Kemal Kılıçdaroğlu, Angela Merkel'in eski danışmanı Jeremy Rifkin'i başdanışmanı yaptı! ABD'deki sır 8 saatte hamburger Rifkin'le mi yendi?

Kılıçdaroğlu, ABD'ye gitti. Sır dolu 8 saat geçirdi. Soranlara "Hamburger yedim" dedi. Ardından Türkiye'ye geldi. 3 Aralık'ta vizyonunu açıklayacağını belirtti. Başdanışmanı olarak da Prof. Jeremy Rifkin'i gösterdi!
Hal böyle olunca akıllara Kemal Derviş geldi! Rifkin için "Derviş'in yeni sürümü" denildi. Sorular birbirini izledi: Merkel'in aklını çelen, Almanya'yı karanlığa iten Rifkin'i Kemal Bey'e kim önerdi?
Neo-liberal Rifkin, Merkel'in danışmanıydı. Çevreci olduğu için nükleer santralleri kapattırdı.
Kılıçdaroğlu, Chicago Merkez Bankası'nın danışmanı Prof. Dr. Ufuk Akçiğit'i de transfer etti.