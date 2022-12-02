Kemal Kılıçdaroğlu, Angela Merkel'in eski danışmanı Jeremy Rifkin'i başdanışmanı yaptı! ABD'deki sır 8 saatte hamburger Rifkin'le mi yendi?





Hal böyle olunca akıllara Kemal Derviş geldi! Rifkin için "Derviş'in yeni sürümü" denildi. Sorular birbirini izledi: Merkel'in aklını çelen, Almanya'yı karanlığa iten Rifkin'i Kemal Bey'e kim önerdi?



Neo-liberal Rifkin, Merkel'in danışmanıydı. Çevreci olduğu için nükleer santralleri kapattırdı.