşünü de açıkca belli ediyor.

        Söz konusu kitapta şu ifadeler dikkat çekiyor;

        "İnsan nüfusuyla gezegenimizin biyolojik kapasitesini uyumlu hale getirmek ve kıtlıktan bolluğa doğru bir sıçrama yapmak için, zenginle yoksul arasındaki ekolojik ayak izinde yaşanan büyük orantısızlığı ortadan kaldırmalı, bunu yaparken de insan nüfusunu azaltmalıyız"

        SAVUNDUĞU TEZ
        Rifkin daha önce Alman Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Portekiz Başbakanı Jose Socrates ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa'ya danışmanlık yapmıştı. Jeremy Rifkin, "paylaşım ekonomisi" adlı bir tezi savunuyor.

        Bu teze göre zenginler hariç kimse mülkiyet sahibi olmayacak. İşçiler ve fakirler, her şeyi kiralayarak yaşayacak. Evler, odalar, cep telefonları… Her şey kiralanacak, her şey "kiralama ve paylaşım" temelli olacak. Dev şirketler hayatın her alanını ticari hale getirecek. İnsanlar, bir şeylere "abone olarak" hizmet alacak. Yani kimse ev sahibi olmayacak, telefon sahibi olmayacak yahut bir şeyler elde edemeyecek.

        Abonelik ve kiralama ile kullanım hakkına sahip olunacak. Bu durum, en uç seviyede kıyafetlerin dahi kiralanması ve daha sonra geri dönüşüme verilmesi anlamına gelecek. Jeremy Rifkin, dijital dünyada birçok şeyin masrafının olmadığını, dolayısıyla en ucuza "abonelik" sistemiyle "hizmet verilebildiğini" öne sürüyor.

        Bu durumun, olabilecek her sektörde yaşanabilmesi için, dijitalleşmenin tam anlamıyla sağlanmasını ve bu yolla "3. Sanayi Devrimi" dediği teorinin gerçekleşmesini savunuyor. Jeremy Rifkin'in bu tezlerinde, işçi sınıfının hiçbir gücü bulunmuyor. İşçi sınıfı, zenginlerin kârını devam ettirmek için, kendisi ile paylaşılanları kabul ediyor, tamamen şirketlerin ve zenginlerin insafına kalıyor. Devlet ise bu "sınıfsal işbirliğini korumak" görevini üstelenen bir kurum olarak kendisine yer buluyor.

        KILIÇDAROĞLU'NUN SÖYLEMLERİYLE ÇELİŞİYOR
        Jeremy Rifkin, neo-liberalizmin çöktüğünü söylüyor ancak alternatif olarak daha güçlü bir kapitalizm için "paylaşım ekonomisi" modelini savunuyor. Yani neo-liberalizme alternatif olarak, başka bir liberalizm modeli öngörüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı mitinglerde birçok defa neo-liberalizme karşı olduğunu açıklamıştı.

        ALMANYA'NIN ENERJİ SEKTÖRÜNÜ BATIRDI
        Jeremy Rifkin'in "Yeşil Enerji" politikaları, Almanya'yı enerji krizine soktu. Jeremy Rifkin'in yenilenebilir enerji ısrarı üzerine şekillenen Angela Merkel politikaları neticesinde Almanya, nükleer santrallerini kapattı.

        Nükleer santralleri kapanan Almanya, tamamen yeşil enerjiye geçene kadar Rusya'dan gelen doğalgaza bağımlı oldu.

        Rusya – Ukrayna Savaşı başladıktan sonra Rusya'ya karşı tavır alan Almanya, Rus gazından mahrum kaldı. Almanya'nın enerji devi Uniper iflasın eşiğinden kamulaştırma ile döndü. Binlerce Alman şirketinin iflas ettiği ve ağır sanayinin can çekiştiği ortamda Almanya, yeşil enerjiyi bir kenara bıraktı ve kömür santrallerini yeniden açtı.

        DARON ACEMOĞLU FETÖ'YE DESTEK HÜKÜMETE PARMAK!
        Rifkin'in yanısıra Daron Acemoğlu da dikkat çeken isimler arasında geliyor...


