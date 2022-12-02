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    Kemal Kılıçdaroğlu, Angela Merkel'in eski danışmanı Jeremy Rifkin'i başdanışmanı yaptı! ABD'deki sır 8 saatte hamburger Rifkin'le mi yendi?

    Kılıçdaroğlu, Jeremy Rifkin'i danışmanlık görevine getirdi. Tepkiler çığ gibi yükseldi. Akıllara aynı soru geldi: ABD'de sırra kadem bastığı 8 saatte Mr. Rifkin'le mi hamburger yedi?

    Hamburgeri yediler baş başa verdiler

    Kılıçdaroğlu, ABD'ye gitti. Sır dolu 8 saat geçirdi. Soranlara "Hamburger yedim" dedi. Ardından Türkiye'ye geldi. 3 Aralık'ta vizyonunu açıklayacağını belirtti. Başdanışmanı olarak da Prof. Jeremy Rifkin'i gösterdi!



    Hal böyle olunca akıllara Kemal Derviş geldi! Rifkin için "Derviş'in yeni sürümü" denildi. Sorular birbirini izledi: Merkel'in aklını çelen, Almanya'yı karanlığa iten Rifkin'i Kemal Bey'e kim önerdi?

    Neo-liberal Rifkin, Merkel'in danışmanıydı. Çevreci olduğu için nükleer santralleri kapattırdı.



    Kılıçdaroğlu, Chicago Merkez Bankası'nın danışmanı Prof. Dr. Ufuk Akçiğit'i de transfer etti.

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    Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu, Angela Merkel'in eski danışmanı Jeremy Rifkin'i başdanışmanı yaptı! ABD'deki sır 8 saatte hamburger Rifkin'le mi yendi?
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