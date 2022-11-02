Londra'da icazet yoklayan Kılıçdaroğlu'nun ayarlarıyla oynadılar! Önce İYİ Parti sonra yandaş KRT: Peş peşe salvolar, bomba göndermeler

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala, CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada kaos sürüyor.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fiyaskoya dönen ABD seferinin ardından Kasım ayını işaret ederek, Bay Kemal'i bekleyin mesajını vermişti.

Kılıçdaroğlu'nun 'hamburger yemeye gittim' diyerek perdelemeye çalıştığı 8 saatlik muamma ise karanlık bir sır olarak gündemdeki yerini koruyor.