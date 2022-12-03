CHP'den zam AK Parti'den indirim! Balıkesir Büyükşehir Belediyesi suya yüzde 50 indirimi duyurdu

CHP'li isimler tarafından yönetilen belediyelerde çeşitli bahanelerle suya zam üstüne zam yaparken AK Parti tarafından yönetilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi suya yüzde 50 indirim yaptı.

İSTANBUL, ESKİŞEHİR, ANKARA

Son dönemde CHP'li İstanbul Belediyesinin suya yüzde 25, CHP'li Eskişehir Belediyesinin ise suya yüzde 70 zam yaparken yine CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; suya yapılan yüzde 50 indirimi bahane ederek her ay düzenli vatandaşlara verilen et desteği ile kömür ve tohum desteğini kesti.

AK PARTİ'DEN BALIKESİR'DE YÜZDE 50 İNDİRİM

CHP'li belediyelerin yaptıklarının aksine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, su tarifelerinde yüzde 50'ye varan indirim yaptıklarını açıkladı.

ÖĞRENCİ BELGESİYLE BASKİ'YE BAŞVURAN ÜNİVERSİTELİLER SUYU YÜZDE 50 İNDİRİMLİ KULLANABİLECEK

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (BASKİ) Kasım Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ardından su tarifelerde yapılacak indirim oranları belirlendi. Bu kapsamda; 1 kademe tüketimde yüzde 10, 2. ve 3. kademe tüketimde yüzde 30 indirim uygulandı. Ayrıca öğrenci belgesiyle BASKİ'ye başvuran üniversiteliler suyu yüzde 50 indirimli kullanabilecek, sosyal yardım alarak geçimini sağlayan vatandaşlara da yüzde 20 indirim uygulanacak.

YILMAZ: "SOSYAL BELEDİYECİLİK YAPIYORUZ"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Yaptık, oldu. Su tarifelerinde TÜFE zammını iptal ederek yüzde 50'ye varan indirimler yaptık. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çıktığımız bu yolda, Balıkesirli hemşehrilerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yücel Yılmaz, şunları söyledi:

"Türkiye'ye örnek olacak işler yaparak Balıkesir'i yönetiyoruz. Allah'ın insana verdiği en büyük, ucuz ve doğal nimet sudur.

Şu anda 1 ton suyun maliyeti atık su bedeli hariç 17.54 TL'dir. Biz, 1. kademede kalan 15 tona kadar su kullanan abonelerimize suyu, 1. Bölgede atık su bedeli hariç 11.71 TL, 2. Bölgede atık su bedeli hariç 9.88 TL'den veriyoruz. Böylece su maliyetinin 6 TL altında su arz etmiş oluyoruz.

Öğrenci dostu şehir anlayışıyla hareket ediyoruz öğrenci belgesiyle BASKİ'ye başvuran üniversitelilerin, suyu yüzde 50 indirimli kullanabileceklerini müjdeledik. Ayrıca sosyal yardımlaşma ve dayanışmadan vakıf ve yardım kuruluşlarından yardım alarak geçimini sağlayan vatandaşlara da yüzde 20 indirim uygulanacak.

Biz bunu hesaplarken vatandaş odaklı düşündük. Bunun için de işletmenin randımanlı çalışması için bilinçli işi ehline verdik

Su idareleri kar etmekle hükümlü değildir, aynı zamanda zarar etmemekle hükümlüdür. İşletmelerin maliyeti çok önemlidir. Bunu döndürebilmek için de iyi bir işletmeci olmak lazım. Giderleri azaltıp suyu sağlıklı bir şekilde vatandaşa ulaştırmak lazım.

CHP'li belediyelerde yönetimsel bir problem olduğu için pahalı satıyorlar. Su idarelerinin bütçesi büyükşehir belediyelerinden verilir. Bunun için iyi bir tüccar gibi olursanız vatandaşa suyu ucuza verirsiniz.

Yönetimsel doğru adamların atanması giderlerin azaltılması gelirlerin çoğaltılması personel rejiminin iyi kullanılması. Örneğin Eskişehir'de su çok ucuz olması lazım. Tam bir kent hayatı var ama ne hikmetse Eskişehir Büyükşehir Belediyesi suya yüzde 70 zam yaptı."

"Biz bunu nasıl başardık. Son 3 yıldır giderlerimizi azaltıp kayıp kaçağı önledik suyu eşit şekilde dağıttık. Dersimize çok çalıştık. Bizim 960 tane kırsal mahallemiz var. Hepsinde su var susuzluk yok. Birde tatil bölgesindeyiz 300 bin kişinin yaşadığı bölgeye yazın 4 milyon insan geliyor. Bu yönetmek herkese eşit su vermek hem bilimsel çalıştık, hem de sahaya hakim olduk.

Belediye başkanının en önemli görevi herkesin suya ulaştırmak ve Allah'ın suyunu ucuza vermektir. Bu işler sevda ile olur. İnsanın derdi olmalı. Gideri arttırdığınız sürece, personeli fazla aldığınız sürece, suyun erişebilirlik noktasında yeni yatırımlar yapmadığınız sürece maliyetleriniz artar. Sizde maliyetlerinizi ödemek için suya zam yaparsınız. Doğru yatırımlar yapılmalı, ihaleleri kılı kırk yapmalısınız. Liyakatlı kişilerle çalışmalısınız..

Biz Cumhurbaşkanımızı örnek alıyoruz ve millete hizmetkar olmak için başkanlık yapıyoruz. Biz makam için insanlara hizmet için bu koltukları işgal ediyoruz. Ama yok 'Ben tatil yapacağım. Kar yağışında balık yiyeceğim' dersen ve farklı hayaller peşinde koşarsanız bu belediye başkanlığını yapamazsınız. Önce önündeki işe odaklanacaksınız. Toplumun ihtiyaçlarını karşılayacaksın sonra da milletin takdiri kazanacaksınız.

Pandemiyi bile bahane ettiler biz hayatımızın belediyeciğini bu süreçte yaptık. Algı belediyeciliği hiçbir zaman yapmadık. Sahada olacaksın. Bir yandan sosyal yardımlara devam ettik. Hayat devam ediyorsa sosyal yardım da devam eder. Suyu ucuz verip sosyal yardımları kesersen o zaman belediye başkanı değilsindir.

Su değerlidir ve hayattır. Bazı hayal peşinde koşan belediye başkanlarını Balıkesir'e davet ediyorum. Örnek almak isterlerse buyursunlar gelsinler. Bütün genel müdürlerimi ve daire başkanlarımı onlarla görüştürürüm. Yeter ki vatandaşlarına suyu ucuza versinler. Çünkü evrilmeyen devrilir. Yerelde güçlüyseniz devletiniz güçlüdür.



İstanbul bizim iki buçuk katımız kadar para geliyor ama ehil kim vatandaşlar gördü. Ben Ankara ve İstanbul'a üzülüyorum. Bugün özellikle İstanbul ve Ankara'nın kaderi acısını 5 sene sonra ortaya çıkacak çünkü şimdi taş üstüne taş koymadılar. Yapılmayanların faturasını ileride görecekler."