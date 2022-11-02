Londra'da icazet yoklayan Kılıçdaroğlu'nun ayarlarıyla oynadılar! Önce İYİ Parti sonra yandaş KRT: Peş peşe salvolar, bomba göndermeler

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala, CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada kaos sürüyor.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fiyaskoya dönen ABD seferinin ardından Kasım ayını işaret ederek, Bay Kemal'i bekleyin mesajını vermişti.
Kılıçdaroğlu'nun 'hamburger yemeye gittim' diyerek perdelemeye çalıştığı 8 saatlik muamma ise karanlık bir sır olarak gündemdeki yerini koruyor.
İCAZET SEFERİNDE OLAN KK'NIN AYARLARIYLA OYNADILAR!
Öte yandan ABD'de umduğunu bulamayan Kılıçdaroğlu, icazette yeni rotasını İngiltere'ye kırdı.
Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve yandaş KRT TV İngiltere seferinde olan CHP liderinin ayarlarıyla oynayan hamlelere imza attı.
AKŞENER'DEN BOMBA GÖNDERME!
Partisinin grup toplantısında skandal sözlerle Başkan Erdoğan'ı hedef alan Akşener, konuşmasının bir bölümünde Kılıçdaroğlu'na bomba bir göndermede bulundu. İYİ Parti lideri, üstü kapalı bir şekilde adaylık çekişmesine giriştiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "Utanmasalar 'bir de bizi deneyin bu seçimde' diyecekler" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU: BİR DE BENİ DENEYİN
Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta Sivas'ta adaylık için hazır olduğuna dair mesaj vermiş, "Bir de beni deneyin" ifadelerini kullanmıştı.