        Fotoğraf: Daron Acemoğlu

        Acemoğlu daha önce, FETÖ'nün Samanyolu TV ve Zaman gazetesine sahip çıkmıştı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen de Daron Acemoğlu'nun ismii vererek teşekkür mesajı yayınlamıştı.

        TÜSİAD TOPLANTISINDA HÜKÜMETİ HEDEF ALDI
        Hükümetin ekonomi politikaları hedef alırken dozu artıran Acemoğlu, TÜSİAD toplantısında hükümete açıkca parmak sallamıştı. Acemaoğlu, "Diktatörlükler hiçbir zaman kendi başlarına gitmiyorlar. Ekonomik krizler içinde… Ekonomik krizler çoğu zaman demokrasiye yol açıyorlar. Ve buna rağmen, bu zorluklara rağmen demokrasiler bu katkılarda bulunuyorlar." açıklamasıyla tepkilerin hedefi olmuştu.

        Öte yandan Kılıçdaroğlu ABD ziyareti kapsamında Acemoğlu ile de bir görüşme gerçekleştirmişti.

            IMF HEYETİYLE OTELDE BASILAN REFET GÜRKAYNAK
            Kılıçdaroğlu'nun kadrosunda yer alan bir diğer iktisatçı da Prof. Refet Gürkaynak...

            Gürkaynak, Kemal Derviş'in Türkiye'ye hediyesi olarak görülen Faik Öztrak ve İYİ Parti ekibi ile birlikte IMF heyetiyle gizlice görüşmesiyle gündeme gelmişti.

            HAKAN KARA TÜRKİYE'YE GELEN YATIRIMDAN RAHATISIZ OLMUŞTU
            Bir diğer isim ise Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara...


            Fotoğraf: Hakan Kara

            Kara da geçen yıl Borsa İstanbul'un rekor üstüne rekor kırdığı dönemlerde yaptığı skandal çıkışla hatırlanıyor...

            Borsa İstanbul'a yabancı yatırımcı ilgisinden rahatsız olan yabancı yatırımcıların 'gidişatın daha da kötüleşmesini' engellediğini ve bunun da iktidar değişimini sekteye uğratacağını savunarak skandala imza atmış ve tepkilerin hedefi olmuştu.


            Fotoğraf: Ufuk Akçiğit

            UFUK AKÇİĞİT
            Kılıçdaroğlu'nun ekonomi alanındaki bir diğer ismi ise Prof. Dr. Ufuk Akçiğit... Akçiğit'in Chicago Merkez Bankası ve IMF'ye yaptığı danışmanlıkla dikkat çekiyor.

            ABD'DEN FONLANAN HACER FOGGO
            Ekonomi takımının yanısıra yoksulluk ile ilgili bir sunum da CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo tarafından yapılacak.


            Fotoğraf: Hacer Foggo

                Son dönemde Kılıçdaroğlu ile yan yana boy gösteren Hacer Foggo'nun derneğinin Amerikan Turkish Philanthropy Funds (TPF) vakfı tarafından fonlandığı ortaya çıkmıştı.

                KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN VE ORTAKLARININ ÇELİŞKİSİ
                Tablo ortadayken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yardımcısı Faik Öztrak ve 6'lı masadan ortaklarının geçmişte yaptığı açıklamalar da yeniden hatırlanıyor.

                Söz konusu isimler McKinsey ile yapılan anlaşma üzerinden hükümete saldırmış ve şunları söylemişti;

                İşte o açıklamalardan bazıları;

                KILIÇDAROĞLU: BÜTÜN EKONOMİ YABANCILARIN KUCAĞINA BIRAKILDI
                Kılıçdaroğlu, 2018'deki Abant kampında şunları söylemişti: "Bu yeni bir Düyunu Umumiye'dir. IMF'den bile daha ağır ve kötü bir şeydir. Bu kamudaki ekonomi yönetiminin ortadan kaldırılmasıdır. Bütün ekonomi yönetimimiz bir yabancı şirketin kucağına bırakıldı."

                ÖZTRAK: BİZİM BÜROKRATLARIMIZIN NEYİ EKSİK?
                CHP'nin parti sözüsü Faik Öztrak'ın sözlerini getirdi. Öztrak hükümeti McKinsey ile yapılan anlaşma üzerinden hedef almış, "Devlet OVP hedeflerini tespit ve izlemek için ekonomik ve siyasi skandallarla batan ENRON şirketinin danışmanlığını yapmış McKinsey'i tutmuş. Bizim bürokratlarımızın neyi eksik de yabancı danışman tuttunuz? Kaç dolara tuttunuz? Bu şirkette bürokrasimizden yetişmiş kaç uzman var?" ifadelerini kullanmıştı.

                Kılıçdaroğlu, yine McKinsey üzerinden,"Sen bir ABD danışmanlık şirketi tut, o gelsin üç ayda bir denetlesin. Kendi milletine, kendi devletine güvenmeyip bir Amerikan şirketine güvenen bir hükümetin Türkiye toprakları üzerinde yeri yoktur." demişti.

                AKŞENER: AFFETMEYECEĞİZ
                Kılıçdaroğlu'nun Rifkin hamlesine sesi çıkmayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2 Ekim 2018'deki konuşmasında, McKinsey'i "ikinci kozmik oda vakası" olarak niteleyerek, "Bu anlaşmayı imzalayanları affetmeyeceğiz. Günü geldiğinde kesinlikle yargılayacağız" tehdidinde bulunmuşu.

                TEMEL KARAMOLLAOĞLU: KAYYUM
                Temel Karamollaoğlu da, 3 Ekim 2018'de şu sözleri sarfetmişti: "Bir milletin geleceğini bir kişiye bağlamak ne kadar yanlışsa, bir ekonominin geleceğini de bir şirkete bağlamak o kadar yanlıştır. Bunun en son ve en dramatik örneği ekonomi yönetiminin ABD'li şirketlere teslim edilmesidir. McKinsey, Türkiye'ye atanmış bir kayyımdır."

                Kılıçdaroğlu'nun yeni ekonomi kadrosu ile ortaya koyduğu çelişkiye CHP'nin yayın organlarından Sözcü Yazarı Aytunç Erkin de dikkat çekti.

                Aytunç çelişkiyi şu ifadelerle kaleme aldı;

                "CHP lideri, ABD ziyareti (9-13 Ekim) öncesinde bana yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "ABD'ye gideceğim ama birilerinin dediği gibi icazet almak için değil… Bilim ve teknolojideki gelişmeleri görmek, bilim yapanlarla, teknoloji geliştirenlerle birlikte olmak için… Neoliberal politikalara karşı çıkan, sosyal devleti savunanlarla birlikte olmak için. (2 Ekim 2022/ SÖZCÜ)" Ki o günlerde Kılıçdaroğlu'nun "demokratik sosyalist" Bernie Sanders'la da görüşeceği yazılmıştı ama o görüşme olmadı!

                Bay Kemal'in 21 Nisan'da, elektriğinin kesildiği gün yaptığı tespitler hâlâ geçerli: "Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bu sistem artık miadını doldurdu. Neoliberalizm artık can çekişiyor. Sıradan insanların öfkesine yenilmek üzere neoliberalizm. İmkansız görünen düşüncelerin zamanı gelmiştir. Devletler insanların temel ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. Neoliberalizmin sonu gelmiştir."

                Şimdi… Bugün yapılacak toplantıda neoliberalizmi yine liberal politikalarla "ıslah" etmek isteyen, kısmen sosyal devlet vurgusu yapan, İsveç modeli üzerinden "piyasayı kutsayan" çizginin öne çıktığını göreceğiz.

                Sadece kafam karıştı!

                Bay Kemal yeni yol haritasını çizerken… Yeni danışman Rifkin, Acemoğlu gibi isimlerin fikirlerini son dönemde sıkça vurguladığı "Zenginin daha zenginin olduğu bu sistem tıkılacak" sloganıyla nasıl harmanlayacak?"

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                Haberler Güncel Vizyon belgesi mi teslimiyet projesi mi? İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni takımı... Jeremy Rifkin 'vampir' çıktı!
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